【小說】廖鴻基《魚夢魚》選摘：每次潛下赤那鼻下的岩礁海域，我都能見到他

文：廖鴻基

赤那鼻

「我跟你說，每次潛下赤那鼻下的岩礁海域，順著黑色礁塊潛游到九公尺深度時，在礁塊的轉角處，每次都能見到他。」喜歡潛水看魚的阿余，有次在餐廳巧遇阿料，即刻迎上來用急切的語調說起最近的潛水屢屢看見「他」的奇遇。

「別嚇人了，『他』是誰？」阿料問。

「別緊張，別緊張，不是要說什麼潛水意外，也不是要說水鬼的故事，我要說的『他』，是一條魚，活生生的一條魚，這條魚身長約三尺，一身紅衣，很漂亮的一條魚。」

「到底誰緊張啊。」阿料抬一下眉心唸了一句，然後慢慢回應說：「相信你要講的不是鬼故事，但看你說話的樣子和口氣，真的很像是看到鬼。」

「真的不是，真的不是⋯⋯」阿余兩個手掌急忙在胸前左右揮動說：「水下的他，不，水下的這條魚，只是讓我覺是有點怪，但保證不是鬼故事。」

「好嘛，好嘛，那說來聽聽？」

「好幾次潛游，我刻意游到這條魚的面前，好幾次我們相距不到五十公分，十分肯定，這條魚不是幻影，也不是鬼魅，確實是一條真真實實的活魚。」

「所以他每次都在同一個地點出現？」

「去年開春以後，我就常在赤那鼻下潛水，至今少說二、三十趟以上，確實是這樣，這條魚每次都在那個礁塊轉角處出現。」

阿料曾經潛過那個潛點，也知道阿余講的那個「轉角處」，阿料記得，那個礁塊轉角處的海流很急，一條魚若要停在那個點上，必須有很好的體能來抵逆強勁的海流，確實很不容易。但阿余竟然說，這條魚每次都出現在這個位置。

「哪有可能？」阿料用懷疑的語氣問：「你每次都在同個時段下水嗎？」「應該沒有，」阿余想了一下後，搖搖頭肯定回答說：「確定不是。」

「這也是我好奇的地方，別處不待，偏偏選在這海流強到不容易停住的地方出現，而且， 如果你是不定時下去，意思是說，這條魚一直或是常在那裡『堵流（抵抗逆流）』。」阿料又問：「你確定是同一條魚？」

「十分確定，他左側胸部有塊傷疤，不難辨識。」

「海流湍急，水域寬廣，魚隻來來去去，同一隻魚，老是出現在同個點，很不合常理欸？」「就是怪，所以才跟你說這件事呀。」

「除非⋯⋯」

「除非什麼？」

「除非他在等你。」

「別嚇我了，赤那鼻下的魚如此繽紛多樣，這麼好的潛點，我還想繼續在那裡潛水呢。」阿余吐了一下舌頭說。

「不是嚇你，想想看，我們生活的城市裡，人來人往，要在同一個地點不期而遇同一個人的機率有多少？何況大海！」

「無采（bô-tshái）我講了老半天，看起來你還是不相信。這樣好了，約個時間，我們一起下去。」阿余的口氣有點急切，聽起來像是在跟阿料說，「我們一起下去，我介紹你們認識」。

「好喔，好喔，讓我也來開開眼界。」

於是，就約了最近這個週末的中午，他們兩人一起去赤那鼻潛水看這條魚。

週末這天中午，陽光雖然躲在雲層中，但海況平穩，水質清澈，算是不錯的潛水時機。你們理了理裝備，很快就在鼻岬下海域下了水。

熟門熟路，順著右側黑色礁塊，阿余游在前領路，阿料跟隨在後。

果然是個好潛點，沿途魚群翩翩，都至少是巴掌大的魚，紛紛近身徘徊。讓阿料稍稍覺得異樣的是，今天遇著的魚，辦喜事一樣，大大小小，全都一身紅衣。

黑色礁塊背景下，密集的紅衣魚群隨著水流翩翩擺舞，你們兩人彷彿來到一處堂奧幽深，紅綵張結的水下廳堂。

阿料好幾次錯覺，這氛圍有點像是在寒冬裡張燈結綵，也幾分像是將在淒清的午夜裡辦喜事。

阿余一路吐著泡泡往前游進，似乎並未發覺，或說並不在意阿料觀察到的這些帶著淒美意境的幽密景象。

深度九公尺，你們很快潛行來到了黑色礁塊的轉角處。

忽然，一股冷冽水流迎面撲來，阿料豎起身子，停止前行。

海流果然強勁。

阿余也停了下來，回頭，指著前方轉角處要阿料看。

阿料順著阿余指的方位，往前看向轉角處。

阿料眼裡，前方只有黑色礁壁孤立如一堵寂寞的牆角，阿料左看右看，看不到任何一條魚停在那海流湍急的礁壁轉角處附近。

阿料向阿余搖了搖頭，兩手一攤，表示他什麼也沒看到。

蛙鏡裡，阿余露出詫異眼神，手臂舉起，再次轉身指著轉角處要阿料看。

阿料仍然什麼也沒看到。

然後，阿余回過身來，向阿料張開雙臂，比出只有阿余看得見的這一條紅衣大魚的長度⋯⋯

書籍介紹

本文摘錄自《魚夢魚：阿料的魚故事》，有鹿文化出版

作者：廖鴻基

繪者：Olbee

阿料是這座島上

少數懂看魚、懂吃魚、懂抓魚的人

他捕魚、釣魚、寫魚、夢魚、愛魚

為出現在夢境與生命裡的每一條魚

寫一本又奇麗又諷刺，阿料的魚故事！

繼《大島小島》《海童》

海洋文學硬漢廖鴻基╳最懂得魚父之心Olbee

父女聯手又一力作

像魚一樣感覺，像魚一樣愛著，

像魚一樣，寫下自己的名字……

故事是這樣開始的。

很多人問阿料，

喜歡魚，為什麼還吃魚呢？

喜歡海，為什麼也熱愛海鮮呢？

阿料是這麼認為：

「喜歡看魚、喜歡抓魚、喜歡吃魚，都不互相違背，

也都是食物鏈高層的基本天性。」

阿料喜歡海，喜歡魚，

小時候放學最愛去小圳溝裡「摸魚」，

青春期的躁動，是海邊破浪跳出的魚震住他的心；

生命行經低谷時，海面魚鰭密密浮沉，彷彿救贖；

在海底潛水，被一群銀亮小魚穿過周身，

他在海底變成透明，

從此，魚兒進入阿料的生命脈流，

陪他一起呼吸，一起生活。