「包租代管333 全台房東動起來」巡迴活動！7/9(六) 新竹縣新瓦屋客家文化保存區禾埕廣場 與您相見！

你有房子，卻困擾怎麼當房東？想找人幫忙又害怕遇到詐騙？

來來來~內政部營建署現在推出「包租代管333」，政府來幫你輕鬆當房東！

社會住宅包租代管333，包括「3稅有減免」為租金收入所得稅、房屋稅及地價稅等賦稅減免，其中租金收入免稅額度提高為15,000元；「3費有補助」包含每屋每年1萬元修繕補助、公證費、居家安全相關保險費用等補助；以及「3年有服務」提供房東、房客3年專業租屋管理服務，還有長者或身障者可以以屋易屋的方式加入計畫，採隨到隨辦方式辦理，相當方便。

為強化宣導社會住宅包租代管整策理念、落實居住正義，規劃「包租代管333行動專車」，於人潮聚集之地與民眾進行近距離互動，增加大眾認同感！活動現場更有抽獎活動，歡迎大家一同共襄盛舉！

活動日期：2022年7月9日

活動時間：14:00-17:00

活動地點：新竹縣新瓦屋客家文化保存區禾埕廣場

「社會住宅包租代管333全台房東動起來」行動專車活動很豐富，現場不僅有精彩的街頭藝人表演、闖關遊戲、有獎徵答、美食兌換，還有摸彩好康等你拿。

希望藉此邀請房東們一起加入包租代管的行列，透過公、私部門齊心努力，協助無力購屋的家庭，有更多元的居住選擇，落實政府照顧青年及弱勢安居的目標，實現居住正義、照顧社會弱勢。

內政部營建署 廣告