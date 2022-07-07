歐美制裁無效，俄羅斯原油黑市交易獲利豐厚，G7出新招將俄國油價限制在每桶40至60美元

俄烏戰爭爆發以來，國際油價持續攀升，高油價成為俄羅斯發動戰爭的重要資金來源。7月6日外媒報導，因歐美各國制裁無效，俄羅斯的原油黑市交易氾濫。七大工業國組織（G7）預計在運輸系統上下手，研議將石油價格控制在每桶40至60美元區間，而最重要的關鍵就是印度等國家的配合。

G7預計限制油價在每桶40至60美元

昨（6）日《彭博社》引述知情人士報導，有關俄羅斯的原油交易越來越不透明，黑市交易層出不窮。知情人士強調，俄羅斯生產石油的邊際成本落在每桶40至60美元區間，七大工業國組織（G7）開始討論將油價控制在此區間，藉以打擊俄羅斯的經濟。

七大工業國組織（G7）：一個由世界七大已開發國家經濟體組成的政府間政治論壇，正式成員國為美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本。歐盟為非正式成員。

不過，美國總統拜登（Joe Biden）認為上限40元過低，且還有政策施行不利，油價更飆漲的風險。

事實上，原油成本由3部分組成，包含地質勘探費用、鑽井及油田地面建設費和開採操作費。其中在前期勘探、開發成本的投入金額最大、成本最高；隨著油田發展後，成本才會隨時間降低。

這也代表如沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克還有俄羅斯等傳統產油國，已經攤平了前期勘探的費用，而後進產油國如美國頁岩油、委內瑞拉以及加拿大等，仍在開採增產上有相當大的負擔。

種種困境代表，要擴大原油的供給，將價格控制在40至60美元仍相當棘手，尤其是歐盟正逐步對俄油禁運，市場預期效應使油價維持在高檔無法回落。莫斯科當局則逮到此機會，以折扣方式尋求更多石油買主。

不過，在後期的石油成本上卻可以下功夫。根據中國投資顧問公司華聯期貨調查，在後期成本上包含人工費用、修理和維護費用、消耗的材料和供應品、相關稅務保險費用等。

在油輪的稅務、保險和金融服務下手

G7打算減少或者禁止一定限額的俄油運輸的保險、融資還有相關稅務。簡單來說，就是一艘油輪同意以高過G7設定上限的價格運送石油，它將無法獲得必要的保險、金融服務。

倫敦查塔姆（Chatham House）研究所智庫經濟學家蒂莫西阿什（Timothy Ash）告訴《半島電視台》，這類制裁將具有挑戰性，歐美國家是可以強制執行，但在國際上它需要其他國家參與，其中包括印度和中國。

其中印度政府成為了檯面上主要的俄油買主，也是這個計畫的關鍵國家。根據《華爾街日報》報導指出，印度石油業的管理者透露，最近幾周政府官員強烈鼓勵他們想方設法繼續採購，並抓住俄羅斯石油價格打折的機遇。

蒂莫西阿什說，全球經濟已經因為俄烏戰爭放緩，導致石油的需求開始下降，令人訝異的是，「停滯性通貨膨脹」造成的油價下挫，最終可能成為對抗俄羅斯能源的下一個武器。

最後，蒂莫西阿什強調，現在對俄羅斯仍不可掉以輕心，尤其是莫斯科似乎更願意玩一場漫長的戰爭遊戲，將時間拖到冬天，到時籌碼的重心將從原油再轉換成天然氣等燃料上，並轉嫁能源價格到消費者之上製造龐大政治壓力。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航