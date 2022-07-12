【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球

在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。

農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。

然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。

Photo Credit:TNL Brand Studio

農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程

為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。

使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：

在天氣好且土壤乾燥時進行回收

將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜

將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類

Photo Credit:農委會農糧署 雙人手動回收農膜方式。

農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。

Photo Credit:農委會農糧署 農民使用小型農膜回收機進行農膜回收。

要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！

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