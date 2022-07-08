蔡英文三度約詢林佳龍態度鬆動，民進黨雙北「龍中配」有望下週拍板

（中央社）民進黨選對會擬於7月10日開會討論雙北市長徵召案，黨政人士今天透露，林佳龍選新北市長出現曙光，10日前作最後決定；台北市長以衛福部長陳時中呼聲最高。民進黨秘書長林錫耀表示，下週三（13日）將會決定雙北市長人選。

民進黨主席蔡英文中午在官邸三度約詢林佳龍，與會的選對會成員包括民進黨秘書長林錫耀、民進黨前秘書長洪耀福、桃園市長鄭文燦等人，會談時間約從中午12時20分進行到下午13時20分結束，經過約1小時的懇談，充分交換意見，讓林佳龍參選新北市長一局出現曙光。

黨政人士下午受訪表示，總統已第三次約詢，林佳龍今天在會中沒有說「NO」，但表示，要回去與團隊成員、家人討論溝通；同時，黨的部分，也必須進行內部溝通，進一步徵詢老縣長、現任行政院長蘇貞昌的意見，黨內要全方位進行整合、如何布局團結打贏這場選戰。

該人士說，蔡英文對林佳龍有鼓勵、有期待，為何要林佳龍參選新北市長有幾點理由，第一，民調最高；第二，林佳龍從個人條件到從政資歷最能團結黨，新北市就是正國會、英系、蘇新系等派系，「林佳龍選等於民進黨選」，不是任何個人或派系問題就是黨要打這一仗。

第三，蔡英文表達會親自「撩落去」的態度，因為她曾經參選過新北市長，最熟也會把新北選舉當作自己的選舉，擔任最重要的輔選角色。

第四，2022年地方首長選舉，桃園、台北兩地的選舉可能會陷入對手攻擊狀況採取防守姿態，但林佳龍具有政策論述能力，可以主導議題，帶領首都圈擘劃城市治理願景，反守為攻，加上國民黨新北市長侯友宜可能是2024藍營總統參選人，希望林佳龍可以扮演領頭羊，主導議題才不會陷入被動，只是被攻擊，能夠扮演牽制侯友宜的重要角色。

此外，知情人士表示，黨的雙北整體布局就是「龍中配」，加上基桃形成一個首都圈的概念，且林佳龍是民進黨中生代的佼佼者，藉由這一次一起打仗，形成一個最強的接班梯隊，因此，告訴林佳龍這一局絕對不能缺席，這攸關整個接班團隊的布局，黨主席也是基於為黨培養人才的角度出發，希望林佳龍為黨承擔，有助於黨未來的發展。

黨政人士表示，林佳龍認為個人得失事小，但黨的成敗事大，會朝總統整體布局、以大局著想，但他表示，先前已經表態參選台北市，這樣的調整，必須要有更多的討論，包括團隊、家人、黨內進一步討論，怎麼樣形成更好的布局，他會在下次選對會議（10日）、本週日前將作出最後決定。

為何一定要林佳龍？

民進黨13日中執會可望徵召前交通部長林佳龍參選新北市長、衛福部長陳時中參選台北市。黨政人士今天表示，黨主席蔡英文一開始就鎖定林佳龍參選新北，且不放棄多次徵詢溝通，盼林佳龍在黨最艱困的選戰中，為黨承擔。

民進黨選舉對策委員會預計近日再次開會確認雙北市長人選，預計13日中執會通過。

黨政人士今天受訪表示，參選新北市長第一人選鎖定林佳龍，有幾個原因，第一，目前黨內可戰之人民調上以林佳龍居首，堪稱是實力最堅強的選手；第二，在新北市目前林佳龍所屬的正國會黨公職實力強，立法院長游錫堃2014年參選新北市長基層曾經整合過一次，且林佳龍擔任過台中市長、交通部長、新聞局長等重要職務，不僅接地氣，也最能團結黨內。

第三，目前局勢不好，防疫當前、經濟影響民生物價高漲、加上民進黨提名縣市長參選人陸續爆發學歷抄襲、遭控索賄等爭議，執政團隊內部近期被點名的政務官紛紛表態不選、在地立委也以時間不足為由「不選了」，給外界找無人的印象。

黨政人士說明，2022年這場選戰，蔡英文一開始先鎖定林佳龍參選新北市，將新北市視為總統選舉的前哨戰，黨內須推派最強的戰力，但一開始，林佳龍希望培養在地優秀立委，但情勢演變至今，其他縣市參選人陸續爆發爭議，且政治效應持續發酵，當務之急必須穩住新北，在這個最困難的時刻，林佳龍若願意為黨承擔、披掛出征，無私的奉獻，才能也是最能感動人心。

黨政人士透露，林佳龍從學運世代、台中十年磨一劍到擔任交通部為太魯閣號事件一人一肩扛起請辭負責，蔡英文了解也看準林佳龍的這種性格，因此一開始新北市長人選就鎖定林佳龍，且不放棄不斷溝通、徵詢，盼化解林佳龍心中為何而戰的疑慮。

該人士表示，因先前陳時中均以防疫為重，未正式表態參選，林佳龍率先表態競逐首都市長且不考慮其他縣市，但林佳龍也多次公開表示，陳時中若要參選，會全力支持。

據指出，對於參選台北市長部分，陳時中與林佳龍在民調上兩人互有優勢，蔡英文在徵詢林佳龍後，也徵詢陳時中，陳時中表態參選，且征戰台北市，但林佳龍即使不選北市，也不一定要選新北。

另一名知情人士也說，蔡英文認為只有林佳龍可以牽制侯友宜，若新北市開票不如預期，恐將造成執政困境，外界憂慮會提前跛腳﹐因此蔡英文親自出馬，不放棄與林佳龍持續溝通，也看準林佳龍的性格會以大局為重，為黨承擔、奉獻。

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核稿編輯：翁世航