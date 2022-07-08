【關鍵眼中盯】強森歹戲拖棚的「不下台」秀：當制度是為君子設計，最死皮賴臉的人就能予取予求

經歷種種執政和私德的荒腔走板爭議，英國首相強森（Boris Johnson）在挺過6月的不信任投票後，仍在執政團隊創下英國史上最大辭職潮之際，宣布辭去保守黨黨魁，並留任首相至10月保守黨選出新領袖。

你可能會問，強森不是才挺過不信任投票嗎？怎麼不一會兒就辭職了呢？這就要先從英國的民主體制開始講起。

內閣制的英國，大選時選民並不能直接投票給國家領導人，而是選出各地的議員（層級類似我們的立委），最後看哪個黨贏下最多席議員，這個最大黨的黨魁就成為首相——也就是國家領導人。首相再從當選的議員中，挑選指派出任各部會首長。

這個制度的好處，就是所有中央官員基本上都是民選出來的，具有民意基礎；而最大黨的黨主席負責成敗，也算是政黨政治的落實。

那麼，首相要怎麼下台呢？

傳統上，一部分的「下台權」其實落在首相身上。在那個講求君子風範和責任政治的時代，遇到國家要決定大政策方向時，領導人會主動提出選舉，讓他們的所作所為有民意撐腰；反之，如果民眾反對那個政策，首相也理所當然得下台。

但如果有混蛋首相一直不肯大選怎麼辦？其中一個方法是由在野黨在議會提出不信任投票，如果多數議員支持首相下台（換句話說，連同黨人士也倒戈）那內閣就必須解散。如果新的內閣無法得到議會過半數通過，就得舉行大選。

你或許會問，如果需要重新選舉，提出倒閣案的議員們不是反而害到自己嗎？但這就是傳統英國政治的美好，政治人物相信勇於抵抗劣質領導——無論是不是同一個黨派——才能真正受到選民的青睞，這個制度在過去百餘年也十分有效的運作。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 強森7月6日的議會答詢，背後的同黨議員表情已略顯不悅。

2004年，英國修法每五年至少要大選一次，某方面算是更制度化的避免有人賴著不走，但相較於首相提前大選的權力，保守黨執政的近12年來，幾次真正動搖國家領袖權力核心的力量，反而是來自黨內的各種勢力。

像是2018年12月的前首相梅伊（Theresa May），雖然連續挺過黨內和議會兩次不信任投票，但在接下來幾個月內多位大小閣員相繼辭職，加上脫歐方案始終無法取得共識。為了結束僵局，梅伊即在隔年5月宣布辭去黨魁一職，並在7月將首相職務交給新黨魁——也就是現任的強森。

沒錯，就像「不信任投票」字面上的意思一樣，內閣成員辭職其實也是對領導人表示不信任的一種方式，從近來的歷史來看，這對英國首相的殺傷力不小於其他形式的不信任投票與倒閣。

當制度是為君子設計，最死皮賴臉的人就能予取予求

時間快轉到2022年。雖然從上任之前就爭議不斷，但強森畢竟不是常人，歷經脫歐亂象、疫情亂象、派對亂象到自己和周邊人士的種種私德爭議，他始終不下台。

有趣的是，由於最大對手工黨在前任黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）領導下不得民心，2019年雖然強森形象已經很差，但大選時拿下的席次卻比梅伊時代還多（其中一部分原因是反對黨分裂投票，若是加總票數，保守黨總共只得到43.6%的選票）。

當制度是為君子設計，最死皮賴臉的人就能予取予求，從派對門到不信任投票，期間每一件醜聞在過往標準來看都值得下台，但這些事全部發生在強森身上時，只要他一天不宣布，他就有權力多當一天的首相。

看看他前一天被眾多議員質詢，仍不改他一貫發音不清的渾沌說詞。就連兩天累積40多位內閣成員離職之際（上一次英國政府單天離職紀錄是1932年的11位），他還堅持不辭首相，說要待在位子上解決「國家面臨的重要議題」，就知道各種批評、不信任投票、離職潮在他的眼裡，根本就不算什麼。

Photo Credit: AP / 達志影像 7月5日衛生大臣賈維德（左一）與強森左手邊的財政大臣蘇納克相繼辭職，吹起本次逼宮號角

難怪有人會猜，強森願意辭職是因為女王打電話給他（當然這會生成另個層次的憲政危機，姑且不在此論），但即便他已經落入找來的新閣員上任48小時就辭職的境地，強森仍想把首相當到10月……天曉得這段期間他還能搞出什麼事來。

下台的意義不只是負責，而是斬斷其掌握權力與資源的根

看到這場死皮賴臉的「不下台」秀，就想到過去政府出包有人要求官員下台負責時，曾出現過「下台不能解決問題，要讓他留在台上才能撥亂反正」的說法，和強森這幾天的立論十分類似，台灣在政治論述上真可說是領先世界。

然而，這樣說的人忽略了當官不只是有那個頭銜，而是運用資源的權力——因為只要在位子上，就可以安排自己的人，服務自己的關係人士或派系，同時也把（不論黨內或黨外的）對手隔絕於豐潤的資源之外。這也是為何強森即使辭去黨魁，仍不願輕易離開首相的位子。筆者寫這篇文章時，剛有新聞報導強森稍晚將提出（幾乎辭光光之後的）新內閣名單。

換句話說，官員下台並不只是他自己的事，更會影響他養的人，以及罩他的老闆，而這些都是決定他是否能繼續坐穩坐大，甚至更上一層樓的關鍵。

在過去那個君子時代，很多人因為一些小事就辭職下台，而今天政客逐漸看破這一切——只要我不走，就沒人能逼我走。那些批評諷刺與自己能掌握的資源相比，根本不痛不癢，再加上讓人投不下去的在野黨成為救援投手，「出問題反而不該下台」的論述，竟然說得越來越響亮。

當邪惡政客發現自己做什麼都沒有後顧之憂，當然就會變成愛做什麼或不做什麼都可以。

在這樣混亂的局勢裡，幸好唐寧街上的那些人——不論是為公益或私利——成功將他拉下，算是給強森之輩一個警示，但在戲真正演完之前，也可千萬別低估不要臉之人的無限潛能。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航