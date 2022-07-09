【2022台北電影獎】最佳男配角高英軒：偽紀錄片中的細節演技不露痕跡，「我不是最好的演員，但我很幸運」
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「謝謝大家，所有想看我上台哭的朋友們，你們做到了。」高英軒致詞時表示，今年是第24屆台北電影節，24也是自己的幸運數字，「現在我站在這裡，我很感動。」
2022第24屆台北電影獎，最佳男配角由《咒》的高英軒獲得，擊敗金馬影帝莫子儀、莊凱勛、馬志翔、潘綱大等人。值得一提的是，這是高英軒從影多年以來，首度入圍台北電影獎的演技獎項，初次入圍就順利抱走獎項。
評審團認為，高英軒表演細膩、寫實，尤其在偽紀錄片的形式中，不露痕跡的細節演技，引人入勝、讓人驚艷。
「謝謝大家，所有想看我上台哭的朋友們，你們做到了。」高英軒致詞時表示，今年是第24屆台北電影節，24也是自己的幸運數字，「現在我站在這裡，我很感動。」
高英軒說，一個身體沒有靈，他是虛空的，同樣信心沒有行為，他也是虛空的，並感謝自己的爸爸、媽媽、哥哥嫂嫂，「對於我這麼叛逆的人，一直給我的支持」，同時也感謝評審「戲裡面那麼小的時間的演出，可以給我這樣的肯定。」
「24年，這五個階梯我走上來了。」最後，高英軒也感謝《咒》的導演柯孟融相信自己，讓自己有機會可以演出，「我不是最好的演員，但我今天很幸運站在這邊。」
現年43歲的高英軒，畢業於國立台北藝術大學戲劇學系，從千禧年初期開始進入演藝圈，電視劇、電影都有演出，大多都是配角本色，電視劇包含《痞子英雄》、《他們在畢業的前一天爆炸》、《雙全》等片；電影則有《色，戒》、《九降風》、《叱吒風雲》等片。如今以《咒》獲得台北電影獎最佳男配角，而《咒》的全台票房也突破1.5億台幣，在台灣影史票房成為僅次於《返校》的國產鬼片，可說是面子、裡子雙贏。
高英軒在後台接受媒體聯訪時，「一開始就表示所有入圍者都非常棒，我很慶幸我在台上的激動之餘只流了一點點眼淚，真的很謝謝評審團給我的肯定，我心裡一直覺得，應該是其他人要拿獎吧，今天能拿獎真的是感謝主。」
其實，在演出《咒》之前，高英軒產生退出演藝圈的念頭，原本想轉行當健身教練，如今獲獎之後，對此高英軒表示：「這個獎對我來說，真的成為一個非常大的激勵和繼續演出的動力，感謝柯孟融導演找上我，我才有機會演出這個角色。」
最佳男配角（粗體為得獎者）
- 馬志翔｜《月老》
- 高英軒｜《咒》
- 莊凱勛｜《美國女孩》
- 莫子儀｜《該死的阿修羅》
- 潘綱大｜《該死的阿修羅》
延伸閱讀
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- 【影評】《咒》：離「台灣影史最恐怖」還差得遠，但刻畫「女性復仇」倒是獨樹一幟
- 2022台北電影節公布兩大競賽入圍名單：《美國女孩》入圍12項最大贏家，一家四口皆順利提名
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責任編輯：王祖鵬、丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
我們想讓你知道的是
SwitchEasy 魚骨牌全新推出觸控筆、支架保護套、磁吸保護殼、玻璃螢幕保護貼等iPad全系列配件，靈活多變符合多種使用情境，絕對是學生與上班族學習、辦公的首選利器。
2022年已是雲端當道時代，上班族日常辦公不再只有桌上型、筆記型電腦能夠選擇，各大電腦品牌也爭先推出能夠與市面上電腦、筆電相匹敵的平板電腦。平板電腦攜帶便利，不僅無論身處何種環境，皆能立即進入工作、學習狀態，甚至能夠取代傳統的紙筆，擁有寫字筆記功能，如今iPad也成為許多學生上課做筆記、上班族遠端工作時入手隨身電腦的絕佳選擇。
多種iPad使用情境，SwitchEasy幫你搞定
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