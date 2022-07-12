今日本土新增3萬1297例、死亡60例、中重症92例，皆創一個月半以來新低
我們想讓你知道的是
確診個案中新增60例死亡，中重症個案新增92例。皆創一個半月以來新低，中重症更是5月18日以來首次低於百例。
中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增3萬1297例COVID-19確定病例，分別為3萬1152例本土個案及145例境外移入；另確診個案中新增60例死亡，中重症個案新增92例。皆創一個半月以來新低，中重症更是5月18日以來首次低於百例。
指揮中心表示，今日新增之3萬1152例本土病例，為1萬4893例男性、1萬6242例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4823例）、台中市（4030例）、高雄市（3555例）、桃園市（2858例）、台北市（2808例）、台南市（2592例）、彰化縣（1655例）、屏東縣（1168例）、雲林縣（1033例）、苗栗縣（902例）、嘉義縣（797例）、宜蘭縣（760例）、新竹縣（728例）、南投縣（617例）、花蓮縣（554例）、台東縣（506例）、新竹市（502例）、嘉義市（425例）、基隆市（390例）、金門縣（223例）、澎湖縣（182例）、連江縣（44例）。
指揮中心指出，今日新增60例本土病例死亡個案，為36例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、57例具慢性病史、42例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月10日至7月10日，死亡日期介於5月11日至7月9日。
其中最年輕死亡個案為30多歲男性，未接種疫苗、無慢性病史。6月30日發病，出現腹痛、冒冷汗、呼吸喘、噁心、嘔吐等症狀，送至急診PCR陽性確診。檢查同時發現有心臟、肝臟、腎臟等多重器官異常，且在急診心跳停止，經急救後送加護病房，但仍在7月9日過世。死因為肺炎、心臟衰竭、肝臟衰竭以及急性腎損傷。
2020年起累計7780例COVID-19死亡病例，其中7,765例本土，個案居住縣市分布為新北市1814例、台北市945例、台中市736例、高雄市697例、桃園市596例、台南市564例、彰化縣432例、屏東縣320例、南投縣217例、雲林縣216例、基隆市187例、宜蘭縣162例、苗栗縣156例、嘉義縣149例、花蓮縣128例、嘉義市125例、新竹縣123例、台東縣100例、新竹市75例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。
莊人祥表示，如果要達到流感化，致死率需維持在千分之一以下，但目前新冠肺炎致死率為萬分之17，「這部分還要再努力」。
指揮中心說明，今日新增145例境外移入個案中，為87例男性、58例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓、德國及泰國（各2例）、美國、土耳其、英國及荷蘭（各1例）移入，另135例感染國家調查中。入境日期介於今年7月10日至7月11日。
指揮中心統計，截至目前國內累計1399萬8762例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含986萬3325例排除），其中413萬2429例確診，分別為1萬5908例境外移入、411萬6467例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
長照機構累積5.5萬人確診，持續減少中
指揮中心今天公布，自今年1月1日至7月10日，住宿式長照機構累計5萬5060人確診，其中住民人數為4萬3487人。醫療應變組副組長羅一鈞表示，7月4日至10日機構內就地隔離安置集中照護者，平均開藥率為90%。
而根據指揮中心今天公布，自今年1月1日至7月10日，通報機構數達1568家，確診住民人數為4萬3487人、確診工作人員數為1萬1573人，仍以社福機構人數最多、護理機構次之。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，這波本土疫情統計自4月起至7月10日，累計死亡人數1140人，致死率為2.6%，與之前公布80多歲的致死率2.73%接近。羅一鈞強調，機構長者平均死亡年齡為80多歲，因此比較需和全國80多歲染疫年齡層相比，而非和全年齡層相比。
醫療資源統計，全台專責、負壓病房共1萬1105床、空床6471床、空床率58.3%；55家集中檢疫所共7610床、空床數5088床、空床率66.9%；48家地方加強型防疫旅館3516床、空床數1330床、空床率37.8%。
指揮中心提醒各地方政府提前規劃兒童疫苗施打
莊人祥也說明，針對6個月到4歲兒童施打的莫德納疫苗，預計20日完成封緘檢驗、21日開始配送到各縣市，提醒各地方政府及民眾，要事先規劃。家長可以盡早安排家6個月到5歲幼兒優先接種，也跟各地方政府盡量安排接種站在指定合約醫療院所，還有考慮要布置中、大型接種站，則必須考量家長時間，彈性在夜間或假日開設，另外著重舒適性，應該有空曠、防曬、防雨考量，希望縣市政府安排幼兒園、托嬰中心接種。
莊人祥指出，根據ACIP建議，6個月到5歲幼兒疫苗接種兩劑莫德納。根據美國輝瑞4歲以下BNT兒童疫苗，則要接種三劑，有關輝瑞疫苗到貨時間還沒確定。
媒體追問有專家認為幼童加強抗體保護，至少要打三劑疫苗對新變株才有效果，5到11歲幼童最快何時可打三劑，目前有相關規劃嗎?莊人祥表示，目前才剛打完第二劑，第三劑間隔應是五個月，時間到了就會提供。
BA.4和BA.5的流行
目前台灣有百例以上BA.4和BA.5的境外移入，另外也有4名本土個案因為接機接觸染疫。有醫師認為，BA.4和BA.5之後會有一波小流行，11月恐導致死亡破萬。對此，莊人祥表示，以台灣來說，整體疫情下降之後，如果又有一小波疫情，死亡也不會像之前本土這樣，一天衝到2百例這麼多。莊人祥也表示，增加的小波可能只有兩、三萬例，但死亡不會像先前那麼多，至於說死亡會超過一萬例的部分，這部分會盡量避免。
延伸閱讀
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：
Tags：
別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
我們想讓你知道的是
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告