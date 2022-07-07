中研院19名新科院士名單出爐，首度明確要求須有本國籍，其中5人尚待確認

我國中央研究院的新科院士名單出爐，共有19名專家學者獲得這項榮譽，不過，由於院士當選人必須有我國國籍，因此還有5名經投票通過的人選還需經過國籍的確認，如果證實沒有我國國籍，就無法當選院士。

中研院院士是中研院給予的榮譽職，是我國的最高學術榮譽，院士的產生是由現任院士連署，或大學、研究機關主動提名，經過由院士組成的籌備委員會初選、院士會議會前討論會後，在院士會議上投票審查選出。

過去，針對中研院院士的當選人未有國籍的明確規範，根據《自由時報》的報導，中研院在2020年10月17日決定，第34屆院士選舉會揭露候選人國籍，並於今（2022）年發函詢問法務部，當選院士是否必須要有我國國籍，以及是否能具有雙重國籍。

法務部在6月8日回和向中研院表示，院士需有我國國籍，但因是榮譽職而非研究人員，不屬於「公職」，因此可以具有雙重國籍。基於信賴保護原則，過去沒有國籍的院士仍保有院士資格。對此，中研院院士會議發言人伍焜玉透過新聞稿指出，會協助國籍認定有疑義的準院士釐清國籍問題。

歷史上有不少中研院院士都沒有本國籍，根據《聯合報》的報導，不成文的規定是，如果院士是西方血統，多半為未經選拔產生的「名譽院士」，華人院士就是由選拔選出的「院士」。

今年的院士會議共有100多位院士參與實體會議、近80位院士參與線上會議，這場會議因為疫情而延宕兩年，今年提名的候選人只有51位，比上屆提名的60位還要少。

在會議過後，中研院的新科院士今（7）日出爐，總共有19名學者專家當選，另外有5人雖然票數通過，但國籍還需要確認，包含數理科學組1人、工程科學組2人、人文及社會科學組2人。

本次19名新科院士如下：

數理科學組：王建玲、王慕道、林麗瓊、陳騮、彭仁傑

工程科學組 ：安介南、吳詩聰、郭宗杰、陳自強、蘇玉本

生命科學組 ：司徒惠康、吳慶明、林昭庚、林慧觀、施明哲、唐堂

人文及社會科學組 ：李怡庭、李豐楙、歐陽文津

另外，會議也選出3位名譽院士，分別為美國加州理工學院大衛．莫里斯物理學講座教授史東愛（Edward Carroll Stone）、日本京都大學高等研究院副院長暨特聘教授本庶佑（Tasuku Honjo），以及哈佛大學藝術與科學學院人類學系教授凱博文（Arthur Kleinman）。

《中央社》報導指出，伍焜玉在會後接受媒體訪問時表示，中研院並非國籍的最終認定單位，且這還需確認國籍的5人情況不同、需要釐清國籍的時間也不同，後續各組召集人會聯絡當事人釐清，若有需要會請主管機關認定，確認完才公告並發給當選證書。

如果這5人沒辦法證明自己有本國籍，伍焜玉表示，後續會由各組召集人告知，請他們參與下一屆名譽院士的選舉。

本次19名新科院士中，僅有4人為女性，最年輕的是生命科學組、51歲的吳慶明，最年長的是數理科學組、76歲的陳騮。現有院士總共264人，加上新進陣容將有283名中研院院士，名譽院士也從原本的13人增加到16人。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航