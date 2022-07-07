【2022台北電影獎】入圍暨得獎完整名單（7/9更新）

2022第24屆台北電影獎於7月9日舉辦，而提名階段的最大贏家，為新銳導演阮鳳儀的《美國女孩》入圍12項大獎，至於九把刀的《月老》以及樓一安的《該死的阿修羅》分別以11項、9項提名緊追在後。值得一提的是，《美國女孩》也入圍了本屆國際新導演競賽，成為台灣代表之一，《美國女孩》在本屆台北電影節的雙競賽中表現亮眼。

《美國女孩》、《月老》和《該死的阿修羅》皆是去（2021）年金馬獎的入圍作品，今年在台北電影獎中仍舊搶眼，綜觀幾項影迷關注的獎項，最佳劇情片、導演、編劇等等皆有斬獲，這3部片的獎項之爭也從去年金馬獎一路競爭到今年台北電影獎。

其中值得注意的是，《美國女孩》的新導演阮鳳儀此次直接挑戰台北電影獎最佳導演，且兩位新演員方郁婷、林品彤雙雙入圍新演員，而片中好評不斷的「爸爸」莊凱勛也入圍了男配角，「媽媽」林嘉欣同樣順利入圍女主角，《美國女孩》一家四口皆順利提名，林品彤與莊凱勛此次的台北電影獎入圍，也算補上了缺席金馬獎的遺憾。

而今（2022）年上映的新片部分，最亮眼的作品當數由柯孟融執導的懸疑驚悚片《咒》，入圍最佳劇情長片、導演、女主角、男配角、攝影、美術設計、視覺效果等7項大獎，除了在獎項上有所斬獲之外，《咒》目前全台票房突破1.6億，觀影人次逼近70萬人，成為台灣歷年來恐怖片票房亞軍，僅次於《返校》，日前更宣布將開拍續集《咒2》，在商業票房以及電影獎項的成績有目共睹，可說是面子、裡子雙贏。

本屆台北電影獎共有268件作品報名，包括劇情長片26件、紀錄片57件、短片159件、動畫片26件。而今年較去（2021）年總件數400件下滑了132件作品，但在評審們的共識之下，最終仍選出共計30部作品入圍，其中劇情長片11部、紀錄片6部、短片8部、動畫片5部。

屆時頒獎典禮將眾星雲集，頒獎嘉賓包含陳喬恩、馬志翔、楊祐寧、楊謹華、劉冠廷、藍正龍、李霈瑜、張書豪、鄭人碩、陽靚、蔡淑臻、施名帥、曾珮瑜，以及本屆入圍者温昇豪、馬志翔、評審朱芷瑩、簡嫚書等人，而表演嘉賓則是請到四分衛演出。

2022第24屆台北電影獎由東風衛視現場直播，並於台北電影節、東風衛視、MINT TV之YouTube及LINE TODAY線上直播。

2022第24屆台北電影獎完整入圍名單（粗體為得獎者）

最佳劇情長片

《月老》

《咒》

《美國女孩》

《童話・世界》

《該死的阿修羅》

最佳紀錄片

《大俠胡金銓》

《我那遙遠的呼喚》

《金門留念》

《海與岸》

《神人之家》

最佳短片

《台北過手無暝無日》

《詠晴》

《講話沒有在聽》

《鍵盤俠》

《懸日與掛月》

最佳動畫片

《白線 REALIGN》

《河豚》

《島影》

《素還真》

《當鯨魚游上沙灘》

最佳導演

九把刀（柯景騰）｜《月老》

柯孟融｜《咒》

阮鳳儀｜《美國女孩》

錢翔｜《修行》

樓一安｜《該死的阿修羅》

最佳編劇

九把刀（柯景騰）｜《月老》

阮鳳儀、李冰｜《美國女孩》

唐福睿｜《童話・世界》

樓一安、陳芯宜｜《該死的阿修羅》

李念修、許世輝｜《講話沒有在聽》

最佳男主角

范少勳｜《不想一個人》

柯震東｜《月老》

陳以文｜《修行》

張孝全｜《童話・世界》

温昇豪｜《夢遊樂園》

最佳女主角

蔡亘晏｜《咒》

方郁婷｜《美國女孩》

林嘉欣｜《美國女孩》

陳湘琪｜《修行》

江宜蓉｜《童話・世界》

最佳男配角

馬志翔｜《月老》

高英軒｜《咒》

莊凱勛｜《美國女孩》

莫子儀｜《該死的阿修羅》

潘綱大｜《該死的阿修羅》

最佳女配角

張寗｜《少年吔》

謝瓊煖｜《那天，我媽偷了老師的車》

于子育｜《初戀慢半拍》

尹馨｜《童話・世界》

王渝萱｜《該死的阿修羅》

最佳新演員

李沐｜《我吃了那男孩一整年的早餐》

方郁婷｜《美國女孩》

林品彤｜《美國女孩》

鄭逸軒｜《腸躁男孩》

黃泰維｜《鍵盤俠》

最佳攝影

夏紹虞｜《不想一個人》

陳克勤｜《咒》

Giorgos VALSAMIS｜《美國女孩》

曾威量｜《庭中有奇樹》

周宜賢｜《詠晴》

最佳剪輯

洪淳修｜《金門留念》

毛澤坤｜《美國女孩》

黃懿齡｜《神人之家》

雷震卿｜《童話・世界》

陳曉東、樓一安、陳芯宜｜《該死的阿修羅》

最佳配樂

侯志堅｜《月老》

溫子捷、游學謙｜《金門留念》

吳沛綾｜《美國女孩》

許志遠｜《神人之家》

秦旭章、許家維、蔡佳穎、川流｜《該死的阿修羅》

最佳美術設計

陳柏任｜《不想一個人》

王誌成｜《月老》

陳若宇｜《咒》

陳昱璇｜《美國女孩》

王誌成、楊雅珺｜《夢遊樂園》

最佳造型設計

許力文｜《不想一個人》

林欣宜｜《月老》

霹靂國際多媒體股份有限公司、塏鈺設計有限公司｜《素還真》

楊立佳｜《該死的阿修羅》

王誌成、李若熏｜《夢遊樂園》

最佳聲音設計

高偉晏、朱仕宜｜《月老》

蔣震道、許嵐婷｜《金門留念》

高偉晏｜《庭中有奇樹》

杜篤之｜《詠晴》

周震｜《夢遊樂園》

最佳視覺效果

嚴振欽｜《小黃花》

嚴振欽、罡風創意映像有限公司｜《月老》

羊王創映有限公司｜《白線 REALIGN》

夢想動畫｜《咒》

大畫電影文化股份有限公司｜《素還真》

傑出技術

陳銘澤（爆破設計）｜《少年吔》

蕭百宸、劉顯嘉（特效化妝）｜《月老》

黃文擇（聲音演出）｜《素還真》

陳宗錦（風雨效果）｜《詠晴》

黃泰維（動作設計）｜《鍵盤俠》

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責任編輯：王祖鵬、丁肇九

核稿編輯：羅元祺