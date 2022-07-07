《遊戲王》作者高橋和希在沖繩意外逝世享壽60歲，卡牌、手遊等周邊全球熱銷，成為一代人共同記憶
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高橋和希逝世的消息傳出，也讓各界震驚。而根據日本放送協會（NHK）報導指出，7月6日上午10時30分左右，相關人士通報海上保安廳，在沖繩縣名護市外海，發現有人體漂浮於海上，消防隊員立刻前往救起，但已經死亡。
擁有超高人氣的日本漫畫《遊戲王》，作者高橋和希傳在沖繩縣內過世，享壽60歲，目前死因並不明朗，有關單位正在調查案發經過與原由。
高橋和希為日本知名漫畫家、插畫家，1981年，19歲尚還稚嫩的高橋和希在《週刊少年Sunday》投稿短篇作品〈ING LOVE BALL〉，備受青睞，一舉獲得小學館新人漫畫賞。
而之後高橋和希的漫畫之路卻不順遂，一連推出《鬥輝王之鷹》、《天燃色男兒BURAY》等作品都未見起色，到了1994年，33歲的高橋和希奮力一搏，向《週刊JUMP》提出《遊戲王》的概念，直到1996年起就推出《遊戲王》系列作品，而後風靡全球，也成為7、8年級生的共同記憶。
而《遊戲王》已經結尾停刊，但是相關的周邊娛樂商品卻是熱潮不斷，卡牌遊戲、手機遊戲、家用遊戲都不斷推陳出新，根據〈【漫畫話經典】《遊戲王》：隱藏在卡牌遊戲背後，是「另一個我」的追尋與成長故事〉文章指出，手遊《遊戲王：決鬥鏈接》，其全球營收達到了1.1億美元。日本玩家為其貢獻了33%的收入，而美國占了27%，相當驚人。
如今，高橋和希逝世的消息傳出，也讓各界震驚。而根據日本放送協會（NHK）報導指出，7月6日上午10時30分左右，相關人士通報海上保安廳，在沖繩縣名護市外海，發現有人體漂浮於海上，消防隊員立刻前往救起，但已經死亡。
而名護海上保安署今（7）日確認，這名死者就是高橋和希，保安署等單位表示，離高橋和希被發現處約12公里外的恩納村海灘附近農用道路，發現一輛租借汽車，其中有高橋和希的駕照。
海上保安署等單位也表示，高橋和希身體無明顯外傷，目前正調查詳細事發經過。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。