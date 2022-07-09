配股配息只是「左手換右手」？短期 vs. 長期投資者思維差異

文：懸緝

今天在外面買東西時，不小心聽到店內用餐的二個人正在討論股票配股配息的議題。這二個人討論太激烈了，以致於不想聽到都有點難。

為什麼他們會討論地那麼激烈呢？仔細觀察才了解到，原來一個是短期價差的，而另一個人是存股族，心想原來如此。

每當短期投資者與長期投資者在爭論議題時，就跟買房好還是租屋好這樣的議題一樣，每個人心目中都有最終的立場，卻又想在這對立的問題爭個輸贏。因此，就會有蛋生雞還是雞生蛋循環，沒有標準答案，最終還是取決於投資者的投資策略。

這個問題也曾困擾著我，所以我想寫些什麼來表達我的看法，也順便釐清我自己的思緒。因此這篇文章我沒有要推薦大家要買的標的，純粹用自己的對帳單來佐證我的思維，也可讓讀者思考。

以兆豐金為例

從2020年開始進入市場準備長期投資，那年剛好「運氣很好」遇到新冠肺炎的疫情，遇到空頭市場。依兆豐金以往的配息及配發率來看，覺得符合自己心中5%的殖利率價格，因此在那時候開始慢慢買入。

因此在股價分別為28至31元間慢慢買進，以近幾年股利發放1.5元平均值來算。平均殖率利約在5.3%至4.8%之間，所以這區間的價位是還滿適合進場持有的。

作者提供

從2020年到目前2022年6月，持有成本均價是29.37元，已在2020年及2021年領了二次息，分別為1.7+1.58=3.28元。29.37（持有成本）-3.28（已領二次股利）=26.09。因此，我目前持有的成本已經降到26元了，以6月29日收盤價35.7來計算，價差加股息配發35.7-26=9.7，合計帳面上持有二年，我已經有9.7元的價差了。

我想很多讀者看到數字計算已經開始暈了，簡單來說，若我持續長期持有，持有成本只會愈來愈低，再加上股利再投入的複利效果，對我來說配息就不是左手換右手這麼簡單了。

你一定會問我為何銀行股那麼多，為何選兆豐金。因為我個人觀察兆豐金有一些特點：

四大官股之一。 少數能從國外賺取外匯進台灣的官股銀行。 有財政部作為大股東，大到不能倒的銀行。 疫情期間股價相對抗跌。

以上幾個特點，對我這種只能承受低風險的投資者，再適合不過了。

截圖自兆豐金控官網 兆豐金前十大股東

短期 vs. 長期投資者思維差異

會有左手換右手這樣的觀念差異，主要因素在於投資者對於股票持有時間長短有關。

短期投資者

投資單位以月或一年為單位者，追求的是短期超額報酬。

他們的策略在於低買高賣，更依賴技術面或者基本面的分析。所以配息這件事對他們來說，確實會認為配息是左手換右手，因為他們不會長期參與公司經營與發展，甚至還會覺得配息會有更多的稅務成本產生，比如二代健保補充保費，配息單筆超過二萬會扣2.11%的稅。

長期投資者

以五年或十年為單位，領到股息再投入，長期參與公司的經營。一開始幾年不會看到很大的效果，但只要有足夠的耐心及信心，選的又是大型權值股或者原型指數型ETF。領息領的夠長，再加上都有填權息的狀況，企業獲利持續向上的情形下，你持有的成本及風險則會愈來愈低。

結論

因此，持有股票時間長短不同，所使用投資策略就會不同，思維當然也不同。與其爭論左手換右手，我更覺得探索自己何種投資策略比較適合自己，更來得重要。而我自己自認為沒有很大的能耐可以透過分析而預估股價走勢，並從中獲取超額報酬，因此我選擇長期投資策略，覺得這樣的方式比較適合我。

因此，下次你再聽到股利只是左手配右手時，若你是長期投資者，勸你不要跟與短期投資者爭論這樣的議題；相對的，若你是短期投資者，也不要試想扭轉長期投資有跟你同樣的立場。因為你們一開始的投資策略出發點就是不一樣，平常你應該也不會看到馬拉松跑者跟田徑選手爭論誰跑步比較厲害對吧！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航