蔡英文三度約詢林佳龍態度鬆動，民進黨雙北「龍中配」有望下週拍板
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知情人士也說，蔡英文認為只有林佳龍可以牽制侯友宜，若新北市開票不如預期，恐將造成執政困境，外界憂慮會提前跛腳。
（中央社）民進黨選對會擬於7月10日開會討論雙北市長徵召案，黨政人士今天透露，林佳龍選新北市長出現曙光，10日前作最後決定；台北市長以衛福部長陳時中呼聲最高。民進黨秘書長林錫耀表示，下週三（13日）將會決定雙北市長人選。
民進黨主席蔡英文中午在官邸三度約詢林佳龍，與會的選對會成員包括民進黨秘書長林錫耀、民進黨前秘書長洪耀福、桃園市長鄭文燦等人，會談時間約從中午12時20分進行到下午13時20分結束，經過約1小時的懇談，充分交換意見，讓林佳龍參選新北市長一局出現曙光。
黨政人士下午受訪表示，總統已第三次約詢，林佳龍今天在會中沒有說「NO」，但表示，要回去與團隊成員、家人討論溝通；同時，黨的部分，也必須進行內部溝通，進一步徵詢老縣長、現任行政院長蘇貞昌的意見，黨內要全方位進行整合、如何布局團結打贏這場選戰。
該人士說，蔡英文對林佳龍有鼓勵、有期待，為何要林佳龍參選新北市長有幾點理由，第一，民調最高；第二，林佳龍從個人條件到從政資歷最能團結黨，新北市就是正國會、英系、蘇新系等派系，「林佳龍選等於民進黨選」，不是任何個人或派系問題就是黨要打這一仗。
第三，蔡英文表達會親自「撩落去」的態度，因為她曾經參選過新北市長，最熟也會把新北選舉當作自己的選舉，擔任最重要的輔選角色。
第四，2022年地方首長選舉，桃園、台北兩地的選舉可能會陷入對手攻擊狀況採取防守姿態，但林佳龍具有政策論述能力，可以主導議題，帶領首都圈擘劃城市治理願景，反守為攻，加上國民黨新北市長侯友宜可能是2024藍營總統參選人，希望林佳龍可以扮演領頭羊，主導議題才不會陷入被動，只是被攻擊，能夠扮演牽制侯友宜的重要角色。
此外，知情人士表示，黨的雙北整體布局就是「龍中配」，加上基桃形成一個首都圈的概念，且林佳龍是民進黨中生代的佼佼者，藉由這一次一起打仗，形成一個最強的接班梯隊，因此，告訴林佳龍這一局絕對不能缺席，這攸關整個接班團隊的布局，黨主席也是基於為黨培養人才的角度出發，希望林佳龍為黨承擔，有助於黨未來的發展。
黨政人士表示，林佳龍認為個人得失事小，但黨的成敗事大，會朝總統整體布局、以大局著想，但他表示，先前已經表態參選台北市，這樣的調整，必須要有更多的討論，包括團隊、家人、黨內進一步討論，怎麼樣形成更好的布局，他會在下次選對會議（10日）、本週日前將作出最後決定。
為何一定要林佳龍？
民進黨13日中執會可望徵召前交通部長林佳龍參選新北市長、衛福部長陳時中參選台北市。黨政人士今天表示，黨主席蔡英文一開始就鎖定林佳龍參選新北，且不放棄多次徵詢溝通，盼林佳龍在黨最艱困的選戰中，為黨承擔。
民進黨選舉對策委員會預計近日再次開會確認雙北市長人選，預計13日中執會通過。
黨政人士今天受訪表示，參選新北市長第一人選鎖定林佳龍，有幾個原因，第一，目前黨內可戰之人民調上以林佳龍居首，堪稱是實力最堅強的選手；第二，在新北市目前林佳龍所屬的正國會黨公職實力強，立法院長游錫堃2014年參選新北市長基層曾經整合過一次，且林佳龍擔任過台中市長、交通部長、新聞局長等重要職務，不僅接地氣，也最能團結黨內。
第三，目前局勢不好，防疫當前、經濟影響民生物價高漲、加上民進黨提名縣市長參選人陸續爆發學歷抄襲、遭控索賄等爭議，執政團隊內部近期被點名的政務官紛紛表態不選、在地立委也以時間不足為由「不選了」，給外界找無人的印象。
黨政人士說明，2022年這場選戰，蔡英文一開始先鎖定林佳龍參選新北市，將新北市視為總統選舉的前哨戰，黨內須推派最強的戰力，但一開始，林佳龍希望培養在地優秀立委，但情勢演變至今，其他縣市參選人陸續爆發爭議，且政治效應持續發酵，當務之急必須穩住新北，在這個最困難的時刻，林佳龍若願意為黨承擔、披掛出征，無私的奉獻，才能也是最能感動人心。
黨政人士透露，林佳龍從學運世代、台中十年磨一劍到擔任交通部為太魯閣號事件一人一肩扛起請辭負責，蔡英文了解也看準林佳龍的這種性格，因此一開始新北市長人選就鎖定林佳龍，且不放棄不斷溝通、徵詢，盼化解林佳龍心中為何而戰的疑慮。
該人士表示，因先前陳時中均以防疫為重，未正式表態參選，林佳龍率先表態競逐首都市長且不考慮其他縣市，但林佳龍也多次公開表示，陳時中若要參選，會全力支持。
據指出，對於參選台北市長部分，陳時中與林佳龍在民調上兩人互有優勢，蔡英文在徵詢林佳龍後，也徵詢陳時中，陳時中表態參選，且征戰台北市，但林佳龍即使不選北市，也不一定要選新北。
另一名知情人士也說，蔡英文認為只有林佳龍可以牽制侯友宜，若新北市開票不如預期，恐將造成執政困境，外界憂慮會提前跛腳﹐因此蔡英文親自出馬，不放棄與林佳龍持續溝通，也看準林佳龍的性格會以大局為重，為黨承擔、奉獻。
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核稿編輯：翁世航
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告