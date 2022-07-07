歐洲鐵路業者規劃「跨國高鐵取代飛機旅行」，但誰來買單、途經城市、法規衝突都是大問題

想像某天在歐洲旅行時，極為現代、快速且舒適的火車，穿梭在歐洲的大城市之間：早上在維也納中央咖啡館喝咖啡配煎餅、午餐在慕尼黑大啃德式豬腳、晚上在巴黎享用蝸牛料理，不需要忍受上下飛機的麻煩，火車成為可靠且便捷的替代交通工具。

這是歐洲主要鐵路業者6月底在法國里昂所討論的願景，根據《國際鐵路雜誌》的報導，數家業者野心勃勃地計畫在2030年讓高鐵運量翻倍，到2050年則達到3倍。

歐洲鐵路和基礎設施公司（CER）、歐洲鐵路行業聯盟（ALLRail）、歐洲鐵路行業協會（UNIFE）和歐洲鐵路聯合研究機構簽署一份備忘錄（MoU），要讓歐盟擁有智慧且能負擔的高速鐵路，連結各首都和主要城市，並分析這種鐵路網絡的優點。

這些業者和研究夥伴，共同研究如何促進鐵路系統的轉型，實現歐盟綠色新政（EU Green Deal）的目標，「建立一個更有吸引力、用戶友好、有競爭力、價格合理、容易維護、高效率且可持續的歐洲鐵路系統」。

歐洲鐵路和基礎設施公司的執行長馬佐拉（Alberto Mazzola）表示，這項研究能夠展示出，高鐵用便捷舒適的方式，連結所有歐盟國家首都和主要城市的潛力，以及其帶來的積極社會經濟效益。

歐洲鐵路行業聯盟秘書長布魯克斯（Nick Brooks）則期待著，能看到每列1000個座位的高運量列車，頻繁連接歐洲各地，並讓高鐵成為歐洲長途旅行的重要角色。

誰要買單、繞過哪些城市？跨國鐵路的緊張議題

事實上，歐洲已經有長達數千公里的專用高鐵，法國高速列車（TGV）、德國的ICE列車和西班牙高鐵（AVE）確實改變了歐洲鐵路旅行的樣貌，但這些公司的建設往往都集中在國內市場。《CNN》認為，這是因為各國在投資數十億歐元於基礎建設上的時候，勢必得面臨要讓納稅人獲得最大利益的政治壓力。

誰要買單、合約怎麼分、國家標準和法規的衝突，以及其他各式各樣的障礙，都讓橫跨國界的鐵路建設成為令各國緊張的議題。《CNN》認為，無論是優先考慮哪些路線，或是鐵路要繞過哪些城市，都可能讓國與國在競爭利益時引發爭議。

歐洲高鐵最終的樣貌，可能會對歐洲各大城市未來100年的發展產生巨大影響，所有的城市都會盡其所能捍衛自己的主張。《CNN》表示，雖然有部分歐盟官員大讚，鐵路業者的提議就是歐洲旅遊業的未來，但前提是運營商能夠讓鐵路運作效率高且符合成本效益。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航