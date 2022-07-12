今日本土新增3萬1297例、死亡60例、中重症92例，皆創一個月半以來新低

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增3萬1297例COVID-19確定病例，分別為3萬1152例本土個案及145例境外移入；另確診個案中新增60例死亡，中重症個案新增92例。皆創一個半月以來新低，中重症更是5月18日以來首次低於百例。



指揮中心表示，今日新增之3萬1152例本土病例，為1萬4893例男性、1萬6242例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4823例）、台中市（4030例）、高雄市（3555例）、桃園市（2858例）、台北市（2808例）、台南市（2592例）、彰化縣（1655例）、屏東縣（1168例）、雲林縣（1033例）、苗栗縣（902例）、嘉義縣（797例）、宜蘭縣（760例）、新竹縣（728例）、南投縣（617例）、花蓮縣（554例）、台東縣（506例）、新竹市（502例）、嘉義市（425例）、基隆市（390例）、金門縣（223例）、澎湖縣（182例）、連江縣（44例）。

指揮中心指出，今日新增60例本土病例死亡個案，為36例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、57例具慢性病史、42例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月10日至7月10日，死亡日期介於5月11日至7月9日。

其中最年輕死亡個案為30多歲男性，未接種疫苗、無慢性病史。6月30日發病，出現腹痛、冒冷汗、呼吸喘、噁心、嘔吐等症狀，送至急診PCR陽性確診。檢查同時發現有心臟、肝臟、腎臟等多重器官異常，且在急診心跳停止，經急救後送加護病房，但仍在7月9日過世。死因為肺炎、心臟衰竭、肝臟衰竭以及急性腎損傷。

2020年起累計7780例COVID-19死亡病例，其中7,765例本土，個案居住縣市分布為新北市1814例、台北市945例、台中市736例、高雄市697例、桃園市596例、台南市564例、彰化縣432例、屏東縣320例、南投縣217例、雲林縣216例、基隆市187例、宜蘭縣162例、苗栗縣156例、嘉義縣149例、花蓮縣128例、嘉義市125例、新竹縣123例、台東縣100例、新竹市75例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。

莊人祥表示，如果要達到流感化，致死率需維持在千分之一以下，但目前新冠肺炎致死率為萬分之17，「這部分還要再努力」。

指揮中心說明，今日新增145例境外移入個案中，為87例男性、58例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓、德國及泰國（各2例）、美國、土耳其、英國及荷蘭（各1例）移入，另135例感染國家調查中。入境日期介於今年7月10日至7月11日。



指揮中心統計，截至目前國內累計1399萬8762例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含986萬3325例排除），其中413萬2429例確診，分別為1萬5908例境外移入、411萬6467例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

長照機構累積5.5萬人確診，持續減少中

指揮中心今天公布，自今年1月1日至7月10日，住宿式長照機構累計5萬5060人確診，其中住民人數為4萬3487人。醫療應變組副組長羅一鈞表示，7月4日至10日機構內就地隔離安置集中照護者，平均開藥率為90%。

而根據指揮中心今天公布，自今年1月1日至7月10日，通報機構數達1568家，確診住民人數為4萬3487人、確診工作人員數為1萬1573人，仍以社福機構人數最多、護理機構次之。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，這波本土疫情統計自4月起至7月10日，累計死亡人數1140人，致死率為2.6%，與之前公布80多歲的致死率2.73%接近。羅一鈞強調，機構長者平均死亡年齡為80多歲，因此比較需和全國80多歲染疫年齡層相比，而非和全年齡層相比。

醫療資源統計，全台專責、負壓病房共1萬1105床、空床6471床、空床率58.3%；55家集中檢疫所共7610床、空床數5088床、空床率66.9%；48家地方加強型防疫旅館3516床、空床數1330床、空床率37.8%。

指揮中心提醒各地方政府提前規劃兒童疫苗施打

莊人祥也說明，針對6個月到4歲兒童施打的莫德納疫苗，預計20日完成封緘檢驗、21日開始配送到各縣市，提醒各地方政府及民眾，要事先規劃。家長可以盡早安排家6個月到5歲幼兒優先接種，也跟各地方政府盡量安排接種站在指定合約醫療院所，還有考慮要布置中、大型接種站，則必須考量家長時間，彈性在夜間或假日開設，另外著重舒適性，應該有空曠、防曬、防雨考量，希望縣市政府安排幼兒園、托嬰中心接種。



莊人祥指出，根據ACIP建議，6個月到5歲幼兒疫苗接種兩劑莫德納。根據美國輝瑞4歲以下BNT兒童疫苗，則要接種三劑，有關輝瑞疫苗到貨時間還沒確定。



媒體追問有專家認為幼童加強抗體保護，至少要打三劑疫苗對新變株才有效果，5到11歲幼童最快何時可打三劑，目前有相關規劃嗎?莊人祥表示，目前才剛打完第二劑，第三劑間隔應是五個月，時間到了就會提供。

BA.4和BA.5的流行

目前台灣有百例以上BA.4和BA.5的境外移入，另外也有4名本土個案因為接機接觸染疫。有醫師認為，BA.4和BA.5之後會有一波小流行，11月恐導致死亡破萬。對此，莊人祥表示，以台灣來說，整體疫情下降之後，如果又有一小波疫情，死亡也不會像之前本土這樣，一天衝到2百例這麼多。莊人祥也表示，增加的小波可能只有兩、三萬例，但死亡不會像先前那麼多，至於說死亡會超過一萬例的部分，這部分會盡量避免。

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責任編輯：李秉芳

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