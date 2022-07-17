栗光《再潛一支氣瓶就好》：潛入篝火，不是太難也不是太簡單，端視每人心中的恐懼而定
我們想讓你知道的是
人在海裡、在夜裡、在愈來愈深遠的地方裡，會一點一點變小，大幅增加對環境的不安全感，好像連寒毛都豎起來探索外界訊息，任何遭遇都變得轟轟烈烈，如同青春期的愛戀，只不過對象更為體面。
文：栗光
當我們在水下生火
那一晚，我與潛伴執行的，是被稱作「篝火」的項目。它屬於夜潛，但不同於一般觀光模式，規畫路線、散步前行，而是選定一處十五米深的地方，架設三、五盞潛水燈，向內太空打出訊號，召喚浮游生物聚集，召喚一階一階 的掠食者到來，拍攝與日潛迥異的景象。
潛入篝火，不是太難也不是太簡單，端視每人心中的恐懼而定。以我來說，不太怕黑也不太怕蟲，但依然有一小段時間必須處理心底對光的渴望，把自己安頓於幽冥中。適應環境後，再要按捺對細雨般浮游的哆嗦。密密麻麻、旋轉顫動的蠕蟲，好似能反過來將人覆蓋吞噬；這時千萬別回想看過的驚悚片，退開幾步，將之視作繁星，便能平靜共處，並且經驗到自己的一舉一動如何創造海流，影響眾生。
接著，掠食者出現，姿態靈動，看似願意慢下來互動，又在人舉起相機時忽左忽右、忽前忽後，百般纏繞鏡頭與心頭，燃起潛水員不顧一切尾隨的欲望；我們會在海裡迷失，會在快速上升時得病，這些都是惡魔的邀請，必得說不。可話說回來，其實我們的光也是惡魔之光，吸引浮游，吸引被浮游吸引的惡魔、吸引被惡魔吸引的心魔，彼此為惡。
剛學會畫魔法陣的巫師，並不總是知道將召喚什麼。於是，有一夜，從漆黑裡竄上來的，是隻帶著利齒、面孔陌生、體極寬極長的大魚，龍一般奔騰上天，和我擦肩而過。
在那最近最近的時刻，我直視了龍的眼睛，霎時陣陣寒顫，被噤聲、懾去心魄；待他的臉轉去，惶惑舉起手電筒朝魚體照去，卻是一時之間看不盡，銀閃閃如一條軟鞭，虛擊側捲。我輕輕喘氣，心想那是誰？會是地震魚嗎？
張望左右，想呼喚夥伴們來看，也想找人壯膽。偏偏水下難以發聲，大家四散攝影，周圍的光僅足夠看見三米處有黑影，到底誰都叫不來。該不該追上去？此舉會不會激怒他? 我還在猶豫，龍竟先一步折返了，強硬近逼，環 身打量。
我怯懦得把手電筒往身上掩去。
少了光便少了浮游，大概是這個緣故，龍一般的魚離開了。此後約四、五十分鐘，沒有再見到他的身影。至少，潛水結束前的倒數十分鐘是如此。當龍三度自黑暗現身，再不給人丁點閃避的機會，龐大身軀直面衝來，一口氣撲 向我，藉著自身陰影不斷削弱手電筒的光，直到玻璃鏡片前五公分，終於斷然鑽入左側的漆黑。
整趟潛水共計七十一分鐘，三次邂逅，上岸才知道幾乎大家都碰見了。可那魚不是龍，甚至不是地震魚，僅僅是白帶魚——餐桌上看起來溫良恭儉、任人下筷的白帶魚——體長約一百多公分，不到地震魚的一半；多出來的，全是我震撼下的錯覺。
有些潛水人亦是釣魚人，講起白帶魚在鉤上的險惡，叮囑大家未來碰上要當心他一口尖銳白牙。潛伴心有餘悸地回應，剛剛動彈不得，慶幸自己戴著頭套，不然好像連耳朵都會被咬掉；也有潛伴怕極了反被激怒，一度欲上追回擊，但沒有成功。我聽著大家相似的際遇，驚魂未定裡還有不可思議，尤其是知道了來者何人：居然有一個夜晚，我們對「海鮮」感到「敬畏」。
潛水以後，少碰海味，但不知道自己還能敬畏餐桌上的鹽烤白帶魚，更未設想過白帶魚擁有性格。或者說，我可能並不認為白帶魚該有性格，且這麼性格。畢竟，不上市場，無緣見他形貌，潛水數回，亦不曾偶遇他生之時，我和他最近的距離，便是白帶魚三字作為餐桌上的一種佳肴，而食肉時自然避免虛設對方的一生。
此刻，我認識了，想像了，不免進一步思考，過去的我，有資格吃一條白帶魚嗎? 未來的我，還能吃一條白帶魚嗎？
我喜歡篝火，所有潛水項目中對它情有獨鍾。人在海裡、在夜裡、在愈來愈深遠的地方裡，會一點一點變小，大幅增加對環境的不安全感，好像連寒毛都豎起來探索外界訊息，任何遭遇都變得轟轟烈烈，如同青春期的愛戀，只不過對象更為體面。
我記得我的第一次篝火，記得它先讓我變小，再把我變得極其宏大，產生一種巨化的驚慌：沒有描摹過底層的浮游怎麼充盈海洋，所以那一刻為每束光芒喚醒的生命驚歎，折服其中強勁的湧動，更探究起假使自己用雙手捧著，掌心該是多少生命？不，光盛上一勺的水，便是無數。那麼，以前與以後的每一步踩踏，如何計數其喪生？我竟擁有這般蠻橫的力量嗎？
然而，這樣的領悟所蔓生的，除了同理，多少伴隨某種狂妄。錯誤放大自己「很有影響力」的認知，使我在那尾白帶魚面前格外微不足道。不是釣客與漁獲的關係，是我侵入了他的場域，既與有能力制服他的同類分離，手上亦無一工具，如果兩相交手，任人下筷、溫良恭儉的大概是我。
可我想說的並非野生動物多麼可怕，是自己對海洋的懼怕多麼淺層。撇除流與浪，撇除巨毒與巨鯊，單單尋常可見的白帶魚，就具備蠻橫的力量；長久活在「人類」此一集體稱呼下，我天真地以為自己具有無比殺傷力。
大海詭譎，一會使人上升，一會使人下降，弄不清應該把自己放置哪個深度。上周六，又去了一趟篝火，上岸前兩分鐘，拍到一隻萊氏擬烏賊。那是奇幻的瞬息，一行人準備回去，潛伴與潛伴間保持得宜的距離，因應夜潛的性質，相較日潛更為靠近；儘管靠近，又在水層拉出間隙，而那一隻萊氏擬烏賊，就現身夾層中，襯著沿岸的燈火、左右潛水員垂掛的手電筒光芒，彷若等待於路燈下。
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。