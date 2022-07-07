【2022台北電影獎】入圍暨得獎完整名單（7/9更新）
我們想讓你知道的是
2022第24屆台北電影獎於7月9日舉辦，並由東風衛視現場直播，並於台北電影節、東風衛視、MINT TV之YouTube及LINE TODAY線上直播。
2022第24屆台北電影獎於7月9日舉辦，而提名階段的最大贏家，為新銳導演阮鳳儀的《美國女孩》入圍12項大獎，至於九把刀的《月老》以及樓一安的《該死的阿修羅》分別以11項、9項提名緊追在後。值得一提的是，《美國女孩》也入圍了本屆國際新導演競賽，成為台灣代表之一，《美國女孩》在本屆台北電影節的雙競賽中表現亮眼。
《美國女孩》、《月老》和《該死的阿修羅》皆是去（2021）年金馬獎的入圍作品，今年在台北電影獎中仍舊搶眼，綜觀幾項影迷關注的獎項，最佳劇情片、導演、編劇等等皆有斬獲，這3部片的獎項之爭也從去年金馬獎一路競爭到今年台北電影獎。
其中值得注意的是，《美國女孩》的新導演阮鳳儀此次直接挑戰台北電影獎最佳導演，且兩位新演員方郁婷、林品彤雙雙入圍新演員，而片中好評不斷的「爸爸」莊凱勛也入圍了男配角，「媽媽」林嘉欣同樣順利入圍女主角，《美國女孩》一家四口皆順利提名，林品彤與莊凱勛此次的台北電影獎入圍，也算補上了缺席金馬獎的遺憾。
而今（2022）年上映的新片部分，最亮眼的作品當數由柯孟融執導的懸疑驚悚片《咒》，入圍最佳劇情長片、導演、女主角、男配角、攝影、美術設計、視覺效果等7項大獎，除了在獎項上有所斬獲之外，《咒》目前全台票房突破1.6億，觀影人次逼近70萬人，成為台灣歷年來恐怖片票房亞軍，僅次於《返校》，日前更宣布將開拍續集《咒2》，在商業票房以及電影獎項的成績有目共睹，可說是面子、裡子雙贏。
本屆台北電影獎共有268件作品報名，包括劇情長片26件、紀錄片57件、短片159件、動畫片26件。而今年較去（2021）年總件數400件下滑了132件作品，但在評審們的共識之下，最終仍選出共計30部作品入圍，其中劇情長片11部、紀錄片6部、短片8部、動畫片5部。
屆時頒獎典禮將眾星雲集，頒獎嘉賓包含陳喬恩、馬志翔、楊祐寧、楊謹華、劉冠廷、藍正龍、李霈瑜、張書豪、鄭人碩、陽靚、蔡淑臻、施名帥、曾珮瑜，以及本屆入圍者温昇豪、馬志翔、評審朱芷瑩、簡嫚書等人，而表演嘉賓則是請到四分衛演出。
2022第24屆台北電影獎由東風衛視現場直播，並於台北電影節、東風衛視、MINT TV之YouTube及LINE TODAY線上直播。
2022第24屆台北電影獎完整入圍名單（粗體為得獎者）
最佳劇情長片
- 《月老》
- 《咒》
- 《美國女孩》
- 《童話・世界》
- 《該死的阿修羅》
最佳紀錄片
- 《大俠胡金銓》
- 《我那遙遠的呼喚》
- 《金門留念》
- 《海與岸》
- 《神人之家》
最佳短片
- 《台北過手無暝無日》
- 《詠晴》
- 《講話沒有在聽》
- 《鍵盤俠》
- 《懸日與掛月》
最佳動畫片
- 《白線 REALIGN》
- 《河豚》
- 《島影》
- 《素還真》
- 《當鯨魚游上沙灘》
最佳導演
- 九把刀（柯景騰）｜《月老》
- 柯孟融｜《咒》
- 阮鳳儀｜《美國女孩》
- 錢翔｜《修行》
- 樓一安｜《該死的阿修羅》
最佳編劇
- 九把刀（柯景騰）｜《月老》
- 阮鳳儀、李冰｜《美國女孩》
- 唐福睿｜《童話・世界》
- 樓一安、陳芯宜｜《該死的阿修羅》
- 李念修、許世輝｜《講話沒有在聽》
最佳男主角
- 范少勳｜《不想一個人》
- 柯震東｜《月老》
- 陳以文｜《修行》
- 張孝全｜《童話・世界》
- 温昇豪｜《夢遊樂園》
最佳女主角
- 蔡亘晏｜《咒》
- 方郁婷｜《美國女孩》
- 林嘉欣｜《美國女孩》
- 陳湘琪｜《修行》
- 江宜蓉｜《童話・世界》
最佳男配角
- 馬志翔｜《月老》
- 高英軒｜《咒》
- 莊凱勛｜《美國女孩》
- 莫子儀｜《該死的阿修羅》
- 潘綱大｜《該死的阿修羅》
最佳女配角
- 張寗｜《少年吔》
- 謝瓊煖｜《那天，我媽偷了老師的車》
- 于子育｜《初戀慢半拍》
- 尹馨｜《童話・世界》
- 王渝萱｜《該死的阿修羅》
最佳新演員
- 李沐｜《我吃了那男孩一整年的早餐》
- 方郁婷｜《美國女孩》
- 林品彤｜《美國女孩》
- 鄭逸軒｜《腸躁男孩》
- 黃泰維｜《鍵盤俠》
最佳攝影
- 夏紹虞｜《不想一個人》
- 陳克勤｜《咒》
- Giorgos VALSAMIS｜《美國女孩》
- 曾威量｜《庭中有奇樹》
- 周宜賢｜《詠晴》
最佳剪輯
- 洪淳修｜《金門留念》
- 毛澤坤｜《美國女孩》
- 黃懿齡｜《神人之家》
- 雷震卿｜《童話・世界》
- 陳曉東、樓一安、陳芯宜｜《該死的阿修羅》
最佳配樂
- 侯志堅｜《月老》
- 溫子捷、游學謙｜《金門留念》
- 吳沛綾｜《美國女孩》
- 許志遠｜《神人之家》
- 秦旭章、許家維、蔡佳穎、川流｜《該死的阿修羅》
最佳美術設計
- 陳柏任｜《不想一個人》
- 王誌成｜《月老》
- 陳若宇｜《咒》
- 陳昱璇｜《美國女孩》
- 王誌成、楊雅珺｜《夢遊樂園》
最佳造型設計
- 許力文｜《不想一個人》
- 林欣宜｜《月老》
- 霹靂國際多媒體股份有限公司、塏鈺設計有限公司｜《素還真》
- 楊立佳｜《該死的阿修羅》
- 王誌成、李若熏｜《夢遊樂園》
最佳聲音設計
- 高偉晏、朱仕宜｜《月老》
- 蔣震道、許嵐婷｜《金門留念》
- 高偉晏｜《庭中有奇樹》
- 杜篤之｜《詠晴》
- 周震｜《夢遊樂園》
最佳視覺效果
- 嚴振欽｜《小黃花》
- 嚴振欽、罡風創意映像有限公司｜《月老》
- 羊王創映有限公司｜《白線 REALIGN》
- 夢想動畫｜《咒》
- 大畫電影文化股份有限公司｜《素還真》
傑出技術
- 陳銘澤（爆破設計）｜《少年吔》
- 蕭百宸、劉顯嘉（特效化妝）｜《月老》
- 黃文擇（聲音演出）｜《素還真》
- 陳宗錦（風雨效果）｜《詠晴》
- 黃泰維（動作設計）｜《鍵盤俠》
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬、丁肇九
核稿編輯：羅元祺
Tags：
帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
我們想讓你知道的是
瑞穗鮮乳不只致力產出優質乳品，也用心扶植台灣乳業及酪農產業升級。團隊不只帶領酪農遠赴國外學習，落地後更由輔導員關懷牧場狀況，與乳廠酪農共學共好，落實台灣乳業的永續發展。
在日前公布的國際食品評鑑大獎中，瑞穗鮮乳連續第六年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎、iTi比利時風味絕佳獎兩項殊榮，成功帶領台灣鮮乳立下新的里程碑，而產品包裝上耀眼的獎牌，背後藏著的是瑞穗鮮乳扶植台灣乳業及酪農產業升級、與整體產業鏈共同努力的痕跡。
遠赴國外學習：瑞穗鮮乳團隊攜手25歲酪農「小鶴」翻轉牧場
在電腦螢幕前仔細觀察牛隻的DHI數據、從圖表確認牛隻飼養狀態，瑞穗鮮乳合作牧場之一的二代酪農郭建鶴「小鶴」年僅25歲，卻已是牧場的主要管理者，更運用科技化管理讓傳統畜牧業煥然一新。「我一直都有接手經營家中牧場的打算，但直到大二那一年參加了瑞穗鮮乳舉辦的以色列教育訓練課程，才第一次見識到原來養牛可以這麼先進！」像小鶴一樣對於酪農業懷有抱負的年輕人越來越多，也是瑞穗鮮乳不限年紀，開放許多名額給二代酪農可以跟著團隊一起到國外上課，共同學習友善飼牧與創新管理，並將世界先進育牛科技在地化的原因，期待讓這股成長動能翻轉台灣鮮奶的可能性。
小鶴於2017年和團隊一起前往以色列取經「乾式榨乳」技術，調整原先水洗牛隻乳房再榨乳的方式，透過消毒殺菌清潔牛隻乳房，提升生乳品質與A級奶比例。另外又在2019年前往丹麥學習牧場管理模式，逐步建立SOP系統及KPI觀念，幫助牧場運作更有效率，也間接促動小鶴創造一套「牧場小主管」制度，舒緩台灣酪農業較容易面臨的人力缺乏困境。
黃金職人團隊提供「牧場客製化服務」，乳廠、酪農共學共好
從國外導入新技術後，如何於台灣推廣、做在地化調整更是一大挑戰。負責關懷瑞穗鮮乳合作牧場狀況並提供酪農技術輔導的第一線輔導員林家弘分享：「很多酪農已經養牛好幾十年了，對他們來說要改變飼養方式、學習新技術是很大的挑戰，所以我們需要顧及牧場的硬體層面、酪農的心理層面、技術上有不易克服的地方嗎？心理上有不適應的地方嗎？再根據牧場所處的階段、酪農們面臨的不同問題，提供客製化的最適建議方案。」在產業鏈精密分工下，瑞穗黃金職人團隊各司其職守護每個環節，有輔導員親自在牧場傾聽酪農心聲與即時技術支援、獸醫師實踐預防醫學照顧牛隻健康、乳牛營養師規劃牛隻飼料配方、畜牧技師提供畜舍硬體諮詢、研究員制定安心鮮乳生產標準、品管嚴格把關鮮乳檢驗關卡，與全台超過130戶酪農攜手合作，讓每一瓶鮮乳都以世界級的品質送上餐桌。
從鮮乳品質到酪農心境一一守護，落實在地鮮奶永續發展
一瓶好的鮮乳除了經過一道道儀器的檢驗關卡，更見證了人與人之間的彼此信賴、攜手成長的過程，瑞穗團隊和酪農以技術與感情並進的交流，相互扶持成長。技術上，團隊提供牧場所需的6大項17小項服務，協助牧場運作，從畜舍建構、飼養管理、DHI分析到疾病預防，酪農如遇難題，隨時向輔導員「掛號」，團隊即會安排專業人員前往協助改善。除此之外，瑞穗鮮乳更提供不同規模的教育訓練，例如：國外教育訓練、大型研討會，小至一對一的個別教學。也會透過產業案例、國際新技術、自製重要知識圖文與酪農分享交流。情感上，團隊則會深入了解不同牧場的狀況，關心酪農在牧場經營上的心情狀態、培養預警通報的信任感。瑞穗堅信，唯有理性與感性雙向並進、一步步建立彼此的理解和信任，才能夠陪伴酪農一起養好牛、產好奶，持續提升與創造台灣鮮乳的永續價值。
本文章內容由「瑞穗鮮乳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。