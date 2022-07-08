台灣大專院校「需要」東南亞外籍生，但外語教學環境夠「友善」嗎？

「我們要的是勞動力，來的卻是人」，這是當年台灣開始檢討改善對東南亞外籍工作者環境的時候，用來自我反省的一段話。 「我們要的是外籍生，但來的卻連英語跟中文都不好」，則是現在中後段班大專院校碰到的實際狀況。

台灣大專院校近年來因為少子化影響嚴重，招生率也持續往下滑，今年更出現系所名額比考生更多的狀況，大學招生名額為3.5萬人，實際考生卻只有2.9萬人，顯示許多科系今年肯定招不到學生，而考生持續減少之下，預估會有不少私立學校甚至後段班國立大學會受到影響。

因此，本文將針對接下來會明顯受到少子化影響的大專院校提出一些建議，同時也會提出目前已經存在的具體做法與案例，期盼台灣的大專院校能透過提供「更友善」東南亞外籍生的環境，增加東南亞外籍生來台的意願，這樣不僅能讓台灣與東南亞的距離拉近，同時或許也能稍佳改善中後段班大專院校招不到外籍生的問題。

許多大學都在新南向政策之下前往東南亞招生，但僅有少數學校願意花心思在招生廣告上，願意將學校的廣告文宣改成各國版本，多數學校仍以「中文」或「英文」為主，這的確也符合台灣招生國際學生的要求，即基本的中文或英文能力，接下來將先談談這些原本設定的狀況，最後再提出筆者認為可改善的方法。

推動「英語化」的環境？

首先，我們自己也都清楚，「台灣並非英語系國家」，台灣的有錢人自己都會選擇前往英語系國家留學，就算真的經費不足而選擇亞洲，也會前往香港或新加坡。所以，連台灣人都知道的事情，東南亞外籍生的家長會不知道嗎？

因此以英文能力招收外籍生，等同於台灣的大專院校需要與亞洲地區主打英語教學的大專院校競爭，但請問這些學校真的拚得過香港與新加坡的大專院校嗎？台灣在全英語環境上本來就有先天上的劣勢，因此若堅持英語招生之路，最終只有前幾名的台灣大專院校具備競爭優勢，因為這些學校原本就是頂尖大學，部分醫學或理工系所就算沒有提供獎學金也有外籍生願意自費就讀。

而原本台灣的學生在大學入學的成績當中，英語成績也是重要採計的一環，越後段的大專院校學生其英語能力就相對更差，因此即便真的有英語能力優秀的學生來台，該校是否應該犧牲台灣學生的學習權益，換取提供外籍學生英語授課環境還是一個很大的問題，這點也是之前某校被爆出招生外籍生，卻沒有提供英語授課環境的問題點之一。

因此，提供英語化的授課環境對於中後段班大專院校而言是一件相對困難的事情，不僅校內教師需要全面提升英語教學能力，還需要本地學生配合衝刺英語能力，當然或許可以藉由目前教育部推動的雙語政策進行一系列的教學環境轉變，但是否會影響到英語能力較差學生的學習狀況是各校需要評估的，同時也別忘記上述所提到，連台灣人都知道台灣並非英語系國家，因此校方的努力是否就能改變台灣的社會環境，是此作法需要慎重考量的部分。

以「中文」為主的教學環境