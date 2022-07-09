【2022台北電影獎】最佳新演員方郁婷：《美國女孩》是一趟夢幻旅程，感謝所有人的照顧

2022第24屆台北電影獎，最佳新演員由《美國女孩》的方郁婷獲得，擊敗同樣備受矚目的同片演員林品彤、以及《我吃了那男孩一整年的早餐》的李沐等人。而值得一提的是，方郁婷在去（2021）年就已經拿下金馬獎最佳新人，如今連續橫掃台灣重要電影獎項的新人獎項，方郁婷可說是名符其實的「怪物新人」。

評審團認為，方郁婷的表演真切細膩，牽動人心，面對強大的對手演員卻展現了難能可貴的大將之風。充沛的表演能量，未來將精彩可期。

因《美國女孩》片中女主角「芳儀」的設定，需要有著中英文夾雜口說能力的孩童演員，於是劇組遍尋台灣國際學校徵選素人演員。而方郁婷私下非常喜歡模仿演員表演，母親看到劇組徵人，便鼓勵女兒方郁婷試鏡，至於方郁婷清新特質、清澈眼神，讓劇組印象深刻，方郁婷就成為導演阮鳳儀在國際學校挖掘到的素人演員。

拍攝《美國女孩》時年僅14歲的方郁婷，首度演戲便一舉入圍金馬獎、台北電影獎最佳新演員、女主角，被譽為「怪物級新人」，如今順利收下金馬獎、台北電影獎的最佳新演員，也再再證明劇組選角的眼光，而方郁婷至今的獎項成績，也讓演員之路前途光明。

方郁婷在台上發表感言時，先感謝了評審、台北電影節，並同時感謝導演和《美國女孩》的團隊，方郁婷說，回想試鏡、殺青一路到現在，這是一個超級夢幻的旅程，要特別謝謝家人的支持，也提到有《美國女孩》的團隊，自己才會接觸到電影，感謝大家的照顧。

而方郁婷在後台接受媒體聯訪時表示，不知道為什麼，這次台北電影獎比金馬獎更緊張，坐在台下時就開始發抖，上台就忘記感謝很重要的人，他同時也感謝導演Fiona、製片Tom、Clifford等人。最後，方郁婷也透露未來已經有新作的計畫在進行，但是細節還不能透露。

最佳新演員（粗體為得獎者）

李沐｜《我吃了那男孩一整年的早餐》

方郁婷｜《美國女孩》

林品彤｜《美國女孩》

鄭逸軒｜《腸躁男孩》

黃泰維｜《鍵盤俠》

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責任編輯：王祖鵬、丁肇九

核稿編輯：羅元祺