如何善用「外在動機」讓孩子培養好習慣？從鴨鴨貼紙到養成軟體Habitica的應用
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在孩子成長的過程中，我嘗試不少工具，從鴨鴨貼紙、Classdojo、到Habitica，漸漸地發現獎勵不容易誘發內在動機（成就感、滿足感），重點是習慣的培養。當一件事情重複做21天，就變成習慣，這就是「21天效應」。到底如何善用外在動機的獎勵機制，培養孩子的好習慣呢？
什麼是孩子的外在動機呢？通常指孩子的行為是為了大人的獎勵所做的，例如金錢、食物、獎品、打電動，這些刺激有助於分泌多巴胺，讓人的大腦產生歡愉的物質。很多研究都證明外在動機對孩子是有害的，因為一旦誘發物消失，孩子就不想做事了。然而外在動機真的都是不好的嗎？在回答這個問題前，我們先來探討什麼是多巴胺。
多巴胺是什麼？有何利弊？
多巴胺是大腦裡重要的有機化合物，它循著獎勵的行為而釋放，透過神經元傳導到其他的神經細胞，負責人的開心和興奮的情慾和感覺，適度的釋放，對人體是正面的影響。若需求太大量，就會變成上癮，若多巴胺不足，又會產生注意力無法集中、失去控制肌肉的能力。
多巴胺是大腦裡扮演快樂的主要元素，若沒了多巴胺，會變得抑鬱寡歡，甚至沒有任何行動力。曾經有一個實驗，將老鼠大腦中分泌多巴胺的部分移除，把糖果放在老鼠面前，老鼠竟完全沒有興趣。
然而如果多巴胺過量，又會發生什麼問題呢？有一項劍橋大學的研究，分析15位正值青春期，且很喜歡打電玩的青少年，這些青少年每週打電玩的時間超過9個小時，研究發現這些青少年的大腦比其他少打電玩的同齡少年，大腦有著更大塊的紋狀體，當他們打電玩時，大量的多巴胺湧入大腦的紋狀體，持續不斷的刺激這區域，以達到平衡。然而似乎除了電玩這樣高聲光效果的刺激，其他的活動都無法激活這塊大腦區域，導致他們需要長期高頻率的高聲光效果來刺激這區域。
這表示長出這樣較大塊的紋狀體已經是成癮的結果了，若沒有高頻率的電玩，這些成癮少年將會變得暴躁、不安，對任何電玩以外的事物都沒有任何興趣。
如何讓好的外在動機充滿孩子生活
雖說外在動機長期來講對人是不利的，因為一直倚靠外在動機，當外在動機誘發消失時，就會失去行動。然而好的外在動機，其實對於大腦心智尚未成熟的孩子，在外在動機（獎勵）還未能轉為內在動機（成就感）時，是可以培養成好習慣。
鴨鴨貼紙
我的兒子馬克從三歲的時候，家中貼一塊板子，若表現好，可以貼貼紙（因為是鴨鴨形狀，所以簡稱鴨鴨），比如早上七點二十前出門上學、比爸媽更快吃完飯，晚上九點上床睡覺等好表現時，就可以賺一隻鴨鴨，一隻鴨鴨抵$20元，他可以拿去遊樂場玩賽車電動、或者買他喜歡的玩具。
鴨鴨有曾經短暫的讓他積極，比如早起早出門，或者早睡，這些訓練他養成好習慣的規定，曾經短暫的養成好習慣。但人總是有惰性的，當他賺足夠的鴨鴨時，他會變得不想努力，等錢花完了，甚至破產了，才要開始重新賺，從這裡可以看出外在動機的缺點逐漸出現。
因為集點數是一種代幣制度，需要立即回饋，若有延宕就會漸漸失效。因為馬克常拿鴨鴨來換成遊樂場的代幣，當我們少去遊樂場、或者現在疫情期間根本無法去時，鴨鴨的意義就漸漸失效了。
線上加分機制ClassDojo
我的好朋友（他住在屏東）的小孩與馬克同年紀，每周二晚上我會幫他們兩個透過遠距的方式上英文課（對，即使馬克跟我在同一空間，他也很愛遠距學英文）。
為了增加競爭性，上課時表現好的可以加ClassDojo的分數（如圖一）。這是一套線上教師與家長溝通的平台，老師可以傳送即時訊息給家長，而我只使用平台裡面的加分功能，因為有卡通圖案和分數，達到遊戲化的功效，也能增加競爭性和刺激性。
這些ClassDojo分數可以轉化成錢，一分等於一元。兩人開始有競爭性，也比較願意搶答。但也變得容易計較，不服老師給的分數，甚至會互相比較，雖然買得玩具很高興，但買完之後分數被扣回來後又會開始患得患失，外在動機的缺點一樣在這裡出現。於是又有下一個加分機制的使用。
好習慣培養軟體Habitica
Habitica是個有遊戲機制的好習慣養成軟體，裏頭有RPG的遊戲角色，還能收集虛擬裝備和金幣。原先只是我自己用此軟體記錄我的習慣養成和待辦事項，現在七歲的馬克看到也說想要試試看。於是他每天似乎又多了一些做事的動機了，只要背完單字就可以加經驗值和賺金幣，經驗值可以升級和換裝備，虛擬金幣可以拿來換電視和打電動的獎勵。
Habitica有四種預設機制：
1. Habits（習慣）: 習慣可以設定想要培養的好習慣，因此我給馬克設定的好習慣就有下面幾項，每一個習慣可以調整難易度以及頻率。如下圖二，我通常都設簡單且容易完成，但需要高頻率做的習慣。另外還有想要馬克改掉的壞習慣，如下圖三。每增加一個好習慣，經驗值就會上升，也可以賺到金幣，反之則下降和扣錢。馬克玩得非常認真，每次完成一個好習慣時，他都要自己按+1，當有拖延等壞習慣出現時，我要按下-1時，他還會跟我鬧情緒，這樣的懲罰其實比大聲斥責好太多了。
2. Dailies（每日任務）：這一項是每天馬克需要完成的任務，還在上學期間，馬克除了學校作業以外（他沒有在上安親班），還需要完成我給他的兩個reading。也不一定都是閱讀，我只是這樣統稱，任何學習包括寫測驗卷、算數學題目、甚至玩線上學習平台等，都可以算是reading。最近因為開始放暑假了，他自己也覺得每日任務可以增多，當然常常也無法每天都完成每一項，但擺在那邊總能提醒他還有哪些事情該每天完成的（如圖四）。
3. To Do’s（待辦事項）：這是待辦事項，當然小孩的待辦事項沒有大人多，但可以將一些他想完成（或者該完成）的項目設在這裡，例如我希望他可以先背乘法，而他自己想要學做影片，所以這兩項就變成他的待辦事項。記得待辦事項不要將難度訂太高，可以試著將大項目拆解成小項目，例如做影片這件事情對小孩來說難度頗高，應該需要拆解成寫腳本、錄音、學影片剪輯、上字幕等。若沒有拆分，就會覺得難度太高而不想做，所以這也是「做影片」這項待辦事項擱置在這裡很久都沒有動的原因。記得永遠可以將大項目細分成小項目，人就會覺得變簡單而更想去做，例如寫腳本若覺得太難，可以拆分成寫10分鐘的腳本，或者寫50字的腳本。
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
1保險業辦理電子商務應注意事項
2我國保險科技的發展
3「我國金融科技之發展— 從國際觀點分析金融服務相關法規」 研究報告
4半世紀制度要改了？ 顧立雄：保單親簽考慮開放