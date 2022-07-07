【未來大人物】UNIQLO、PCHOME紛紛合作，葉德偉：將網購包裝權交還消費者時代到了

文：陳淑玲

實體購物可選擇用購物袋、買飲料可用環保杯，那網購包裝材質是否也能將選擇權交還給消費者端呢？葉德偉創立「PackAge+配客嘉」向全台電商提出能友善環境的「循環包裝」，期盼解決網購包裝垃圾問題，至今為止，全家便利店、7-ELEVEN、UNIQLO、PCHOME、蝦皮、家樂福、屈臣氏等各大通路都正攜手合作，期盼能讓台灣走向網購包裝垃圾「減肥」之路。

電商消費被動式產生巨大網購包裝垃圾

根據經濟部數據統計，台灣在2021年電商網路銷售總額已達4千億元，若以主要消費大宗品項的平均單筆消費單價2000元來計算，代表2021年使用了2億個以上的包裝容器，堆疊起來的高度相當於數千棟台北101，而這還不包含各別包裝、重複包裝等計算。我們在享受便利網購生活時，無形中「被動式」收到且製造出的網購包裝垃圾，正是電子商務世代該積極面對、解決與溝通的當務之急。

讓包裝不再被動接受而是能選擇

人生中創業三次，葉德偉卻在第三次創立「PackAge+配客嘉」時找到了讓自己怦然心動的志業，起心動念卻是一次的「負評」敲擊了葉德偉的心。「我第二次創業是販售3C產品的電商，有次買賣經驗我們獲得了一個少見的負評，消費者購買的是一個使用環保材質製作的藍芽耳機，但他負評裡寫的是『我明明要響應環保，卻收到超多包裝與盒子等塑膠產物。』」當時獲得負評雖讓身為賣家的葉德偉不開心，但在心裡萌芽的反思卻是：「出門可以使用購物袋、買飲料可以裝環保杯，為什麼我們在電商購物時，只能被動式接受所有包裝，難道沒有能選擇使用循環包材的可能性？」



Photo Credit - 陳淑玲 配客嘉使用環保材質做成的循環包裝，先以各種不同尺寸的公版製作，再針對量身打造適合的大小與貼上企業識別標籤。

2019年4月地球月「PackAge+配客嘉」成立，官網上清楚寫著：「每一次消費，都在為我們想要的世界投票！」為口號，目的是希望推出讓各電商平台都能使用的「網購循環包裝」來解決過多網購包裝垃圾問題，期盼來改變台灣的網購生態系。

資金兩度斷鏈卻迎來下一個翻轉

只是理想雖大，能否存活下去卻是天天張開眼睛就要面臨的事實。在配客嘉的創業過程中，曾面臨過兩次的資金斷鏈，葉德偉笑著說：「其實當時天天都想放棄！」但實際上堅定的他，從沒輕易棄守。2019年創業第一年，公司剛剛成立只有循環包裝收入，市場卻還沒開始拓展開，年底資金面臨斷鏈，葉德偉說：「當時公司戶頭只剩下兩萬，我也真的感覺到撐不下去了。」就在心灰意冷之際，政大師長意外地傳送來了暖流，幾個使用過循環包裝的老師、教授湊足了近50萬資金，成為了配客嘉能繼續運轉下去的支持，低調不願曝光的老師深深讓葉德偉感動於自己學校的溫暖。

第二次則是2021年4月，量產循環包裝正式上線後，卻因為全台回收站點不夠多，回收速度過慢導致資金短缺，再加上疫情席捲而來簡直雪上加霜。但葉德偉沒有時間沮喪，他想起了群眾募資時，自家生產成為募資回饋品項之一的環保衛生紙產品，於是他們自行架設網站做群眾募資，以同樣推行環保概念為主的衛生紙當作主打，成功銷售了一萬多箱的衛生紙，後來也意外搭上了衛生紙短缺問題而成為新的熱銷產品，也同時解決了公司資金短缺問題。

多角度整合環保概念的商品，意外地卻成了能整合公司資源的助力。至今循環包裝部門與衛生紙部門各佔公司一半營收配比，也讓葉德偉的努力堅持沒能化為烏有。



Photo Credit - 配客嘉 配客嘉的衛生紙品牌ReTissue也以環保為前提，打造唯一不砍樹只種樹的衛生紙。

創造綠色網購循環生態圈

在葉德偉的藍圖裡，配客嘉可以針對各電商需求，提供租賃或買斷模式的循環包裝，消費者在網路購物的最後階段，可選擇勾選使用循環包裝出貨，收到商品後，再將使用後的循環包裝就近至回收站點收回，由配客嘉交由配合之社福團體清洗、消毒、整頓後，再交還給電商持續使用。葉德偉表示：「配客嘉製造的循環包裝可重複使用30次以上，每次可減少1.2公斤的碳排放，也大幅降低網購紙箱與塑膠袋所產生的垃圾量。」

配客嘉最初以政大、台大、台科大、師大四所學校為基地試辦，推行校園內使用循環包裝團購開始，循環包裝袋的歸還站點則是校園周邊響應綠色循環的飲料店、素食店等。得到成功經驗值後持續擴散，2019年以循環包裝為主題的群眾募資正式上線，配客嘉號召了12家社會企業共同加入使用循環包裝的募資活動，短時間內群眾響應、募款金額急速上升等數據，成了配客嘉最有力的社會聲量。另一方面他們也號召全台校園大使加入推廣歸還站點的拓點任務，40位學生大使，洽談到近300家店家配合，也讓他們更相信，台灣的循環包裝市場推動的可能性。

葉德偉分享：「更可貴的是，熱心群眾不但掏錢響應募資活動，活動結束後收到使用循環包裝的商品，有的還從南部帶著包裝北上歸還、給予我們當面鼓勵。甚至還有人主動到各電商平台去留言，希望電商能開始帶頭使用循環包裝...這些我們遇到的暖流，都不斷鼓舞著大家的士氣。」



Photo Credit - 配客嘉 隨手一點點的不方便，卻能為地球帶來逐漸的改變，在台灣願意這樣響應的消費者越來越多。

要讓民眾改變習慣、願意多一點不便利來響應環保與永續，從來不是一件容易的事情。

電商龍頭的起身響應

葉德偉回憶著：「循環包裝商品研發過程要符合電商需求快速出貨、專屬貼標等服務；消費者端則需要替他們多思考歸還點方便好還、包裝盒設計好開好收納；歸還通路端則要符合容器不能佔據太大空間、保持乾淨、不易摔壞破壞包裝和完整性；甚至清洗端要分門別類針對袋子、盒子不同容器對應不一樣清洗劑與流程…考慮的環節必須一關一關不斷打通，才算成為完整的綠色網購循環生態圈。」

笑著說「真的好辛苦」的葉德偉與配客嘉團隊，以符合企業ESG指標、綠色供應鏈等多項角度努力向企業溝通，在2021年逐漸有了大型企業加入：日系品牌UNIQLO與台灣第二大網路服飾平台QUEEN SHOP開始使用配客嘉循環包裝袋配送網購服飾到指定門市。2021年11月網購平台PCHOME開始加入、2022年5月蝦皮商城開始合作......這些大型通路合作成功都是讓配客嘉團隊士氣大振的指標。歸還點更有全家便利商店合作全台近4000家門市、以及7-ELEVEN部分門市的開放，綜合性的消費通路商屈臣氏、家樂福等企業也加入合作行列。