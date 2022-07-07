小馬可仕上任首項行政命令：廢總統肅貪委員會，精簡總統辦公室

（中央社）菲律賓新任總統小馬可仕今天發布上任後首項行政命令，廢除總統肅貪委員會和內閣部長辦公室，以精簡總統辦公室行政流程，「革除疊床架屋的官方職能」。

綜合有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）等媒體報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）第一號行政命令寫道，在國家面臨健康和財政危機下，政府將精簡總統辦公室行政流程。

總統肅貪委員會（PACC）由時任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於2017年設立。因時任監察使莫拉萊斯（Conchita Carpio-Morales）正調查第一家庭的財富，杜特蒂當時揚言要對莫拉萊斯展開調查。

總統肅貪委員會職能為協助菲國總統調查審理「涉及所有總統任命人員貪汙受賄的行政案件」。肅貪委員會職能將改由總統府副法務長辦公室（the Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs）負責。

這項行政命令簽署於6月30日小馬可仕就職當天，但於今天向媒體發布。

JUST IN: President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. issues first executive order: Abolish the Presidential Anti-Corruption Commission and the Office of the Cabinet Secretary. | @NAMercadoINQ pic.twitter.com/8TwuguAbES — Inquirer (@inquirerdotnet) July 7, 2022

對小馬可仕這項行政命令，多數人表達肯定。參議員艾斯古德羅（Francis Escudero）表示：「官僚體制越精簡越好，這樣我們就能有更多錢用於直接造福我們人民的各項計畫，而非只是花在政府官員和雇員的薪水和工資上。」

菲國記者布安（Lian Buan）推文說，廢除總統肅貪委員會是正確的舉措。這將簡化流程。未來所有貪贓枉法問題都由監察使公署辦公室管轄。

一名網友推文表示，她支持廢除總統肅貪委員會，這是浪費稅收的冗餘單位。「除了騷擾反對派人士，他們什麼也沒做」。

小馬可仕是菲國前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子。馬可仕曾獨裁統治14年，被視為菲國貪腐最嚴重的總統。

菲律賓「良善政府總統委員會」（PCGG）2017年報告指出，馬尼拉當局已追回約1710億披索（約新台幣913億元）馬可仕家族不義之財。菲國國稅局3月表示，去年12月向馬可仕繼承人發出遺產稅催繳函。據指出，馬可仕繼承人積欠的遺產稅加罰鍰達2038億披索。

小馬可仕選前接受菲國媒體專訪時說：「你無法制止貪汙。因為我一直提醒大家，貪汙不是菲律賓特有的狀況（a Filipino condition），是人之常情（a human condition）。」

他表示，要打擊貪汙，最好的方式之一是政府機構職能精簡，讓低層級的行賄者無法繼續存在。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範