賴清德以「家屬親友」身份弔唁安倍晉三，對日人脈深厚獲特殊安排

（中央社）副總統賴清德昨（11）日下午抵達日本後，立刻前往前首相安倍晉三的東京寓所弔唁，傍晚還以家屬親友身分前往增上寺的祭壇前捻香致哀，並與日本國會議員互動。

安倍的遺體昨天下午從他位於東京都澀谷區的寓所移至增上寺，今天舉辦守靈夜，12日舉行葬禮。傍晚陸續有國會議員、駐日外國使節、縣市長、安倍家親友等抵達增上寺，到祭壇前捻香致哀，隊伍大排長龍。

賴副總統在駐日代表謝長廷陪同下於傍晚5時許來到增上寺。據了解，有眼尖的國會議員認出賴清德與謝長廷等人，後來才知賴清德是以家屬親友身分參加，所以才能有「特殊安排」，不用排隊就能提早到祭壇前捻香致哀。

傍晚6時許，有日本國會議員看到中國駐日大使孔鉉佑也到增上寺。

被稱為日本「政壇教母」的安倍洋子上個月才與安倍晉三等家人慶祝94歲生日。到去年為止，安倍洋子4度出席駐日代表處在東京舉辦的中華民國國慶酒會。

據了解，賴清德與安倍有20多年的情誼，而謝長廷與安倍洋子交流深，賴清德與謝長廷以「家屬親友」身分獲「特殊安排」弔唁也很自然。賴清德與謝長廷在增上寺還與日本國會跨黨派議員組成的「日華議員懇談會」會長古屋圭司互動。

日媒如何報導賴清德訪日？

有關賴清德訪日，日本《朝日新聞》、《日本富士新聞網》（FNN）、《日本放送協會》（NHK）都報導此事，有些日媒記者對於賴清德訪日弔唁表示很驚訝，還說「真是快速申辦到簽證」。日媒並引用台媒的報導，指出賴清德今天取消所有行程訪日弔唁安倍，是台日斷交50年來，最高層級赴日官員。

《NHK》報導，日本多名外交消息人士透露，賴清德是在11日上午從台北出發。雖然強調是私人訪問，但以現任副總統身分訪日，很不尋常。報導中還指出，中國強烈反對日本與台灣建立政治關係，中國可能會對此反彈。

日本《朝日新聞》報導指出，賴清德是台灣政壇第二號人物，也是下屆總統的有力人選，他今天下午前往安倍家弔唁，畫面中也拍到陪同的駐日代表謝長廷。報導指出，賴清德過去曾數度訪日並與日本政要會談，是出名的親日派。

賴清德上一次訪日是在2019年5月，當時他已宣布參加民進黨總統初選，訪日5天公開拜會包括日本前首相森喜朗、海部俊樹在內等3名前首相以及安倍的胞弟、眾議員岸信夫等多名政要，但因當時安倍仍是現任首相，事涉敏感，並未透露是否與安倍見面。

有很多人為了表達對安倍的追思，今天在增上寺通往祭壇的通道兩旁寫上很多贈花者的名字，就在日本執政黨自民黨政調會長高市早苗的名字上面，很清楚的寫有屏東縣長潘孟安的名字。此外，有多名台灣留學生和僑胞今天特地到日本執政黨自民黨總部獻花留言致哀。

為何賴清德與安倍有此「私人情誼」？

賴清德前往日本弔唁前日本首相安倍晉三，創下台日斷交後赴日最高層級，他長年重視對日關係，和安倍家族多有互動，結下情誼，這次銜哀赴日，雖定調為私人性質，但也難掩台日關係近年正向發展更進一步突破。

安倍家族挺台立場鮮明，總統蔡英文2015年獲民進黨提名參選總統後，就盛傳曾在訪日期間與擔任首相的安倍「不期而遇」；安倍卸任後更多次聲援台灣，他遇刺辭世，讓許多台灣政壇友人震驚難過。

台灣現任政府高層中，賴清德是和日本政壇交往深厚的其中之一，不僅多次訪日，近年還勤學日語。

2016年台南大地震發生時，賴清德擔任台南市長，時任首相的安倍晉三向台灣人民表達慰問，「在這個艱困時刻，台灣若需要任何支援，日本都願意提供。」在安倍辭世後，賴清德在臉書追思，難忘這段經歷。

賴清德提到，當時安倍不只在地震發生後，立刻派遣專家團隊來台協助，更在第一時間送來援助物資。他對於安倍的支持銘感在心，也堅信往後不論身處任何崗位，台日友誼的維持與深化，是這一輩人的共同使命。

事實上，賴清德從任職公職開始，就很積極耕耘對日關係，累積不少日本人脈，包括促成台南直飛日本，推廣八田與一、王育德等象徵台日友好人物的故事，拉近台日之間的距離。

賴清德2019年卸任行政院長後，應安倍胞弟、現任防衛大臣岸信夫的邀請赴訪日本國會，和許多重量級國會議員交流，包括曾任自民黨青年局長的眾議員鈴木馨祐帶著他拜訪選區，更見到3位前日本首相海部俊樹、野田佳彥及森喜朗，期間發表「台日令和新關係」演講，當時掀起一股旋風。

賴清德的對日人脈推力，背後包括子弟兵李退之妻子郭貞慧等多股助力。郭貞慧有日商背景，擔任過台南市政府觀光局長、台日友好交流協會理事長，被封為「賴清德對日交流大將」。

安倍7月8日遭槍擊不幸身亡，賴清德透過管道表達關心與慰問，今天上午更取消原訂出席日本台灣交流協會弔唁安倍的行程，上午9時許搭機赴日，因定調是私人行程，因此相當低調，直到被日本媒體拍到才曝光。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航