傳美國施壓荷蘭ASML對中禁售成熟製程半導體設備，北京抨擊這是「技術恐怖主義」

中國的電動車、再生能源產業正如火如荼地擴張中。據外媒報導，美國為了打擊中國的生產晶片的能力，預計從生產先進製程的極紫外光（EUV），擴大限制到成熟製程的深紫外光（DUV）等半導體設備。外界直指，將使中國電動車產業的發展受阻，中國外交部回擊強調這是「技術恐怖主義」。

美中科技戰開打

美中間的霸權戰爭，正從貿易、金融延伸到科技領域。美國正向荷蘭、日本等國家施壓，要求艾司摩爾（ASML）、日商尼康（Nikon）禁止銷售生產成熟製程的半導體的機台。

知情人士告訴《彭博社》，如果該案成為定局，中芯國際、華虹等中國晶圓代工廠擴產將受到阻礙，這也意味著對台灣廠商對聯電、世界先進還有力積電等有利。

報導稱，日前美國商務部（USDC）副部長格雷夫斯（Don Graves）出訪荷蘭時提出求相關要求。美國聚焦禁止出售最先進類型的深紫外光（DUV）技術中的「浸潤式微影設備」。

不過，知情人士強調，荷蘭政府尚未同意額外限制艾司摩爾向中國晶片製造商出口設備，因為此舉可能傷害荷蘭與中國的貿易關係。

目前美國商務部、荷蘭外交部、艾司摩爾和尼康等均對此三緘其口。

過去美國僅限制半導體先進製程的生產設備極紫外光機台進入中國；如今進一步擴大範圍到了成熟製程深紫外光機台。力成半導體業內人士Tony強調，這個殺傷力更大範圍更廣。

中芯國際將遭殃

中國晶圓一哥中芯國際去（2021）年公布財報，營收主力是90奈米及以下製程的晶圓代工業務，營收比例為62.5%。其中，55/65奈米技術的收入貢獻比例為29.2%，40/45奈米技術的收入貢獻比例為15%。

他們定調，要推動老廠擴建及3個新廠專案，將投入50美金（新台幣1500億元）擴大成熟製程的產能，產能布局上落在今年（2022）年初，於上海臨港新廠破土動工，北京和深圳兩個項目穩步推進。

中芯本來預計今年底前投入生產，產能將會大幅提升。但是現在傳出成熟製程的機台可能卡關，意味著前期投入的成本資金都面臨泡影。Tony表示，這對中芯而言是相當大的打擊。

中國聞訊後非常憤怒。昨（6）日中國外交部發言人趙立堅批評，美國是典型的「技術恐怖主義」，並指出美國這種做法，會讓其他國家更警醒，「在技術上一味依靠美國行不通」。

目前車電晶片需要的是28奈米以上的成熟製程，如果中國連成熟製程的生產能力都綁手綁腳，將連帶拖累電動車產業的發展。Tony認為，美國限制成熟製程機台的策略，不僅是要打擊半導體生產能力，也要箝制中國電動車持續高速發展。

根據《日經亞洲》報導，2021年中國銷售352萬輛新能源汽車，年增160%，純電動車佔291萬輛，遠高於美國的不到100萬輛。中國正利用廣大的內需市場，發展儲能設備（電池），一併帶動新能源產業。

這也代表倘若諸如中芯國際等晶圓業者受到打擊，也將改變北京對未來電動車產業和再生能源產業的布局。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航