近年中資來港收樓重建趨勢調查
我們想讓你知道的是
為何中資會染指香港舊樓？比起買地投標要求龐大的資金流，舊區重建門檻資金較低、盈利較高的條件成為吸引大中小型中資進入香港地產市場的入場券。
近年的重建市場，除了有近日眾人關注的數個市建局重建項目，我們更不能忽視一些新玩家。主要業務於中國的企業（簡稱「中資」），近年亦開始積極收購香港舊樓玩重建市場，重建市場出現新玩家，可預視將有愈來愈多的市區舊樓被各發展商圈起囤起，舊區基層及租戶的生存空間自然愈來愈少。
整體而言，翻查及整理近10年，共有38宗中資／內房收購香港市區舊樓地盤的傳媒報導，而當中涉及收購的舊樓數量最少達90幢，涉及中資的重建項目最少提交過25單強拍申請，佔十年三百多宗強拍申請數字中的近一成，亦代表中資已經在重建收購市場中佔一席位。中資收購地點散落舊區分佈：
- 萬科： 牛頭角定富街71至79號舊樓、定富街45至63號、深水埗醫局街221至233號、海壇街244至276號 、何文田自由道13及13A號，自由道9至11號、（與新世界合作）西邊街5至17號、北角春秧街62至68號地盤（共35幢）
- 雅居樂：鰂魚涌栢架山道2至8號、鰂魚涌英皇道992至998號、九龍塘義本道6號、8至10號（共8幢）（以鰂魚涌栢架山道2至8號、鰂魚涌英皇道992至998號作擔保換9億夾層融資）
- 碧桂園：九龍城賈炳達道142至154號（共7幢）
- 佳寧娜：（與宏達投資合作）深水埗海壇街223至225A號、長沙灣青山道296至298號、長沙灣青山道300至304號（共7幢）
- 武夷 ：黃大仙鳴鳳街18號、20號、22至24號、永興街3、5及7號的舊樓（共6幢）
- 青建國際：油塘東源街18號、深水埗醫局街163至169號舊樓（共5幢）
- 遠洋地產：旺角煙廠街25號、27號及31號、衙前塱道3至13號大華大廈（共4幢）
- 新暉投資：深水埗醫局街134至140號（共4幢）
- 佳兆業：（與宏達投資合作）西營盤東邊街1至9號（待沽）（共3幢）
- 南悅投資：九龍城聯合道13號A及B、嘉林邊道26號A至B號舊樓1、灣仔秀華坊31至36號 （共2幢）
- 奧園：國瑞路57至5分鐘9號全幢工廈（共2幢）
- 龐源 ：土瓜灣高山道26號新柳街2A及B號、新柳街2C號高山居（共2幢）
- 華潤置地：中環贊善里1至4號（共2幢）
- 華融置業：西半山摩羅廟街14至18號（共2幢）
- 禹州地產：半山堅道48號（共1幢）
- 中資財團（有傳為中國工程鐵路集團 ）：南里11號至17A號
- 中資財團：聯合道2至16號一籃子物業
分析一：舊樓成為中資「新土儲」背後原因
中資出手收購舊樓的報導自2017年的5宗，到2019年上升至在8宗左右。當中萬科涉及的舊樓收購最多共8宗，重建涉及收購35幢舊樓，近日表明未來會投資香港舊樓市場的佳寧娜亦有3宗共7幢。主要業務於中國的佳寧娜近日接受報導訪問[1]，更表示估計有多達1萬幢值得收購，直言「揀地是成功的一半」。這些新競爭者的入場，除了反映未來會出現愈來愈多舊樓收購，亦反映了舊樓重建市場版塊正面臨巨變。
為何中資會染指香港舊樓？比起買地投標要求龐大的資金流，舊區重建門檻資金較低、盈利較高的條件成為吸引大中小型中資進入香港地產市場的入場券。而且中國的房地產波動亦是影響中資投入重建市場的考量。數年前，海航、保利置業等中資內房積極投地，一度出現「中資換港資」的說法。然而，隨著內房龍頭「恆大」的債務危機，中資在港「盲搶地」做土地儲備的情況漸減，奧園、佳兆業等大型內房，疑因現金流問題下，近年更要沽清早前收購的舊樓地盤，門檻較低的舊樓重建比起天價投地成為了中資新樂園。
分析二：本地收樓商伙拍中資入場
然而，中資要進入高度壟斷的本地地產市場，尤其在重建市場上須經過收購、補地價以及起樓等重建法規流程，直接收樓耗時較長，申請強拍程序亦繁瑣，這些「人生路不熟」往往會令到中資卻步。然而，田生等中介收購商亦為中資提供「捷徑」。
近年中資的重建項目中不時看見田生、金朝陽等本地收樓商的身影。比對田生門面上公開的收購項目中，萬科的海壇街244至276號、何文田自由道13及13A號，9至11號以及碧桂園的九龍城賈炳達道142至154號，皆由田生作為收購。2016年，金朝陽亦沽出西半山摩羅廟街14至18號的收購地盤予中資華融置業。這種由本地發展商做收購、談判中介，發展商只需要「出資」的重建運作模式，可謂帶中資踩入本地舊區重建市場。
而「合作」過程中，中資亦會「盡玩」本地法規收業權。例如，萬科的海壇街244至276號項目，萬科將整個地盤分拆為6個小地盤申請強拍，分拆舊樓地盤，據報導指，萬科提出收購價約每呎9000元，收購價低於市值區內住宅中位數約每呎1.9萬至3萬元[2]，而單是萬科一間中資在2018年已遞交8宗申請強拍。
參考慣常田生收購做法，中資運用私人強制拍賣條例對小業主不公平的法規「漏洞」，透過分拆舊樓地盤、逐幢強拍，變相可以壓低項目的重建估值以及壓低小業主的收購價，令到收購的成本更低。可見，有收樓商廣泛的中介服務，中資地產商亦漸漸摸清楚在舊區低價收購的門路。
分析三：中資與田生的「合作寄生」關係
中資與田生的合作，不單止令中資可以更容易進入香港地產市場，田生亦能從中受惠。比起本地發展商，田生曾表示即使只擁有50%業權的項目，「中資」亦樂於接手項目。即使田生多次表示買樓辣招阻礙收購，但由2011年作為收購龍頭至今，田生收購項目仍能夠維持在約五百個水平[3]。這種「合作寄生」關係，自然令田生等收購商可以長做長有，怪不得田生「十分願意繼續與中資財團合作」[4]。
但這種合作有時亦未必順利。田生早在2018年創立田生中國有限公司，與當時深圳的中創科控股合作設立一千億港元香港城市更新發展基金[5]，打算幫中創科加入香港房地產市場。然而，2019年中創科創辦人張偉因爲掃黑被深圳警方逮捕，這個重建基金就沒有後續。與本地發展商相比，跟中資的合作尤其需要顧及中國的政經局勢。
分析四：利用重建漏洞 中資繼續起納米樓
在現時「告別劏房」、解決深層次問題的房屋政策願景下，中資重建後的項目亦可以繼續「納米化」。參考最新佳寧娜及宏達投資合資的深水埗海壇街重建項目佳悅，共115個單位中有超過半數，有69個單位屬少於260呎的「納米樓」，最細更只有178呎[6]。
參考過往中資投入的重建項目，已經有不少都屬納米樓單位[7]。即使政府現時有相關規管納米盤的嘗試，中資似乎仍可以利用重建改契漏洞，繼續起納米樓。現時在政府賣地以及重建改契中，雖然表明會加入最低居住面積的條款規定，然而，與中資共同合作的宏達投資，卻表示未來優先收購市區不需補地價的土地[8]，這類型的舊契土地重建時無須補地價，亦無須改契。這意味著可以跳過政府要求重建改契加入最低單位面積條款的步驟，可謂是現時政府規管「最低單位面積」的明顯漏洞。
值得一提，從今次報導可見，比起買地起新界樓，佳寧娜似乎認為對舊區重建市場「更樂觀」，認為「新界區的前景要再睇定啲，由於這些供應需跟隨內地房地產發展方針，因而要貫徹「房住不炒」的大方向」。這是否意味著舊區重建市場可以隨便炒、無須理會「房住不炒」？對於中央所重視的「告別劏房」、解決房屋問題，這些主要業務在中國的企業似乎並無責任。
分析五：放寬強拍條例有利更多中資收樓
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。