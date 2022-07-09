【2022台北電影獎】最佳女配角王渝萱：在《該死的阿修羅》揮灑自如，輔助劇情發展之餘深具風采

2022第24屆台北電影獎，最佳女配角由《該死的阿修羅》的王渝萱獲得，擊敗多名影壇前輩，如尹馨、謝瓊煖、于子育等人。而值得一提的是，王渝萱在去（2021）年就已經拿下金馬獎最佳女配角，如今連續橫掃台灣重要電影獎項的女配角獎項，可說是《該死的阿修羅》中最閃亮的一名演員。

評審團認為，王渝萱的角色完整立體，表演揮灑自如，在輔助劇情發展之餘深具風采，是一位值得期待的高可塑性演員。

致詞時，王渝萱除了首先感謝了其他的入圍者，也提到入圍者謝瓊煖曾演過自己的媽媽「演過一次我媽媽，就會永遠是我媽，就像是我感謝每個演我媽媽的人。」

同時，王渝萱也感謝所有遇到過的人，家人、朋友、貓還有好多好多人，並感謝《該死的阿修羅》中所有劇組人員，以及裡頭所有優秀的演員，一起完成這部電影，「我們往下個旅程繼續邁進，我們會繼續加油的對吧！」

王渝萱也提到，影像是一個可以包含各種情緒、多元的族群，還有各種不同、不熟識的人物的地方，「這件事情讓我覺得很美好。」

在後台接受媒體聯訪時，王渝萱被問到「台北電影獎和金馬獎的心態有什麼不同？」王渝萱表示，這次入圍者和去年的金馬獎完全不同，其中還有曾經飾演過我媽媽的謝瓊煖，所以這次的心態比較像是能夠跟謝瓊煖一起入圍、一起玩的心態參加。王渝萱接著說，這次能夠拿獎真的非常開心，也謝謝台北電影獎讓自己站在這個台上，真的非常幸運。

至於未來的拍片計畫，王渝萱也提到希望大家能支持7月底播映的劇集《我願意》，以及在各大通路上架的《該死的阿修羅》，「而我個人也有些計劃在進行，但現在還不方便透露。」

王渝萱2016年參與電影《失控謊言》出道。2018年參與公視戲劇《你的孩子不是你的孩子》單元《孔雀》，並以此提名第54屆迷你劇集／電視電影新進演員獎，之後也參與了影集《返校》、《我的老闆是隻貓》等片，接下來則有劇集《我願意》即將登場。

而王渝萱在《該死的阿修羅》飾演住在即將被都更的舊大廈裡的叛逆少女琳琳，角色生活在抑鬱的都市角落，在擔心升學的年紀，卻憂愁於家中生計及母親健康。

王渝萱曾表示，在角色前置準備期間，導演樓一安提供了許多報導參考，但報導與其現實生活仍有段距離。也因此，王渝萱親身走入預計拍片的萬華街區，用身體探尋青少女的憂愁以及都市的氛圍。

如今王渝萱橫掃金馬獎、台北電影獎最佳女配角獎，也證明前期準備功課做足，且有著獨樹一幟的表演。

最佳女配角（粗體為得獎者）

張寗｜《少年吔》

謝瓊煖｜《那天，我媽偷了老師的車》

于子育｜《初戀慢半拍》

尹馨｜《童話・世界》

王渝萱｜《該死的阿修羅》

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責任編輯：王祖鵬、丁肇九

核稿編輯：羅元祺