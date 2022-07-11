全球原物料價格飆漲，失落十年的拉美是否將迎來第二次「粉紅浪潮」？

文：向駿（智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授、中華戰略學會理事、《拉丁美洲經貿季刊》創刊總編輯）

國際政經學界與拉丁美洲相關流傳最廣的名詞之一為「拉美失落十年」（Latin American Lost Decade），肇因於1979年開始的石油危機導致歐美利率攀高，在累進利率的計算下，拉美國家外債金額快速增為四倍，佔生產毛額的一半，成為拖垮經濟的元凶。

1982年，墨西哥率先承認無力償還外債，債權銀行意識到拉美國家的經濟問題立刻緊縮借款，並要求償還之前的短期借款，引發了拉美國家一連串的經濟危機。

2010年9月《經濟學人》曾樂觀地提出了「拉丁美洲十年」（A Latin American Decade）的特別報導，諷刺的是2019年9月《經濟學人》提出的卻是「拉美第二個失落的十年」但「不像第一個那麼糟」。2021年底美國哥倫比亞大學經濟學教授奧坎波（José Antonio Ocampos）在「拉美新的失落十年」（Latin America’s New Lost Decade）一文中指出，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來，整個拉美地區是發展中國家表現最差的。

第一波粉紅浪潮影響

與拉美相關流傳較廣的另一個名詞是「粉紅浪潮」（pink tide），泛指千禧年初期，在拉美透過民主選舉而執政的左派政權，第一波粉紅浪潮以委內瑞拉的查維茲（Hugo Chávez）和巴西的魯拉（Luiz Inácio Lula）最著名，延續百年來拉美左派的三項傳統，反美、反壟斷、反自由貿易，具體影響如下。

政治層面

巴西不但將傳統的拉丁美洲劃分為「北美」、「南美」以示和墨西哥劃清界限，甚至聯手委內瑞拉另起爐灶，於2004年12月將「南方共同市場」和「安第斯國家集團」結合為「南美洲國家聯盟」。2009年美洲峰會期間，委內瑞拉總統查維茲更親自將《拉丁美洲：被切開的血管》贈與美國總統歐巴馬（Barack Obama），希望歐美國家正視「拉丁美洲不發達的歷史，成就了歐美資本主義的發達。」