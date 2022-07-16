【小說】廖鴻基《魚夢魚》選摘：每次潛下赤那鼻下的岩礁海域，我都能見到他
我們想讓你知道的是
多年來，阿料生命中有魚穿梭，他捕魚，他吃魚，他夢魚，他提起筆，寫下魚的故事——52隻魚52篇極短故事，是奇幻與寫實交織，是海洋與陸地相交，是對人性及社會現象的反諷，是過去和未來款款翩翩。
文：廖鴻基
赤那鼻
「我跟你說，每次潛下赤那鼻下的岩礁海域，順著黑色礁塊潛游到九公尺深度時，在礁塊的轉角處，每次都能見到他。」喜歡潛水看魚的阿余，有次在餐廳巧遇阿料，即刻迎上來用急切的語調說起最近的潛水屢屢看見「他」的奇遇。
「別嚇人了，『他』是誰？」阿料問。
「別緊張，別緊張，不是要說什麼潛水意外，也不是要說水鬼的故事，我要說的『他』，是一條魚，活生生的一條魚，這條魚身長約三尺，一身紅衣，很漂亮的一條魚。」
「到底誰緊張啊。」阿料抬一下眉心唸了一句，然後慢慢回應說：「相信你要講的不是鬼故事，但看你說話的樣子和口氣，真的很像是看到鬼。」
「真的不是，真的不是⋯⋯」阿余兩個手掌急忙在胸前左右揮動說：「水下的他，不，水下的這條魚，只是讓我覺是有點怪，但保證不是鬼故事。」
「好嘛，好嘛，那說來聽聽？」
「好幾次潛游，我刻意游到這條魚的面前，好幾次我們相距不到五十公分，十分肯定，這條魚不是幻影，也不是鬼魅，確實是一條真真實實的活魚。」
「所以他每次都在同一個地點出現？」
「去年開春以後，我就常在赤那鼻下潛水，至今少說二、三十趟以上，確實是這樣，這條魚每次都在那個礁塊轉角處出現。」
阿料曾經潛過那個潛點，也知道阿余講的那個「轉角處」，阿料記得，那個礁塊轉角處的海流很急，一條魚若要停在那個點上，必須有很好的體能來抵逆強勁的海流，確實很不容易。但阿余竟然說，這條魚每次都出現在這個位置。
「哪有可能？」阿料用懷疑的語氣問：「你每次都在同個時段下水嗎？」「應該沒有，」阿余想了一下後，搖搖頭肯定回答說：「確定不是。」
「這也是我好奇的地方，別處不待，偏偏選在這海流強到不容易停住的地方出現，而且， 如果你是不定時下去，意思是說，這條魚一直或是常在那裡『堵流（抵抗逆流）』。」阿料又問：「你確定是同一條魚？」
「十分確定，他左側胸部有塊傷疤，不難辨識。」
「海流湍急，水域寬廣，魚隻來來去去，同一隻魚，老是出現在同個點，很不合常理欸？」「就是怪，所以才跟你說這件事呀。」
「除非⋯⋯」
「除非什麼？」
「除非他在等你。」
「別嚇我了，赤那鼻下的魚如此繽紛多樣，這麼好的潛點，我還想繼續在那裡潛水呢。」阿余吐了一下舌頭說。
「不是嚇你，想想看，我們生活的城市裡，人來人往，要在同一個地點不期而遇同一個人的機率有多少？何況大海！」
「無采（bô-tshái）我講了老半天，看起來你還是不相信。這樣好了，約個時間，我們一起下去。」阿余的口氣有點急切，聽起來像是在跟阿料說，「我們一起下去，我介紹你們認識」。
「好喔，好喔，讓我也來開開眼界。」
於是，就約了最近這個週末的中午，他們兩人一起去赤那鼻潛水看這條魚。
週末這天中午，陽光雖然躲在雲層中，但海況平穩，水質清澈，算是不錯的潛水時機。你們理了理裝備，很快就在鼻岬下海域下了水。
熟門熟路，順著右側黑色礁塊，阿余游在前領路，阿料跟隨在後。
果然是個好潛點，沿途魚群翩翩，都至少是巴掌大的魚，紛紛近身徘徊。讓阿料稍稍覺得異樣的是，今天遇著的魚，辦喜事一樣，大大小小，全都一身紅衣。
黑色礁塊背景下，密集的紅衣魚群隨著水流翩翩擺舞，你們兩人彷彿來到一處堂奧幽深，紅綵張結的水下廳堂。
阿料好幾次錯覺，這氛圍有點像是在寒冬裡張燈結綵，也幾分像是將在淒清的午夜裡辦喜事。
阿余一路吐著泡泡往前游進，似乎並未發覺，或說並不在意阿料觀察到的這些帶著淒美意境的幽密景象。
深度九公尺，你們很快潛行來到了黑色礁塊的轉角處。
忽然，一股冷冽水流迎面撲來，阿料豎起身子，停止前行。
海流果然強勁。
阿余也停了下來，回頭，指著前方轉角處要阿料看。
阿料順著阿余指的方位，往前看向轉角處。
阿料眼裡，前方只有黑色礁壁孤立如一堵寂寞的牆角，阿料左看右看，看不到任何一條魚停在那海流湍急的礁壁轉角處附近。
阿料向阿余搖了搖頭，兩手一攤，表示他什麼也沒看到。
蛙鏡裡，阿余露出詫異眼神，手臂舉起，再次轉身指著轉角處要阿料看。
阿料仍然什麼也沒看到。
然後，阿余回過身來，向阿料張開雙臂，比出只有阿余看得見的這一條紅衣大魚的長度⋯⋯
書籍介紹
本文摘錄自《魚夢魚：阿料的魚故事》，有鹿文化出版
作者：廖鴻基
繪者：Olbee
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阿料是這座島上
少數懂看魚、懂吃魚、懂抓魚的人
他捕魚、釣魚、寫魚、夢魚、愛魚
為出現在夢境與生命裡的每一條魚
寫一本又奇麗又諷刺，阿料的魚故事！
繼《大島小島》《海童》
海洋文學硬漢廖鴻基╳最懂得魚父之心Olbee
父女聯手又一力作
像魚一樣感覺，像魚一樣愛著，
像魚一樣，寫下自己的名字……
故事是這樣開始的。
很多人問阿料，
喜歡魚，為什麼還吃魚呢？
喜歡海，為什麼也熱愛海鮮呢？
阿料是這麼認為：
「喜歡看魚、喜歡抓魚、喜歡吃魚，都不互相違背，
也都是食物鏈高層的基本天性。」
阿料喜歡海，喜歡魚，
小時候放學最愛去小圳溝裡「摸魚」，
青春期的躁動，是海邊破浪跳出的魚震住他的心；
生命行經低谷時，海面魚鰭密密浮沉，彷彿救贖；
在海底潛水，被一群銀亮小魚穿過周身，
他在海底變成透明，
從此，魚兒進入阿料的生命脈流，
陪他一起呼吸，一起生活。
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移居計畫，養生首選！豐邑氧森進駐林口長庚，在地唯一全齡建築
我們想讓你知道的是
防疫養生，好好呼吸最重要。豐邑建設最新鉅作「豐邑氧森」，鎖定大林口A8長庚生活圈黃金地段，坐擁超過60%稀有綠覆地，不只能享受大自然芬多精，緊鄰長庚醫院商圈，生活機能與醫療資源齊備，方便又安心。
疫情時代，養生護體是全民熱門話題。尤其防疫時期愈來愈多人待在家，居住環境對健康的影響更勝以往。在台中、新竹擁有好口碑的豐邑建設，近期進攻大林口地段，插旗A8長庚生活圈，為住戶打造「豐邑氧森」的最新鉅作。鎖定超過60%稀有綠色覆蓋環境的地段，時時刻刻享受大自然芬多精與盎然綠意，並且緊鄰長庚醫院商圈齊備生活機能，國際知名連鎖店與生鮮超市皆唾手可得。
更難能可貴的是，豐邑堅持超大基地低密度住宅，為住戶建構養生樂活、舒適優雅的家園，一推案即吸引眾多買房客洽詢，搶佔席次。
進駐林口長庚醫院商圈，大基地低密度住宅珍稀保值
近年大林口地區的重大建設陸續到位，土地開發近飽和，使這塊緊鄰雙北的黃金都會區熱上加熱，大面積綠地的區塊也更顯難得。為讓買房住戶享有優質居住環境，豐邑建設看準大林口地段超過60%以上的稀有綠覆環境，在緊鄰文德、長樂公園近3000坪有氧綠廊帶地段，推出「豐邑氧森」正式插旗A8長庚生活圈，距離A8捷運站僅5分鐘開車距離，更是長庚生活圈內，距離A8捷運站最近、也是最後千坪大基地開發的珍貴地段。
豐邑氧森位於全台知名「醫生村」——長庚醫護社區旁，多為醫護教授純住聚落，屬菁英移居首選。此外，豐邑氧森屬區內難得的大基地低密度住宅規劃，坐擁長庚醫院商圈完整生活機能、豐沛醫療資源之外，還能享受綠意環繞、媲美國際養生大境的居住環境。不只地段極佳，豐邑氧森也設計全齡化設施，在旁的長樂公園內甚至還有「毛小孩」寵物專屬遊樂園，為所有家庭成員實踐美好樂活想像。
天然防疫黃金格局，必備鮮活氧氣與大面採光
疫情使人們更加重視居住健康，尤其在人口密度高的都會生活，親近自然、感受綠意的機會並不多。所幸豐邑建設的推案幾乎皆是千坪基地，並且主打低密度設計保留綠帶空間，為社區引進陽光、空氣、水、花草樹木等自然綠意，創造社區天然的自然景觀，可說是城市叢林中難得的綠色家園。
此外，建築棟距極大化的設計，確保住戶享有寬敞舒適的生活尺度、被綠野簇擁的清新自然環境。天天呼吸新鮮綠氧，享受心曠神怡的生活步調，再也不是夢。
採光充足的空間，能讓人感到舒適自在，甚至增加活力。因此，豐邑氧森採用三面採光衛浴開窗設計，強調光的重要性，每日早晨住戶可享受柔和陽光灑進家中的淨化能量；同時，豐邑氧森也將每戶的開窗面擴至最大，造就順暢通風，由外而內引進新鮮活氧，讓良好空氣對流舒心淨肺，也大幅降低室內污染源、減少過敏，堪稱天然防疫的最佳黃金格局。
領先業界的鋼柱模工法，建構安心穩固的永續家園
身為虔誠的基督徒、同時也是豐邑建設總經理的邱崇喆曾說：
「聖經記載了基督教信仰所遵行的十誡，其中第六誡是不可殺人。因此按聖經的教導，不僅不能傷害他人生命，即使是間接影響生命安全也不被允許。豐邑將這樣的人生觀落實在工作領域，以建築來說，就是結構安全最重要。」
因此，在豐邑建築的五項準則「安全、機能、美觀、社區文化、心靈藝術」中，安全一直都是重中之重，是不可動搖的根基。
為了完成安全建築的使命，不能不提豐邑建設最引以為傲的鋼柱模結構，這是豐邑團隊多次到日本參訪防震建築的心得實踐。邱崇喆分享：「鋼模的緊密度遠大於木板模，以鋼模取代木板，不但更環保，更可確保澆置時不漏漿，柱身密度平均，可完全發揮混凝土既有強度，建築安全性自然更高。」
豐邑氧森不只採用令人驕傲的鋼柱模結構，針對許多住家苦惱的排水問題，豐邑也有卓越辦法。不同於傳統採四大幹管系分流配置，豐邑獨創八大幹管系分流配置，讓傳統併管變成獨立分流，污廢水不再混合排放。此舉不但預防阻塞和雨水回冒，更可落實水循環和環保綠建築，使豐邑氧森也晉升永續建築的一列。
豐邑氧森，坐擁約1762坪基地，大面積低建蔽規劃使2棟地上21層、地下4層的建築之間最短有36公尺大棟距。擁有三面臨路、棟距寬闊優勢，為附近住宅最高樓。
房型規劃為24～41坪的2至3房、最大3房，規劃戶數共有328戶。公設則有接待大廳、健身房、韻律教室、視聽室、廚藝教室、親子教室等。社區內甚至有約1255坪的公園，提供住戶休憩放鬆的開放空間。
豐邑氧森，樂活養生！
預約鑑賞請洽詢03-3283908，或至豐邑氧森接待中心（文德公園旁）