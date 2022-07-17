栗光《再潛一支氣瓶就好》：潛入篝火，不是太難也不是太簡單，端視每人心中的恐懼而定

文：栗光

當我們在水下生火

那一晚，我與潛伴執行的，是被稱作「篝火」的項目。它屬於夜潛，但不同於一般觀光模式，規畫路線、散步前行，而是選定一處十五米深的地方，架設三、五盞潛水燈，向內太空打出訊號，召喚浮游生物聚集，召喚一階一階 的掠食者到來，拍攝與日潛迥異的景象。

潛入篝火，不是太難也不是太簡單，端視每人心中的恐懼而定。以我來說，不太怕黑也不太怕蟲，但依然有一小段時間必須處理心底對光的渴望，把自己安頓於幽冥中。適應環境後，再要按捺對細雨般浮游的哆嗦。密密麻麻、旋轉顫動的蠕蟲，好似能反過來將人覆蓋吞噬；這時千萬別回想看過的驚悚片，退開幾步，將之視作繁星，便能平靜共處，並且經驗到自己的一舉一動如何創造海流，影響眾生。

接著，掠食者出現，姿態靈動，看似願意慢下來互動，又在人舉起相機時忽左忽右、忽前忽後，百般纏繞鏡頭與心頭，燃起潛水員不顧一切尾隨的欲望；我們會在海裡迷失，會在快速上升時得病，這些都是惡魔的邀請，必得說不。可話說回來，其實我們的光也是惡魔之光，吸引浮游，吸引被浮游吸引的惡魔、吸引被惡魔吸引的心魔，彼此為惡。

剛學會畫魔法陣的巫師，並不總是知道將召喚什麼。於是，有一夜，從漆黑裡竄上來的，是隻帶著利齒、面孔陌生、體極寬極長的大魚，龍一般奔騰上天，和我擦肩而過。

在那最近最近的時刻，我直視了龍的眼睛，霎時陣陣寒顫，被噤聲、懾去心魄；待他的臉轉去，惶惑舉起手電筒朝魚體照去，卻是一時之間看不盡，銀閃閃如一條軟鞭，虛擊側捲。我輕輕喘氣，心想那是誰？會是地震魚嗎？

張望左右，想呼喚夥伴們來看，也想找人壯膽。偏偏水下難以發聲，大家四散攝影，周圍的光僅足夠看見三米處有黑影，到底誰都叫不來。該不該追上去？此舉會不會激怒他? 我還在猶豫，龍竟先一步折返了，強硬近逼，環 身打量。

我怯懦得把手電筒往身上掩去。

少了光便少了浮游，大概是這個緣故，龍一般的魚離開了。此後約四、五十分鐘，沒有再見到他的身影。至少，潛水結束前的倒數十分鐘是如此。當龍三度自黑暗現身，再不給人丁點閃避的機會，龐大身軀直面衝來，一口氣撲 向我，藉著自身陰影不斷削弱手電筒的光，直到玻璃鏡片前五公分，終於斷然鑽入左側的漆黑。

整趟潛水共計七十一分鐘，三次邂逅，上岸才知道幾乎大家都碰見了。可那魚不是龍，甚至不是地震魚，僅僅是白帶魚——餐桌上看起來溫良恭儉、任人下筷的白帶魚——體長約一百多公分，不到地震魚的一半；多出來的，全是我震撼下的錯覺。

有些潛水人亦是釣魚人，講起白帶魚在鉤上的險惡，叮囑大家未來碰上要當心他一口尖銳白牙。潛伴心有餘悸地回應，剛剛動彈不得，慶幸自己戴著頭套，不然好像連耳朵都會被咬掉；也有潛伴怕極了反被激怒，一度欲上追回擊，但沒有成功。我聽著大家相似的際遇，驚魂未定裡還有不可思議，尤其是知道了來者何人：居然有一個夜晚，我們對「海鮮」感到「敬畏」。

潛水以後，少碰海味，但不知道自己還能敬畏餐桌上的鹽烤白帶魚，更未設想過白帶魚擁有性格。或者說，我可能並不認為白帶魚該有性格，且這麼性格。畢竟，不上市場，無緣見他形貌，潛水數回，亦不曾偶遇他生之時，我和他最近的距離，便是白帶魚三字作為餐桌上的一種佳肴，而食肉時自然避免虛設對方的一生。

此刻，我認識了，想像了，不免進一步思考，過去的我，有資格吃一條白帶魚嗎? 未來的我，還能吃一條白帶魚嗎？

我喜歡篝火，所有潛水項目中對它情有獨鍾。人在海裡、在夜裡、在愈來愈深遠的地方裡，會一點一點變小，大幅增加對環境的不安全感，好像連寒毛都豎起來探索外界訊息，任何遭遇都變得轟轟烈烈，如同青春期的愛戀，只不過對象更為體面。

我記得我的第一次篝火，記得它先讓我變小，再把我變得極其宏大，產生一種巨化的驚慌：沒有描摹過底層的浮游怎麼充盈海洋，所以那一刻為每束光芒喚醒的生命驚歎，折服其中強勁的湧動，更探究起假使自己用雙手捧著，掌心該是多少生命？不，光盛上一勺的水，便是無數。那麼，以前與以後的每一步踩踏，如何計數其喪生？我竟擁有這般蠻橫的力量嗎？

然而，這樣的領悟所蔓生的，除了同理，多少伴隨某種狂妄。錯誤放大自己「很有影響力」的認知，使我在那尾白帶魚面前格外微不足道。不是釣客與漁獲的關係，是我侵入了他的場域，既與有能力制服他的同類分離，手上亦無一工具，如果兩相交手，任人下筷、溫良恭儉的大概是我。

可我想說的並非野生動物多麼可怕，是自己對海洋的懼怕多麼淺層。撇除流與浪，撇除巨毒與巨鯊，單單尋常可見的白帶魚，就具備蠻橫的力量；長久活在「人類」此一集體稱呼下，我天真地以為自己具有無比殺傷力。

大海詭譎，一會使人上升，一會使人下降，弄不清應該把自己放置哪個深度。上周六，又去了一趟篝火，上岸前兩分鐘，拍到一隻萊氏擬烏賊。那是奇幻的瞬息，一行人準備回去，潛伴與潛伴間保持得宜的距離，因應夜潛的性質，相較日潛更為靠近；儘管靠近，又在水層拉出間隙，而那一隻萊氏擬烏賊，就現身夾層中，襯著沿岸的燈火、左右潛水員垂掛的手電筒光芒，彷若等待於路燈下。