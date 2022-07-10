日本留學生看台灣交通環境（上）：有如處於「戰爭狀態」，馬路上是個弱肉強食的世界
我們想讓你知道的是
交通基礎設施不完善，特別是人行道和公共交通設施不完善，塑造台灣交通成為弱肉強食的世界，體積大的交通載具佔上風。如果你想在台灣的馬路上確保自身安全，擁有一輛汽車是唯一的選擇，不能擁有汽車的人不可避免地成為弱者。
文：小松俊｜翻譯：吳宜蒨
我搬到台灣已經兩年了。在這段時間裡，我吃了美味的食物，感受到人的溫暖，度過了一段愉快的時光。只有一件事我不太習慣，那就是台灣的交通環境。
在過去的兩年裡，我好幾次差點在台灣的街道上被撞。當我在外步行時，由於沒有人行道，我盡量靠近路的邊緣行走，但那裡擠滿了違停車輛，我被迫閃避違規停車的車輛，走在車道中間，朝我迫近的汽車和摩托車為了閃避我，而按著喇叭，疾馳而過。
這就是住在台灣的人的日常生活。
每天都會看到痛苦的交通事故新聞。最近，文史作家陳柔縉、 帕運游泳國手陳亮達等為台灣做出巨大貢獻的人，被交通事故奪去了生命。這種死亡交通事故在台灣各地正持續發生。一旦發生事故，不僅受害者，他們的親朋好友的悲傷是無法計量的。然而，不曉得什麼原因，這種情況尚未改善，人們似乎已經完全習慣了。
台北醫學大學公衛學院助理教授高志文用統計數據對台灣和日本的交通事故進行比較。根據他的數據結果，日本人在一生中一次或多次因交通事故受傷的可能性是21.9%，台灣是80.0%。而日本人在生活中死於交通事故的可能性為0.189%，台灣為1.03%。此外，在交通事故中，年輕人的死亡率很高，每年約有400名18-24歲的年輕人死於交通事故，按年齡劃分，交通事故佔44%。
如上所述，與日本相比，台灣發生事故的可能性要大得多。我自己也感受到了這一點。就我周圍的人而言，超過一半的人至少發生過一次交通事故。有些人在交通事故中喪生。對於生活在台灣的人來說，這種和危險共存的情況已經司空見慣了。這種狀態從來就不是正常的。
1970年代日本的「交通戰爭」和現在的台灣
當你聽到「交通」和「戰爭」這個詞時，你會想到什麼？我想起了在學校學習到的196-1970年日本的「交通戰爭」，目前在台灣許多人將1960年代和1970的日本稱為「交通戰爭」， 事實上，現在台灣出現了許多聲音，認為台灣的交通環境處於「戰爭狀態」。
在日本，戰後到1960年代中期，交通事故的傷亡人數明顯增加，在1970年代達到高峰。從1951年到1970年的20年間，受傷人數增加了31倍（從3274人增加到981096人），死亡人數增加兩倍（從4429人增加到16765人）。由於這個死亡人數與日清戰爭兩年的死亡人數（17282人）相當，因此被稱為「交通戰爭」，這種情況就是一種「戰爭狀態」。
交通事故量的暴增已成為政府各部門共同努力解決的重要問題。1970年，日本政府頒布《道路安全措施基本法》，並成立中央道路安全措施委員會，以建立道路安全措施制度。雖然這裡不會詳細介紹這些措施的細節，但經過政府、相關機構和公眾的努力，交通事故的數量逐漸減少。2021年，日本交通事故死亡人數為2636人，為統計以來的最低水準。
那麼，台灣呢？ 2021年台灣交通事故死亡人數為2990人。日本和台灣的人口比例約為5.5：1，因此，我們可以知道這數字的不正常之處。2020年，台灣交通事故死亡人數約為每10萬人12.7人，與1960至1970年代中期的日本基本持平。換句話說，進入2020年的台灣，與50年前的日本一樣，處於「交通戰爭」狀態。
順帶一提，台灣的交通事故數量正呈逐年上升趨勢，2008年為17127起，但到2021年已躍升至358190起。據台灣大學先進公共運輸研究中心院張學孔教授計算，台灣每年因交通事故造成的經濟損失約為4600億元，佔GDP的3.17%。
台灣的交通狀況，從海外被視為一個問題
如上文所述，台灣的交通環境惡劣不言而喻。然而，在台灣要求改革的公眾輿論尚未增加，但這些問題經常被海外視為一個問題。首先，讓我們以日本為例。
這是2021年日本台灣交流協會出版的《在台日本人安全手冊》的「交通事故對策」部分。
9. 交通事故對策
與日本相比，台灣有很多交通事故的危險。根據台灣警方最近的統計數據，交通事故的發生次數比犯罪案件多，大家應該比日常預防犯罪更注重預防交通事故。…（後省略）
【行走時的對策】
- 台灣駕駛往往把車輛看得比行人重要，與日本相比，他們的駕駛禮儀並不好。
- 無論一天中的何時，即使是綠燈，在過馬路時，也要仔細確認周圍的車輛。
- 要小心在最後一刻在行人面前快速右轉的車。
- 由於機車停在人行道上是相當常見的，且機車經常在人行道上行駛，因此即使在人行道上行走，也要注意前後機車的行駛情況。
- 在上下公車或計程車時，要確認摩托車不會從車輛和人行道中鑽過。
（來源：台灣居留日本國民安全，第15頁）
因此，台灣交通的危險得到了日本的「認證」。
除日本外，美國和加拿大等國的官方旅遊指南也提醒人們注意台灣的交通狀況，如上文所述。
此外，香港YouTuber「ΣSigma二次元解密」對台灣的交通環境提出了有趣的觀點。他評價說：
「台灣在亞洲具有進步的價值觀，例如同性婚姻合法化； 然而，與這種進步的價值觀相反，台灣的基礎公共運輸非常原始和簡陋。」
- 人行道和車道是一體的，通常沒有人行道。
- 機車從行人旁經過，出去就像一場障礙賽。
- 機車使用率很高，但人們的禮儀和交通安全意識很低。
（引用：YouTube頻道ΣSigma二次元解密，「香港人眼中的台灣（一）： 歷史經濟與文化 【Sigma閒聊】」）
同樣，日本記者野島剛也指出，台灣的交通環境就像「戰場」，「台灣的社會倫理、尊重生命和人權都取得了長足的進步，但不幸的是，只有交通問題仍然存在社會病態和落後。」
正如他們所說，台灣擁有活躍的公民社會，但卻可以容忍侵犯公民基本生活的道路環境。
弱肉強食的世界
交通基礎設施不完善，特別是人行道和公共交通設施不完善，塑造台灣交通成為弱肉強食的世界，體積大的交通載具佔上風。如果你想在台灣的馬路上確保自身安全，擁有一輛汽車是唯一的選擇，不能擁有汽車的人不可避免地成為弱者。
就步行而言，這種交通環境對老年人、身障人士和兒童構成極大危險。首都台北的人行道和公共交通相對發達，但出了台北，人行道和公共交通明顯缺乏。
當我走在街頭時，經常看到輪椅使用者在馬路上移動。汽車經過時，要避免撞到輪椅使用者，每當看到這畫面，我總是捏把冷汗。在台灣，人行道雖不多，但並非沒有。然而，人行道上充斥著障礙物，包括電線杆、地面變壓器、違規停車的摩托車和汽車。我認為這環境對輪椅使用者而言是難以通行的。
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我們想讓你知道的是
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