全球原物料價格飆漲，失落十年的拉美是否將迎來第二次「粉紅浪潮」？
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近期原物料價格飆升，確實是「粉紅浪潮」再起好時機。如果10月巴西大選魯拉獲勝，拉美人口最多的七個國家都將處於左翼領導之下。
文：向駿（智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授、中華戰略學會理事、《拉丁美洲經貿季刊》創刊總編輯）
國際政經學界與拉丁美洲相關流傳最廣的名詞之一為「拉美失落十年」（Latin American Lost Decade），肇因於1979年開始的石油危機導致歐美利率攀高，在累進利率的計算下，拉美國家外債金額快速增為四倍，佔生產毛額的一半，成為拖垮經濟的元凶。
1982年，墨西哥率先承認無力償還外債，債權銀行意識到拉美國家的經濟問題立刻緊縮借款，並要求償還之前的短期借款，引發了拉美國家一連串的經濟危機。
2010年9月《經濟學人》曾樂觀地提出了「拉丁美洲十年」（A Latin American Decade）的特別報導，諷刺的是2019年9月《經濟學人》提出的卻是「拉美第二個失落的十年」但「不像第一個那麼糟」。2021年底美國哥倫比亞大學經濟學教授奧坎波（José Antonio Ocampos）在「拉美新的失落十年」（Latin America’s New Lost Decade）一文中指出，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來，整個拉美地區是發展中國家表現最差的。
第一波粉紅浪潮影響
與拉美相關流傳較廣的另一個名詞是「粉紅浪潮」（pink tide），泛指千禧年初期，在拉美透過民主選舉而執政的左派政權，第一波粉紅浪潮以委內瑞拉的查維茲（Hugo Chávez）和巴西的魯拉（Luiz Inácio Lula）最著名，延續百年來拉美左派的三項傳統，反美、反壟斷、反自由貿易，具體影響如下。
政治層面
巴西不但將傳統的拉丁美洲劃分為「北美」、「南美」以示和墨西哥劃清界限，甚至聯手委內瑞拉另起爐灶，於2004年12月將「南方共同市場」和「安第斯國家集團」結合為「南美洲國家聯盟」。2009年美洲峰會期間，委內瑞拉總統查維茲更親自將《拉丁美洲：被切開的血管》贈與美國總統歐巴馬（Barack Obama），希望歐美國家正視「拉丁美洲不發達的歷史，成就了歐美資本主義的發達。」
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新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日AWS Startup Day現正報名中
我們想讓你知道的是
AWS Startup Day 即將於 7 月 15 日重磅回歸，此次不只聚焦新創趨勢與數位應用，更聯合 AWS 創投新創媒合會，提供參與者豐富的資源，所有與新創生態系相關的夥伴都不容錯過。
隨著Web3.0去中心化的趨勢開展與現在進行式的產業數位轉型浪潮，雲端技術早已成為許多早期新創發展產品或服務的關鍵金鑰，甚至為其奠定高速發展的穩健根基。而台灣雲端服務供應龍頭 AWS（亞馬遜網路服務公司）更自Web2.0時代開始就從未缺席，始終在技術新知、應用實務等方方面面致力支持新創，其中最具代表性的免費論壇活動──AWS Startup Day也將於今年7月15日重磅回歸，在線上和參與者相會！
今年度AWS Startup Day持續聚焦新創趨勢與數位應用，精心規劃八場新創專題演說，非常適合長期關注新創生態系統的相關人士，或是正要起步、成長的新創夥伴報名參加。
五大特色議程安排，給你滿滿新創觀點與技術乾貨
「新創如何運用雲端科技打出一手好牌，投注資源延續未來業務？」這是今年AWS Startup Day欲探討的核心議題之一。為解答雲端科技之於新創企業的珍貴價值，AWS以「國際市場」、「創投趨勢」、「多元創業」、「雲端技術」、「焦點產業」等五大特色精心規劃講座內容，完整收錄新創趨勢脈動、雲端技術實務、佈局策略觀點與創投媒合等新創事業歷程的重要節點。為此，AWS不只力邀Web3.0、電商、串流、B2B解決方案等不同領域的新創合作夥伴，分享選擇AWS開展新創事業的策略考量，更毫不藏私地解析雲端技術如何快速又穩定的開拓事業。
無論新創還是育成，想要洞見機會就不能錯過AWS Startup Day
任何產業或技術的發展，不單要前人的引領，也需要後繼者無窮盡的創新思維與打破框架的勇氣，缺乏其中一個環節，生態系都無法平衡永續。所以無論是天使創投、孵化器，還是剛起步或處於早期新創的企業，只要你身為新創生態系統中的一份子，渴望尋求創意突破或開展新興業務，AWS Startup Day都是你絕對不能錯過的最佳活動。
尋找下一個新創獨角獸──同場加映AWS年度創投新創媒合會
本次AWS Startup Day除新創及創投相關講座外，AWS更直接邀請多家國際及台灣知名創投公司，與AWS Startup Day同場舉辦今年度唯一的線上「新創創投媒合會」，欲透過串聯本地深具潛力的新創與創投，幫助台灣新創企業獲得更豐富的資源，孕育下一個獨角獸。
根據AWS釋出的消息，媒合會將以早期天使輪或Pre-A輪融資為主，重點關注AI/ML工具和平台、智能零售、MarTech、Web3.0、媒體和娛樂等產業，並以快速輪流的形式替新創獲得最大的曝光。