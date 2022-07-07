《遊戲王》作者高橋和希在沖繩意外逝世享壽60歲，卡牌、手遊等周邊全球熱銷，成為一代人共同記憶

擁有超高人氣的日本漫畫《遊戲王》，作者高橋和希傳在沖繩縣內過世，享壽60歲，目前死因並不明朗，有關單位正在調查案發經過與原由。

高橋和希為日本知名漫畫家、插畫家，1981年，19歲尚還稚嫩的高橋和希在《週刊少年Sunday》投稿短篇作品〈ING LOVE BALL〉，備受青睞，一舉獲得小學館新人漫畫賞。

而之後高橋和希的漫畫之路卻不順遂，一連推出《鬥輝王之鷹》、《天燃色男兒BURAY》等作品都未見起色，到了1994年，33歲的高橋和希奮力一搏，向《週刊JUMP》提出《遊戲王》的概念，直到1996年起就推出《遊戲王》系列作品，而後風靡全球，也成為7、8年級生的共同記憶。

而《遊戲王》已經結尾停刊，但是相關的周邊娛樂商品卻是熱潮不斷，卡牌遊戲、手機遊戲、家用遊戲都不斷推陳出新，根據〈【漫畫話經典】《遊戲王》：隱藏在卡牌遊戲背後，是「另一個我」的追尋與成長故事〉文章指出，手遊《遊戲王：決鬥鏈接》，其全球營收達到了1.1億美元。日本玩家為其貢獻了33%的收入，而美國占了27%，相當驚人。

如今，高橋和希逝世的消息傳出，也讓各界震驚。而根據日本放送協會（NHK）報導指出，7月6日上午10時30分左右，相關人士通報海上保安廳，在沖繩縣名護市外海，發現有人體漂浮於海上，消防隊員立刻前往救起，但已經死亡。

而名護海上保安署今（7）日確認，這名死者就是高橋和希，保安署等單位表示，離高橋和希被發現處約12公里外的恩納村海灘附近農用道路，發現一輛租借汽車，其中有高橋和希的駕照。

海上保安署等單位也表示，高橋和希身體無明顯外傷，目前正調查詳細事發經過。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航