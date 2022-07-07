歐洲鐵路業者規劃「跨國高鐵取代飛機旅行」，但誰來買單、途經城市、法規衝突都是大問題
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歐洲主要鐵路業者共同討論，希望未來能讓歐盟擁有智慧且能負擔的高速鐵路，連結各首都和主要城市。但誰要買單、合約怎麼分、國家標準和法規的衝突，以及其他的障礙，都讓橫跨國界的鐵路建設成為令各國緊張的議題。
想像某天在歐洲旅行時，極為現代、快速且舒適的火車，穿梭在歐洲的大城市之間：早上在維也納中央咖啡館喝咖啡配煎餅、午餐在慕尼黑大啃德式豬腳、晚上在巴黎享用蝸牛料理，不需要忍受上下飛機的麻煩，火車成為可靠且便捷的替代交通工具。
這是歐洲主要鐵路業者6月底在法國里昂所討論的願景，根據《國際鐵路雜誌》的報導，數家業者野心勃勃地計畫在2030年讓高鐵運量翻倍，到2050年則達到3倍。
歐洲鐵路和基礎設施公司（CER）、歐洲鐵路行業聯盟（ALLRail）、歐洲鐵路行業協會（UNIFE）和歐洲鐵路聯合研究機構簽署一份備忘錄（MoU），要讓歐盟擁有智慧且能負擔的高速鐵路，連結各首都和主要城市，並分析這種鐵路網絡的優點。
這些業者和研究夥伴，共同研究如何促進鐵路系統的轉型，實現歐盟綠色新政（EU Green Deal）的目標，「建立一個更有吸引力、用戶友好、有競爭力、價格合理、容易維護、高效率且可持續的歐洲鐵路系統」。
歐洲鐵路和基礎設施公司的執行長馬佐拉（Alberto Mazzola）表示，這項研究能夠展示出，高鐵用便捷舒適的方式，連結所有歐盟國家首都和主要城市的潛力，以及其帶來的積極社會經濟效益。
歐洲鐵路行業聯盟秘書長布魯克斯（Nick Brooks）則期待著，能看到每列1000個座位的高運量列車，頻繁連接歐洲各地，並讓高鐵成為歐洲長途旅行的重要角色。
誰要買單、繞過哪些城市？跨國鐵路的緊張議題
事實上，歐洲已經有長達數千公里的專用高鐵，法國高速列車（TGV）、德國的ICE列車和西班牙高鐵（AVE）確實改變了歐洲鐵路旅行的樣貌，但這些公司的建設往往都集中在國內市場。《CNN》認為，這是因為各國在投資數十億歐元於基礎建設上的時候，勢必得面臨要讓納稅人獲得最大利益的政治壓力。
誰要買單、合約怎麼分、國家標準和法規的衝突，以及其他各式各樣的障礙，都讓橫跨國界的鐵路建設成為令各國緊張的議題。《CNN》認為，無論是優先考慮哪些路線，或是鐵路要繞過哪些城市，都可能讓國與國在競爭利益時引發爭議。
歐洲高鐵最終的樣貌，可能會對歐洲各大城市未來100年的發展產生巨大影響，所有的城市都會盡其所能捍衛自己的主張。《CNN》表示，雖然有部分歐盟官員大讚，鐵路業者的提議就是歐洲旅遊業的未來，但前提是運營商能夠讓鐵路運作效率高且符合成本效益。
新聞來源
- Europe wants a high-speed rail network to replace airplanes（CNN）
- European partners to study smart and affordable high-speed rail（IRJ）
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
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瑞穗鮮乳不只致力產出優質乳品，也用心扶植台灣乳業及酪農產業升級。團隊不只帶領酪農遠赴國外學習，落地後更由輔導員關懷牧場狀況，與乳廠酪農共學共好，落實台灣乳業的永續發展。
在日前公布的國際食品評鑑大獎中，瑞穗鮮乳連續第六年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎、iTi比利時風味絕佳獎兩項殊榮，成功帶領台灣鮮乳立下新的里程碑，而產品包裝上耀眼的獎牌，背後藏著的是瑞穗鮮乳扶植台灣乳業及酪農產業升級、與整體產業鏈共同努力的痕跡。
遠赴國外學習：瑞穗鮮乳團隊攜手25歲酪農「小鶴」翻轉牧場
在電腦螢幕前仔細觀察牛隻的DHI數據、從圖表確認牛隻飼養狀態，瑞穗鮮乳合作牧場之一的二代酪農郭建鶴「小鶴」年僅25歲，卻已是牧場的主要管理者，更運用科技化管理讓傳統畜牧業煥然一新。「我一直都有接手經營家中牧場的打算，但直到大二那一年參加了瑞穗鮮乳舉辦的以色列教育訓練課程，才第一次見識到原來養牛可以這麼先進！」像小鶴一樣對於酪農業懷有抱負的年輕人越來越多，也是瑞穗鮮乳不限年紀，開放許多名額給二代酪農可以跟著團隊一起到國外上課，共同學習友善飼牧與創新管理，並將世界先進育牛科技在地化的原因，期待讓這股成長動能翻轉台灣鮮奶的可能性。
小鶴於2017年和團隊一起前往以色列取經「乾式榨乳」技術，調整原先水洗牛隻乳房再榨乳的方式，透過消毒殺菌清潔牛隻乳房，提升生乳品質與A級奶比例。另外又在2019年前往丹麥學習牧場管理模式，逐步建立SOP系統及KPI觀念，幫助牧場運作更有效率，也間接促動小鶴創造一套「牧場小主管」制度，舒緩台灣酪農業較容易面臨的人力缺乏困境。
黃金職人團隊提供「牧場客製化服務」，乳廠、酪農共學共好
從國外導入新技術後，如何於台灣推廣、做在地化調整更是一大挑戰。負責關懷瑞穗鮮乳合作牧場狀況並提供酪農技術輔導的第一線輔導員林家弘分享：「很多酪農已經養牛好幾十年了，對他們來說要改變飼養方式、學習新技術是很大的挑戰，所以我們需要顧及牧場的硬體層面、酪農的心理層面、技術上有不易克服的地方嗎？心理上有不適應的地方嗎？再根據牧場所處的階段、酪農們面臨的不同問題，提供客製化的最適建議方案。」在產業鏈精密分工下，瑞穗黃金職人團隊各司其職守護每個環節，有輔導員親自在牧場傾聽酪農心聲與即時技術支援、獸醫師實踐預防醫學照顧牛隻健康、乳牛營養師規劃牛隻飼料配方、畜牧技師提供畜舍硬體諮詢、研究員制定安心鮮乳生產標準、品管嚴格把關鮮乳檢驗關卡，與全台超過130戶酪農攜手合作，讓每一瓶鮮乳都以世界級的品質送上餐桌。
從鮮乳品質到酪農心境一一守護，落實在地鮮奶永續發展
一瓶好的鮮乳除了經過一道道儀器的檢驗關卡，更見證了人與人之間的彼此信賴、攜手成長的過程，瑞穗團隊和酪農以技術與感情並進的交流，相互扶持成長。技術上，團隊提供牧場所需的6大項17小項服務，協助牧場運作，從畜舍建構、飼養管理、DHI分析到疾病預防，酪農如遇難題，隨時向輔導員「掛號」，團隊即會安排專業人員前往協助改善。除此之外，瑞穗鮮乳更提供不同規模的教育訓練，例如：國外教育訓練、大型研討會，小至一對一的個別教學。也會透過產業案例、國際新技術、自製重要知識圖文與酪農分享交流。情感上，團隊則會深入了解不同牧場的狀況，關心酪農在牧場經營上的心情狀態、培養預警通報的信任感。瑞穗堅信，唯有理性與感性雙向並進、一步步建立彼此的理解和信任，才能夠陪伴酪農一起養好牛、產好奶，持續提升與創造台灣鮮乳的永續價值。
本文章內容由「瑞穗鮮乳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。