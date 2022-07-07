看見宇宙：為什麼黑洞照片總是拍不清晰？
我們想讓你知道的是
許多人好奇或抱怨為什麼不能將黑洞拍得更加清晰，甚至因此衍生無數改圖meme。要討論這個問題，我們必須先探討以下問題：為甚麼能「看」到黑洞？
文：臨狼（在藝術中尋找天文蹤跡）
2022年5月12日，事件視界望遠鏡（EHT）發表直接觀測人馬座A*（Sagittarius A*，簡稱「Sgr A*」）中的黑洞影像，這是人類為其拍下的第一張相片。
（文章以下內容中，「Sgr A*」指EHT拍下的Sgr A*黑洞，而「M87」指拍下的M87黑洞）
相片看起來像「冬甩」，只有如「360p」的畫質，亦沒有「M87——歷史上第一張黑洞照片」來得震撼，但不能掩蓋它的光芒。
許多人好奇或抱怨為什麼不能將黑洞拍得更加清晰，甚至因此衍生無數改圖meme。要討論這個問題，我們必須先探討以下問題：
為甚麼能「看」到黑洞？
黑洞是一種特殊的星體。按照廣義相對論（general relativity）的預言，及我們對恆星演化的理解，當足夠大質量的星體「衰老」時，會塌縮於極小的空間，令其擁有極龐大的引力。引力將導致包括光在內的所有事物都無法逃逸黑洞的視界（event horizon），吸引無數物質並環繞它運行，形成稱為吸積盤（acretion disk）的環狀結構，就像是冬甩型的光環。
簡單來說，我們不妨嘗試以「洗手盤去水」理解黑洞。水進入洗手盤後，會形成旋渦經去水口流走；相似地，吸積盤上的物質會圍繞黑洞運動，然後跌進視界。我們在洗手盤上無法看到水進入去水口後會發生甚麼，同樣我們亦不能觀測到物質進入視界後的情況。
所以，我們並不是直接「看到黑洞」，而是看到了黑洞對外在環境的影響！
那麼這答案又和「360p」低清黑洞相片有什麼關係，這又要回答另一個問題：
EHT是甚麼？
包括黑洞在內的天體，往往離地球很遠，我們觀察這些極遠的事物，則需要依賴光學儀器的幫助。而一個光學儀器（如望遠鏡、照相機、肉眼）的好壞或者效能，其中之一的判斷標準是其解像能力的高低。
解像能力，是指分辨遠處兩件細小物件的能力。根據瑞利判據（Rayleigh criterion），解像能力視乎儀器鏡面的直徑[1]而定，鏡面愈大，則可以看到愈細緻的事物，反之亦言。例如圖中的兩個光源，在觀測儀器解像能力較低的情況下，看起來就像是只有一個光源。故此，建立大鏡面的望遠鏡對於天文觀測非常重要。
除了建立大鏡面的望遠鏡，「組合」望遠鏡可以提高解像能力。例如EHT便是透過甚長基線干涉測量法（Very-long-baseline Interferometry，VLBI）技術，於2017年時利用了位處美國、西班牙等6地共8組的望遠鏡同步觀測黑洞，以「拍攝」出黑洞的照片，觀測效果等同使用了鏡面直徑約為地球直徑的望遠鏡，相當厲害。
那不是應該能拍到很清晰的黑洞？
科學家通常以地球上觀測到的角直徑（angular diameter）來描述天體大小。普通人伸直手臂時看向食指的角直徑大約是1度，而太陽跟月球的角直徑大約為半度。而1度又可寫作約60角分或 3,600角秒或3,600,000,000（36億）微角秒μas。
按照理論，M87「看起來」[2]的角直徑約為22 μas、Sgr A*則約為52μas，兩者都是非常難以觀測。以大家熟知的哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）為例，其最佳角解像度僅為0.04角秒，則40,000 μas，比起可以拍攝到黑洞仍相差了近1,000倍的角解像度。
視乎觀測的波長，EHT已可達至不多於60 μas的角解像度[3]，「視力」大概相等在地球上清晰看到月球上的一個橙，或在紐約看到一個放在洛杉磯的硬幣上的小字。EHT的角解像度雖已是極高，但亦只能勉強達至與黑洞的角直徑相近的數值，難以看清細節。
注釋：
- 意指等效直徑。為方便予不同程度的受眾閱讀，此處未有詳解不同望遠鏡的分別、焦距等概念。同樣，受篇幅所限，文中未能講解所有相關概念，可能出現過度簡單化理論的情況。
- 這裡指光環的大小。由於光線會受重力扭曲，光子會在吸積盤中的特定軌道圍繞較多的次數，形成亮環。亦有人會以黑洞陰影的大小作比較。
- 視乎波段，角解像度分別為19–28 μas / 35 μas /< 60 μas。拍攝相片時EHT的角解像度理論值為25 μas。
本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。