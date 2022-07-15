如何善用「外在動機」讓孩子培養好習慣？從鴨鴨貼紙到養成軟體Habitica的應用

什麼是孩子的外在動機呢？通常指孩子的行為是為了大人的獎勵所做的，例如金錢、食物、獎品、打電動，這些刺激有助於分泌多巴胺，讓人的大腦產生歡愉的物質。很多研究都證明外在動機對孩子是有害的，因為一旦誘發物消失，孩子就不想做事了。然而外在動機真的都是不好的嗎？在回答這個問題前，我們先來探討什麼是多巴胺。

多巴胺是什麼？有何利弊？

多巴胺是大腦裡重要的有機化合物，它循著獎勵的行為而釋放，透過神經元傳導到其他的神經細胞，負責人的開心和興奮的情慾和感覺，適度的釋放，對人體是正面的影響。若需求太大量，就會變成上癮，若多巴胺不足，又會產生注意力無法集中、失去控制肌肉的能力。

多巴胺是大腦裡扮演快樂的主要元素，若沒了多巴胺，會變得抑鬱寡歡，甚至沒有任何行動力。曾經有一個實驗，將老鼠大腦中分泌多巴胺的部分移除，把糖果放在老鼠面前，老鼠竟完全沒有興趣。

然而如果多巴胺過量，又會發生什麼問題呢？有一項劍橋大學的研究，分析15位正值青春期，且很喜歡打電玩的青少年，這些青少年每週打電玩的時間超過9個小時，研究發現這些青少年的大腦比其他少打電玩的同齡少年，大腦有著更大塊的紋狀體，當他們打電玩時，大量的多巴胺湧入大腦的紋狀體，持續不斷的刺激這區域，以達到平衡。然而似乎除了電玩這樣高聲光效果的刺激，其他的活動都無法激活這塊大腦區域，導致他們需要長期高頻率的高聲光效果來刺激這區域。

這表示長出這樣較大塊的紋狀體已經是成癮的結果了，若沒有高頻率的電玩，這些成癮少年將會變得暴躁、不安，對任何電玩以外的事物都沒有任何興趣。

如何讓好的外在動機充滿孩子生活

雖說外在動機長期來講對人是不利的，因為一直倚靠外在動機，當外在動機誘發消失時，就會失去行動。然而好的外在動機，其實對於大腦心智尚未成熟的孩子，在外在動機（獎勵）還未能轉為內在動機（成就感）時，是可以培養成好習慣。

鴨鴨貼紙

我的兒子馬克從三歲的時候，家中貼一塊板子，若表現好，可以貼貼紙（因為是鴨鴨形狀，所以簡稱鴨鴨），比如早上七點二十前出門上學、比爸媽更快吃完飯，晚上九點上床睡覺等好表現時，就可以賺一隻鴨鴨，一隻鴨鴨抵$20元，他可以拿去遊樂場玩賽車電動、或者買他喜歡的玩具。

鴨鴨有曾經短暫的讓他積極，比如早起早出門，或者早睡，這些訓練他養成好習慣的規定，曾經短暫的養成好習慣。但人總是有惰性的，當他賺足夠的鴨鴨時，他會變得不想努力，等錢花完了，甚至破產了，才要開始重新賺，從這裡可以看出外在動機的缺點逐漸出現。

因為集點數是一種代幣制度，需要立即回饋，若有延宕就會漸漸失效。因為馬克常拿鴨鴨來換成遊樂場的代幣，當我們少去遊樂場、或者現在疫情期間根本無法去時，鴨鴨的意義就漸漸失效了。

線上加分機制ClassDojo

我的好朋友（他住在屏東）的小孩與馬克同年紀，每周二晚上我會幫他們兩個透過遠距的方式上英文課（對，即使馬克跟我在同一空間，他也很愛遠距學英文）。

為了增加競爭性，上課時表現好的可以加ClassDojo的分數（如圖一）。這是一套線上教師與家長溝通的平台，老師可以傳送即時訊息給家長，而我只使用平台裡面的加分功能，因為有卡通圖案和分數，達到遊戲化的功效，也能增加競爭性和刺激性。

圖一，線上加分平台｜Photo Credit: 簡志峰提供

這些ClassDojo分數可以轉化成錢，一分等於一元。兩人開始有競爭性，也比較願意搶答。但也變得容易計較，不服老師給的分數，甚至會互相比較，雖然買得玩具很高興，但買完之後分數被扣回來後又會開始患得患失，外在動機的缺點一樣在這裡出現。於是又有下一個加分機制的使用。

好習慣培養軟體Habitica

Habitica是個有遊戲機制的好習慣養成軟體，裏頭有RPG的遊戲角色，還能收集虛擬裝備和金幣。原先只是我自己用此軟體記錄我的習慣養成和待辦事項，現在七歲的馬克看到也說想要試試看。於是他每天似乎又多了一些做事的動機了，只要背完單字就可以加經驗值和賺金幣，經驗值可以升級和換裝備，虛擬金幣可以拿來換電視和打電動的獎勵。

Habitica有四種預設機制：

1. Habits（習慣）: 習慣可以設定想要培養的好習慣，因此我給馬克設定的好習慣就有下面幾項，每一個習慣可以調整難易度以及頻率。如下圖二，我通常都設簡單且容易完成，但需要高頻率做的習慣。另外還有想要馬克改掉的壞習慣，如下圖三。每增加一個好習慣，經驗值就會上升，也可以賺到金幣，反之則下降和扣錢。馬克玩得非常認真，每次完成一個好習慣時，他都要自己按+1，當有拖延等壞習慣出現時，我要按下-1時，他還會跟我鬧情緒，這樣的懲罰其實比大聲斥責好太多了。

2. Dailies（每日任務）：這一項是每天馬克需要完成的任務，還在上學期間，馬克除了學校作業以外（他沒有在上安親班），還需要完成我給他的兩個reading。也不一定都是閱讀，我只是這樣統稱，任何學習包括寫測驗卷、算數學題目、甚至玩線上學習平台等，都可以算是reading。最近因為開始放暑假了，他自己也覺得每日任務可以增多，當然常常也無法每天都完成每一項，但擺在那邊總能提醒他還有哪些事情該每天完成的（如圖四）。

圖四，暑假馬克的每日任務｜Photo Credit: 簡志峰提供

3. To Do’s（待辦事項）：這是待辦事項，當然小孩的待辦事項沒有大人多，但可以將一些他想完成（或者該完成）的項目設在這裡，例如我希望他可以先背乘法，而他自己想要學做影片，所以這兩項就變成他的待辦事項。記得待辦事項不要將難度訂太高，可以試著將大項目拆解成小項目，例如做影片這件事情對小孩來說難度頗高，應該需要拆解成寫腳本、錄音、學影片剪輯、上字幕等。若沒有拆分，就會覺得難度太高而不想做，所以這也是「做影片」這項待辦事項擱置在這裡很久都沒有動的原因。記得永遠可以將大項目細分成小項目，人就會覺得變簡單而更想去做，例如寫腳本若覺得太難，可以拆分成寫10分鐘的腳本，或者寫50字的腳本。