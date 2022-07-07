專家解析猴痘最新研究：病毒特性不同，防疫政策無需直接比照COVID-19，天花疫苗也不需要全民接種

台灣於6月24日出現首例猴痘境外移入案例，同日《自然醫學》（Nature Medicine）期刊也發表了來自葡萄牙的最新研究，分析15個猴痘基因序列的樣本，然部分媒體引用錯誤解讀，讓大眾誤解猴痘加速突變。

台灣科技媒體中心今（7）日下午邀集國內多位專家，就《自然醫學》刊登的最新研究進行解析。專家指出，葡萄牙研究證實了猴痘病毒確實存在基因序列差異，但是否等同功能上的變異，有待未來研究證實。另有專家提醒，由於他國先前發生民眾遭受猴痘感染的土撥鼠傳染情形，因此政府對於嚙齒目動物進口時的檢疫須特別留意。

病毒特性不同，猴痘防疫政策無需直接比照COVID-19

中央研究院分子生物研究所研究員張雯指出，《自然醫學》所刊出的研究證明了猴痘病毒確實存在基因序列差異。然而，此篇研究並未對序列變異進行功能性分析，其研究的樣本數較少，目前無法據此作出結論。

張雯表示，病毒上的這些序列差異在長期演化上的生物意義，以及是否會影響其傳播速度，都還有待未來更多的研究。

張雯指出以今（2022）年猴痘病毒造成的傳染，其程度、感染總數人及擴散方式，應不需過度擔心，防疫政策上也無需直接比照COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的方式，畢竟每個病毒的特性不同。

張雯指出，目前科學研究呈現的變異，不代表功能上的變異，也無法證明眼前這波猴痘病毒的毒性較強。張雯提醒，對民眾而言，若是真的很擔心，就盡量減少到已出現猴痘案例的國家或地區旅遊，留意個人平時的基本清潔。

張雯表示，以現階段而言，天花疫苗不需要全民接種。未來若疫苗到貨，高危險族群可考慮施打，未施打過牛痘疫苗的年輕族群，未來也可考慮接種。

國立中興大學微生物暨公共衛生學研究所特聘教授徐維莉指出，大多數對猴痘病毒的研究都是在非洲進行，病毒已在非洲地區在地化許久。徐維莉指出，若觀察猴痘感染者的年齡變化，1970-1980年之間感染者的平均年齡是4歲，今年這波病毒，則較好發在40-50歲的壯年族群。徐維莉表示，年齡上的相關上代表了猴痘疫情的流行，與人類停止接種天花疫苗有關。

徐維莉也說明，第一代天花疫苗是由受感染的牛羊病灶區分離而來，可能被隨著動物本身的其他細菌，安全性上較為堪憂。第二代病毒則是由細胞培養，穩定度要高，也降低了安全性顧慮。第三代的病毒則是將第二代放在雞胚蛋之中，病毒變化後對基因造成缺損，使得病毒無法在細胞內再度複製。

徐維莉指出，實驗證明即使疫苗的保護力達85%，接種後還是有可能感染，凸顯了在疫苗有效期間，抗體可以持續多久仍有待討論。她表示以目前的情形，針對高風險的從業人員（例如醫護）或是小孩，可評估是否接種天花疫苗。

國立中興大學獸醫學系助理教授劉新梧指出，以台灣目前的疫情僅有1例人類病例，而且還是境外移入，因此台灣的寵物目前是安全的。由於他國先前曾發生過民眾購買到受猴痘感染的土撥鼠，因而遭到感染的情形，劉新梧提醒要特別留意土撥鼠、黃金鼠等嚙齒目動物。

劉新梧表示進口動物時，檢疫除了可運用PCR檢測之外，也可觀察囓齒目動物是否出現呼吸道、咳嗽、結膜炎等相關症狀。

與冠狀病毒相較，猴痘病毒的演化速率慢很多

中央研究院植物暨微生物學研究所助研究員顧銓指出，細胞或病毒突變以生物學而言是司空見慣之事。以遺傳物質的鹼基而言，最常見的突變形式即是取代。以《自然醫學》發表的研究為例，此研究是以目前正在傳播的猴痘病毒，與2018年的猴痘病毒相比，兩者之間出現了50個取代。

顧銓表示，目前對於猴痘病毒的演化速率是未知，因此比較的基準點是以天花病毒的演化速率與猴痘相較。目前較為人熟知的冠狀病毒是單股RNA，其演化速率較天花快很多。因此與冠狀病毒的演化速率相比，猴痘病毒還是慢很多。

顧銓指出，即使遺傳物質的鹼基發生取代，並不代表因此影響蛋白質氨基酸序列。猴痘病毒演化是否較快，基於現有的研究與取樣仍相當受限，未來有待更多研究證實。

顧銓提醒，現在面對猴痘疫情無須過度恐慌，但應學習的事情是，針對大型的DNA病毒或是較不受到重視的病毒，既有的相關研究非常缺乏，這會影響到當病毒真的造成大流行時，人類社會缺少相關資料回答基本問題。

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核稿編輯：翁世航