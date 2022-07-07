【未來大人物】UNIQLO、PCHOME紛紛合作，葉德偉：將網購包裝權交還消費者時代到了
我們想讓你知道的是
給負評的那個消費者說：「為什麼我買環保藍牙耳機，卻使用這麼多包裝與盒子等塑膠產物？」這個反饋敲擊了葉德偉的心，他創立配客嘉致力推廣使用循環包裝概念，期盼將網購包裝權交還給有意識的消費者手上。
文：陳淑玲
實體購物可選擇用購物袋、買飲料可用環保杯，那網購包裝材質是否也能將選擇權交還給消費者端呢？葉德偉創立「PackAge+配客嘉」向全台電商提出能友善環境的「循環包裝」，期盼解決網購包裝垃圾問題，至今為止，全家便利店、7-ELEVEN、UNIQLO、PCHOME、蝦皮、家樂福、屈臣氏等各大通路都正攜手合作，期盼能讓台灣走向網購包裝垃圾「減肥」之路。
電商消費被動式產生巨大網購包裝垃圾
根據經濟部數據統計，台灣在2021年電商網路銷售總額已達4千億元，若以主要消費大宗品項的平均單筆消費單價2000元來計算，代表2021年使用了2億個以上的包裝容器，堆疊起來的高度相當於數千棟台北101，而這還不包含各別包裝、重複包裝等計算。我們在享受便利網購生活時，無形中「被動式」收到且製造出的網購包裝垃圾，正是電子商務世代該積極面對、解決與溝通的當務之急。
讓包裝不再被動接受而是能選擇
人生中創業三次，葉德偉卻在第三次創立「PackAge+配客嘉」時找到了讓自己怦然心動的志業，起心動念卻是一次的「負評」敲擊了葉德偉的心。「我第二次創業是販售3C產品的電商，有次買賣經驗我們獲得了一個少見的負評，消費者購買的是一個使用環保材質製作的藍芽耳機，但他負評裡寫的是『我明明要響應環保，卻收到超多包裝與盒子等塑膠產物。』」當時獲得負評雖讓身為賣家的葉德偉不開心，但在心裡萌芽的反思卻是：「出門可以使用購物袋、買飲料可以裝環保杯，為什麼我們在電商購物時，只能被動式接受所有包裝，難道沒有能選擇使用循環包材的可能性？」
2019年4月地球月「PackAge+配客嘉」成立，官網上清楚寫著：「每一次消費，都在為我們想要的世界投票！」為口號，目的是希望推出讓各電商平台都能使用的「網購循環包裝」來解決過多網購包裝垃圾問題，期盼來改變台灣的網購生態系。
資金兩度斷鏈卻迎來下一個翻轉
只是理想雖大，能否存活下去卻是天天張開眼睛就要面臨的事實。在配客嘉的創業過程中，曾面臨過兩次的資金斷鏈，葉德偉笑著說：「其實當時天天都想放棄！」但實際上堅定的他，從沒輕易棄守。2019年創業第一年，公司剛剛成立只有循環包裝收入，市場卻還沒開始拓展開，年底資金面臨斷鏈，葉德偉說：「當時公司戶頭只剩下兩萬，我也真的感覺到撐不下去了。」就在心灰意冷之際，政大師長意外地傳送來了暖流，幾個使用過循環包裝的老師、教授湊足了近50萬資金，成為了配客嘉能繼續運轉下去的支持，低調不願曝光的老師深深讓葉德偉感動於自己學校的溫暖。
第二次則是2021年4月，量產循環包裝正式上線後，卻因為全台回收站點不夠多，回收速度過慢導致資金短缺，再加上疫情席捲而來簡直雪上加霜。但葉德偉沒有時間沮喪，他想起了群眾募資時，自家生產成為募資回饋品項之一的環保衛生紙產品，於是他們自行架設網站做群眾募資，以同樣推行環保概念為主的衛生紙當作主打，成功銷售了一萬多箱的衛生紙，後來也意外搭上了衛生紙短缺問題而成為新的熱銷產品，也同時解決了公司資金短缺問題。
多角度整合環保概念的商品，意外地卻成了能整合公司資源的助力。至今循環包裝部門與衛生紙部門各佔公司一半營收配比，也讓葉德偉的努力堅持沒能化為烏有。
創造綠色網購循環生態圈
在葉德偉的藍圖裡，配客嘉可以針對各電商需求，提供租賃或買斷模式的循環包裝，消費者在網路購物的最後階段，可選擇勾選使用循環包裝出貨，收到商品後，再將使用後的循環包裝就近至回收站點收回，由配客嘉交由配合之社福團體清洗、消毒、整頓後，再交還給電商持續使用。葉德偉表示：「配客嘉製造的循環包裝可重複使用30次以上，每次可減少1.2公斤的碳排放，也大幅降低網購紙箱與塑膠袋所產生的垃圾量。」
配客嘉最初以政大、台大、台科大、師大四所學校為基地試辦，推行校園內使用循環包裝團購開始，循環包裝袋的歸還站點則是校園周邊響應綠色循環的飲料店、素食店等。得到成功經驗值後持續擴散，2019年以循環包裝為主題的群眾募資正式上線，配客嘉號召了12家社會企業共同加入使用循環包裝的募資活動，短時間內群眾響應、募款金額急速上升等數據，成了配客嘉最有力的社會聲量。另一方面他們也號召全台校園大使加入推廣歸還站點的拓點任務，40位學生大使，洽談到近300家店家配合，也讓他們更相信，台灣的循環包裝市場推動的可能性。
葉德偉分享：「更可貴的是，熱心群眾不但掏錢響應募資活動，活動結束後收到使用循環包裝的商品，有的還從南部帶著包裝北上歸還、給予我們當面鼓勵。甚至還有人主動到各電商平台去留言，希望電商能開始帶頭使用循環包裝...這些我們遇到的暖流，都不斷鼓舞著大家的士氣。」
要讓民眾改變習慣、願意多一點不便利來響應環保與永續，從來不是一件容易的事情。
電商龍頭的起身響應
葉德偉回憶著：「循環包裝商品研發過程要符合電商需求快速出貨、專屬貼標等服務；消費者端則需要替他們多思考歸還點方便好還、包裝盒設計好開好收納；歸還通路端則要符合容器不能佔據太大空間、保持乾淨、不易摔壞破壞包裝和完整性；甚至清洗端要分門別類針對袋子、盒子不同容器對應不一樣清洗劑與流程…考慮的環節必須一關一關不斷打通，才算成為完整的綠色網購循環生態圈。」
笑著說「真的好辛苦」的葉德偉與配客嘉團隊，以符合企業ESG指標、綠色供應鏈等多項角度努力向企業溝通，在2021年逐漸有了大型企業加入：日系品牌UNIQLO與台灣第二大網路服飾平台QUEEN SHOP開始使用配客嘉循環包裝袋配送網購服飾到指定門市。2021年11月網購平台PCHOME開始加入、2022年5月蝦皮商城開始合作......這些大型通路合作成功都是讓配客嘉團隊士氣大振的指標。歸還點更有全家便利商店合作全台近4000家門市、以及7-ELEVEN部分門市的開放，綜合性的消費通路商屈臣氏、家樂福等企業也加入合作行列。
Tags：
百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。