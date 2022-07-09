配股配息只是「左手換右手」？短期 vs. 長期投資者思維差異
我們想讓你知道的是
持有股票時間長短不同，所使用投資策略就會不同，思維當然也不同。與其爭論左手換右手，我更覺得探索自己何種投資策略比較適合自己，更來得重要。
文：懸緝
今天在外面買東西時，不小心聽到店內用餐的二個人正在討論股票配股配息的議題。這二個人討論太激烈了，以致於不想聽到都有點難。
為什麼他們會討論地那麼激烈呢？仔細觀察才了解到，原來一個是短期價差的，而另一個人是存股族，心想原來如此。
每當短期投資者與長期投資者在爭論議題時，就跟買房好還是租屋好這樣的議題一樣，每個人心目中都有最終的立場，卻又想在這對立的問題爭個輸贏。因此，就會有蛋生雞還是雞生蛋循環，沒有標準答案，最終還是取決於投資者的投資策略。
這個問題也曾困擾著我，所以我想寫些什麼來表達我的看法，也順便釐清我自己的思緒。因此這篇文章我沒有要推薦大家要買的標的，純粹用自己的對帳單來佐證我的思維，也可讓讀者思考。
以兆豐金為例
從2020年開始進入市場準備長期投資，那年剛好「運氣很好」遇到新冠肺炎的疫情，遇到空頭市場。依兆豐金以往的配息及配發率來看，覺得符合自己心中5%的殖利率價格，因此在那時候開始慢慢買入。
因此在股價分別為28至31元間慢慢買進，以近幾年股利發放1.5元平均值來算。平均殖率利約在5.3%至4.8%之間，所以這區間的價位是還滿適合進場持有的。
從2020年到目前2022年6月，持有成本均價是29.37元，已在2020年及2021年領了二次息，分別為1.7+1.58=3.28元。29.37（持有成本）-3.28（已領二次股利）=26.09。因此，我目前持有的成本已經降到26元了，以6月29日收盤價35.7來計算，價差加股息配發35.7-26=9.7，合計帳面上持有二年，我已經有9.7元的價差了。
我想很多讀者看到數字計算已經開始暈了，簡單來說，若我持續長期持有，持有成本只會愈來愈低，再加上股利再投入的複利效果，對我來說配息就不是左手換右手這麼簡單了。
你一定會問我為何銀行股那麼多，為何選兆豐金。因為我個人觀察兆豐金有一些特點：
- 四大官股之一。
- 少數能從國外賺取外匯進台灣的官股銀行。
- 有財政部作為大股東，大到不能倒的銀行。
- 疫情期間股價相對抗跌。
以上幾個特點，對我這種只能承受低風險的投資者，再適合不過了。
短期 vs. 長期投資者思維差異
會有左手換右手這樣的觀念差異，主要因素在於投資者對於股票持有時間長短有關。
- 短期投資者
投資單位以月或一年為單位者，追求的是短期超額報酬。
他們的策略在於低買高賣，更依賴技術面或者基本面的分析。所以配息這件事對他們來說，確實會認為配息是左手換右手，因為他們不會長期參與公司經營與發展，甚至還會覺得配息會有更多的稅務成本產生，比如二代健保補充保費，配息單筆超過二萬會扣2.11%的稅。
- 長期投資者
以五年或十年為單位，領到股息再投入，長期參與公司的經營。一開始幾年不會看到很大的效果，但只要有足夠的耐心及信心，選的又是大型權值股或者原型指數型ETF。領息領的夠長，再加上都有填權息的狀況，企業獲利持續向上的情形下，你持有的成本及風險則會愈來愈低。
結論
因此，持有股票時間長短不同，所使用投資策略就會不同，思維當然也不同。與其爭論左手換右手，我更覺得探索自己何種投資策略比較適合自己，更來得重要。而我自己自認為沒有很大的能耐可以透過分析而預估股價走勢，並從中獲取超額報酬，因此我選擇長期投資策略，覺得這樣的方式比較適合我。
因此，下次你再聽到股利只是左手配右手時，若你是長期投資者，勸你不要跟與短期投資者爭論這樣的議題；相對的，若你是短期投資者，也不要試想扭轉長期投資有跟你同樣的立場。因為你們一開始的投資策略出發點就是不一樣，平常你應該也不會看到馬拉松跑者跟田徑選手爭論誰跑步比較厲害對吧！
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
我們想讓你知道的是
SwitchEasy 魚骨牌全新推出觸控筆、支架保護套、磁吸保護殼、玻璃螢幕保護貼等iPad全系列配件，靈活多變符合多種使用情境，絕對是學生與上班族學習、辦公的首選利器。
2022年已是雲端當道時代，上班族日常辦公不再只有桌上型、筆記型電腦能夠選擇，各大電腦品牌也爭先推出能夠與市面上電腦、筆電相匹敵的平板電腦。平板電腦攜帶便利，不僅無論身處何種環境，皆能立即進入工作、學習狀態，甚至能夠取代傳統的紙筆，擁有寫字筆記功能，如今iPad也成為許多學生上課做筆記、上班族遠端工作時入手隨身電腦的絕佳選擇。
多種iPad使用情境，SwitchEasy幫你搞定
iPad帶給使用者高度的便攜性，因此支撐高度與觀看視角的各種使用需求也是或不可缺。SwitchEasy魚骨牌全新推出適合上班族辦公、學生做筆記等iPad系列周邊配件，不論是在家工作、追劇、觀看線上課程，抑或是外出攜帶，皆能符合各種環境的使用需求，質感配件不僅擁有產品的功能性，更讓生活多了些儀式感。
SwitchEasy創立於美國加州，多年來在果粉心中也一直是Apple配件的首選精品，所有產品設計都是為了原廠Apple而生，此次為了讓iPad運用效益最大化，開發出符合人體工學、外出居家兼用的精品配件。
學生必備iPad配件，讓你擁有真實書寫體驗
筆記、繪圖絕對少不了觸控筆的存在，EasyPencil Pro 4 iPad觸控筆只需要接近Apple Pencil一半的價錢，就能買到接近原廠質感的觸控筆，並且一次擁有3種不同筆頭，依據不同使用情境更換，亦可磁吸在iPad側邊、跨代使用，大多數iPad型號皆可支援。
3種觸控筆可替換筆頭分別為：
- 通用款 - 最接近Apple Pencil原廠材質，繪畫與書寫皆順暢
- 書寫款 - 金屬材質，通過15萬次耐磨測試，在類紙膜上書寫，也有原子筆手感
- 繪圖款 - 使用PA66材料，提供繪畫時超滑順與靜音體驗
若想要模擬在紙張上書寫的質感，可搭配PaperLike Note書寫版類紙膜使用，不僅擁有抗藍光護眼，磨砂顆粒模擬真實紙質感，高解析、無眩光，不必擔心沾附手上油污及指紋，是使用iPad創作、筆記的最佳選擇！
還原真實書寫體驗、筆記最佳視角就靠Origami全方位支架保護套，保護套支架提供了觀影、閱讀、繪圖等4種角度，可隨各種使用情境隨心轉換，不論是做筆記或是觀看影片，都能夠擁有最佳視角。此外，保護套擁有磁吸外扣的置筆功能，可收納iPad觸控筆，無觸控筆也不會多出筆槽空間。
針對長時間緊盯螢幕、久坐的iPad工作者，解決眼睛疲憊與肩頸問題
在長時間久坐的辦公環境下，肩頸酸痛也是iPad使用者一大困擾。
SwitchEasy推出符合人體工學設計的MagMount磁吸iPad支架，強力磁吸、加高支撐的特點，可直接吸附於SwitchEasy CoverBuddy巧控鍵盤磁吸保護殼，不需拆卸保護殼即可安裝，讓iPad也能變桌電！
針對上班族需要使用iPad文書處理功能，CoverBuddy提供了巧控鍵盤磁吸保護殼採業界獨家專利設計，可支援Magic Keyboard，讓鍵盤與iPad精準連結、緊密吸附，同時也是全球最輕薄的 iPad保護殼，採用極細纖維內襯，保護iPad不刮傷，還附有ApplePencil專用筆槽，能夠安全收納並支援ApplePencil 2磁吸充電。
上班閒暇之餘也不忘放鬆追劇，擁有抗藍光兼具高清畫質的GlassDefender抗藍光鋼化玻璃螢幕保護貼，也是需要長時間緊盯螢幕的工作者首選。SwitchEasy使用特殊技術處理，讓抗藍光保護膜能夠在還原最佳螢幕解析的同時，保有逼真色彩與裸機體驗，並有效阻擋藍光造成的眼睛疲勞及視力退化的可能。
SwitchEasy獨家推出一系列必入手iPad配件，在兼具外觀與實用的同時，更大幅增加了iPad在工作與學習上的便利性。若欲知更多iPad Air、iPad mini、iPad Pro等配件詳情，可前往 SwitchEasy魚骨牌官網深入了解。
本文章內容由「SwitchEasy」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。