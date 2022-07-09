【2022台北電影獎】最佳導演九把刀：看到柯震東得獎，就想說「也許我也有機會吧」

2022第24屆台北電影獎，最佳導演由九把刀（柯景騰）獲得。評審團表示，獨特的敘事風格，準確地掌握了電影藝術的商業價值，在劇本、表演、造型、美術、特效等環節的整合，展現了導演功力與不斷求新的真摯初衷。

九把刀致詞時表示，剛剛看到柯震東得獎之後，就想說「也許我也有機會吧。」

九把刀說，自己上台之前沒有特別的感想，也笑說自己說故事的能力還有待加強，「因為我每天晚上念床邊故事給我女兒聽的時候，他都叫我不要講，說爸爸不要，爸爸講得好難聽。」話鋒一轉，九把刀說「王淨在底下一直提醒我，如果我有機會上台的話要說她變瘦。」

致詞最後，九把刀提到自己每天都在看烏克蘭的新聞，「希望有一天烏克蘭可以把俄羅斯打爆。」

九把刀在後台表示，自己是個不容易緊張的人，但沒想到上台時完全不知道在幹嘛，「我剛剛在台上忘記感謝經紀人和攝影師，真的感到很抱歉，在這邊我要補感謝他們。」

對於首度獲得導演獎項的肯定，九把刀表示，現在的情緒真的非常魔幻，有點胃痛，也不知道為什麼會這樣，從前寫小說時是自己一個人的戰鬥，但拍片是和團隊的工作，真的非常感謝大家一起努力創作。

最後，很想趕快回家跟女兒說：「爸爸其實滿厲害的。」

2022第24屆台北電影獎，最佳導演頒給《月老》的九把刀，從錢翔、柯孟融、阮鳳儀、樓一安等人脫穎而出，這同時也是九把刀導演生涯的首座最佳導演獎。

九把刀本名柯景騰，早年為作家起步，創作出多部膾炙人口的小說，包含《功夫》、《冰箱》、《殺手》系列、都市恐怖病系列、《愛情，兩好三壞》等等。

而九把刀到了2010年左右，也逐漸把注意力放在影視工作，將自身的小說作品改編成電影，並親自執導，包含票房來到4.25億台幣，締造票房奇蹟的《那些年，我們一起追的女孩》；而去年的《月老》，全台票房也達到2.42億票房，九把刀的導演作品，基本上可說是台灣票房的常勝軍。

除了《那些年，我們一起追的女孩》、《月老》之外，九把刀也導演了《 報告老師！怪怪怪怪物！》，而小說作品《打噴嚏》、《樓下的房客》、《等一個人咖啡》、《殺手，風華絕代的正義》也都被改編成電影，登上大銀幕，自成「九把刀式」的電影宇宙。

最佳導演（粗體為得獎者）

九把刀（柯景騰）｜《月老》

柯孟融｜《咒》

阮鳳儀｜《美國女孩》

錢翔｜《修行》

樓一安｜《該死的阿修羅》

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬、丁肇九

核稿編輯：羅元祺