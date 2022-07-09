【2022台北電影獎】最佳女主角陳湘琪：以極少台詞，成功刻畫中年妻子面對出軌丈夫的壓抑

2022第24屆台北電影獎，最佳女主角由《修行》的陳湘琪獲得，擊敗《美國女孩》方郁婷、林嘉欣，也技壓《咒》蔡亘晏、《童話・世界》江宜蓉。

而這是陳湘琪的第二座台北電影獎影后，上一次陳湘琪拿獎，要追溯到第16屆台北電影獎的《迴光奏鳴曲》，且值得一提的是，《修行》與《迴光奏鳴曲》的導演都是錢翔。

評審團認為，陳湘琪以極少的台詞，成功刻畫了中年妻子面對出軌丈夫的壓抑、焦躁。大量沒有對手戲的情節，有如精準的獨白，令角色鮮活且厚實。

致詞時，陳湘琪首先謝謝評審團的肯定，也向同時入圍的對手說，「下次這個獎一定會在你們手上，跟你們一起入圍，我很榮幸。」

接著，陳湘琪也感謝導演錢翔再次邀請自己合作，「一起工作是一件很幸福的事，你在我心中永遠是最佳導演」，同時感謝家人和好友與恩師，覺得自己在過程感到人生很幸福美滿快樂。

最後，陳湘琪把這個獎獻給在天上的爸爸媽媽，「雖然你們看不到，但我相信你們一定很高興，很想念你們，我愛你們，永遠都愛你們。」

陳湘琪畢業於國立臺北藝術大學，受過嚴格的表演訓練，也曾赴美進修表演。最初與台灣新電影導演楊德昌合作，包含《牯嶺街少年殺人事件》、《獨立時代》。

不過，陳湘琪在1997年開始，演出蔡明亮的《河流》，接著演出如《你那邊幾點》、《不散》、《天邊一朵雲》、《黑眼圈》、《臉》、《郊遊》等片，和李康生、楊貴媚、陸弈靜等人相同，皆是蔡明亮作品喜愛的演員。而陳湘琪也曾憑藉《不散》、《天邊一朵雲》入圍金馬獎最佳女主角，可惜皆無緣獲獎。

今年是陳湘琪第二度入圍台北電影獎，也順利封后。最後，陳湘琪演出過電影、電視劇、舞台劇，各種形式的表演皆有涉獵，儼然是台灣極具重量的表演大師。

最佳女主角（粗體為得獎者）

蔡亘晏｜《咒》

方郁婷｜《美國女孩》

林嘉欣｜《美國女孩》

陳湘琪｜《修行》

江宜蓉｜《童話・世界》

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責任編輯：王祖鵬、丁肇九

核稿編輯：羅元祺