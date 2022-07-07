樂團特愛鏟冰與蛤蜊撞擊聲，靈魂沙發將漁市聲響入歌溫暖深夜的孤獨者

音樂實境行腳節目【WINDIE收OUT！】開播迎來尾聲，最終集由療癒系樂團SoulFa靈魂沙發與主持人孫女，一同前往有著台版築地市場之稱的「崁仔頂漁市」，挑戰收音任務。樂團將鏟冰、蛤蜊撞擊、封箱、叫賣聲加入〈留一盞燈給漫漫長夜〉中重新編曲，把暗夜中蟄伏等待的希望，結合夜間漁獲批發市場的意象，讓深夜還未入眠的人，得以被音樂陪伴。團員們站在擾攘的漁市裡，以車來人往的市場巷弄為背景拍攝的MV畫面， 深夜點開連結來看，更是特別催淚。

這集堪稱是系列節目中拍攝行程「最硬」的一集，配合只有在凌晨才會開的漁市，眾人從深夜拍到日出，加上市場內時不時會有貨車經過卸載漁獲，在熙來攘往的街道裡拍攝顯得更具挑戰。孫女與SoulFa靈魂沙發對當地的特色職業「糶手」十分好奇，隨著在地深度導覽團隊「雨都漫步」的介紹，才知道「糶手交易」靠的是眼神和表情交流，示範搭手出價環節讓主唱本山是吃驚地張大嘴巴。SoulFa靈魂沙發的貝斯手亨利因為工作，已連續26個小時未闔眼，行進過程中，眾人幾度呈現行屍走肉的狀態，但拿起收音器材，團員們豎起耳朵，睜大雙眼尋找周遭可用的聲響。

不只拍攝極具挑戰，嘈雜的市場聲該怎麼跟歌結合，對樂團而言也是一大考驗。極他手PooPoo表示「環境音並不是絕對壞的」，雖然較難處理，卻能更直接地呈現場景的氛圍。在這回改編的〈留一盞燈給漫漫長夜〉版本中，樂團巧妙將糶手叫賣、鏟冰、封箱、蛤蜊撞擊等在地聲響元素，轉化為編曲中的取樣，創造出富在地生命力的獨特節奏。主唱本山說「實際去過現場，那地方的溫度就會留在音樂裡。」樂團提到，像是他們特愛的鏟冰聲，和蛤蜊彼此撞擊的聲響，都是平時較難注意到卻時時存在於生活中的聲音。原先此曲的創作發想，就是希望能寫一首歌來陪伴深夜中孤獨的自己，進而療癒陪伴許多聽者的不安，加入漁市的聲響元素，反而更凸顯歌曲想帶出的意境。

MV中，鏡頭跟隨SoulFa 靈魂沙發一步步走進燈火通明的崁仔頂漁市，映照出市場在黑夜裡的脈動；一個個小人物們發光的身影，是維持市井小民生活的重要血脈。團員們背上樂器，以漁市場裡流動的人群、熱情而忙碌的攤販為背景，演繹〈留一盞燈給漫漫長夜〉，呈現夜裡的生氣勃勃。製作團隊看完成品無不泛著眼淚，直說自己也被這個計畫療癒到了。「WINDIE收OUT！」節目製作人邱亮鈞表示，以這首曲作為系列收尾非常合適，也讓整季節目餘韻無窮。

對節目製作單位WINDIE Music來說，能透過這個計畫，與眾多優秀的音樂人合作，是極特別且新鮮的體驗。拍攝過程走訪不少特色景點，也讓觀眾跟著樂團和製作團隊，對在地文化和地景多了一番了解，不少網友也熱情留言「這系列拍攝真的太有趣」、「MV畫面氛圍超級讚」、「太意想不到的組合」。問及有沒有拍攝第二季的計畫，製作人邱亮鈞笑說「希望能有企業願意贊助啦」。WINDIE Music也期許能持續推出有趣的活動，讓音樂作品有著更多元的面貌。

【WINDIE收OUT！】EP6 夜衝台版築地漁市！在地喊價聲直通靈魂！：https://youtu.be/pXwZ2R8w5KA

SoulFa靈魂沙發〈留一盞燈給漫漫長夜（崁仔頂漁市 Version）〉 MV：https://youtu.be/97Eyjfceozg

SoulFa靈魂沙發〈留一盞燈給漫漫長夜（崁仔頂漁市 Version）〉數位收聽：https://lnk.to/muziu-D014

Photo Credit：WINDIE Music SoulFa靈魂沙發在深夜漁市裡拍攝MV。

關於【WINDIE 收OUT！】

／6個台灣特色場域聲響 x 6組獨立音樂人 x 6首全新編曲作品／

獨立音樂廠牌WINDIE Music與電光影裡影業聯手，推出全新型態音樂實境行腳節目，向六組獨立音樂人發出收音大挑戰！邀請音樂人們走出工作室，前進六個具有台灣特色的場域，採集在地的聲響作為編曲元素，製作成六首結合環境聲景的單曲。

關於SoulFa 靈魂沙發

一張給靈魂休息的沙發，在生活中有個屬於「心」的角落，

不僅是我們對音樂上的期許，更希望用輕鬆的氛圍、自由的旋律、療癒的聲響，

讓我們的音樂無論在開心或是難過時，都陪伴在你們身旁。

SoulFa靈魂沙發是一支來自台北的樂團，成立於2018年中。曲風英式搖滾啟蒙曲風受英式搖滾啟蒙，結合了這世代人的生活體驗，與音樂融為一體，歌頌他們對世界的態度。2019年12月發行首張同名專輯《SoulFa》，隔年即獲第十三屆新加坡Freshmusic Award最佳新團體提名以及入圍豆瓣2020十大最受關注搖滾專輯。第二張創作專輯《Slumber Days》於2021年2月發行。