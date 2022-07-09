【2022台北電影獎】最佳劇情長片《美國女孩》：厚實細膩的表演詮釋，好表現獲得媒體、影評、業界一致肯定

2022第24屆台北電影獎，最佳劇情長片由《美國女孩》獲得，從《月老》、《咒》、《童話・世界》、《該死的阿修羅》等片脫穎而出。

評審團認為，《美國女孩》沈穩深刻的編導手法、厚實細膩的表演詮釋、各技術環節的高水準呈現，造就了整齊且高質感的整體成績。

致詞時，製片人苗華川表示，非常謝謝台北電影節，謝謝評審們的青睞，可以站在這裡要謝謝非常多的貴人，非常榮幸可以跟好夥伴們站在一起。

苗華川也特別感謝監製林書宇先生：電影是很多很多的人，做很多很多的決定，大大小小的決定所組成的，有的時候是看判斷看直覺看經驗，有的時候是看信念，要相信，「要謝謝林書宇先生相信我們年輕的團隊，相信美國女孩。」

導演阮鳳儀則表示，台北電影節是自己自高中以來最期待的暑假活動之一，今天終於把自己過去十幾年來貢獻的一點點票房賺回來了。

阮鳳儀也提到，感謝出品方給新導演一個機會，剛開始的時候很多人對因為自己的年紀，質疑自己能不能勝任這個工作，過程都是林書宇監製保護自己、支持自己，讓大家走到現在。「希望這也代表很快會有其他的新導演，站在這個舞台上。」

監製林書宇在後台受訪表示，內心充滿感激，感激遇到華川和鳳儀，也偷偷地小小驕傲參與了這部片子，這段時間從金馬到北影，都非常感謝評審們的感謝，也感激全世界的觀眾喜歡這部片子。

導演阮鳳儀則說：「我覺得這個獎是對所有人的肯定，尤其是製作團隊，我很為製作團隊驕傲。至於製片苗滑川則說，真得很開心，也很謝謝觀眾們的回饋，感謝觀眾帶給我們的感動。而在片中的男主角莊凱勛則說：「來了北影好幾次，這是第一次參與最佳劇情長片，真的恭喜大家。」

而甫獲得台北電影獎最佳新演員的方郁婷說：「大家真的都很開心，能獲得這個獎項比最佳新演員還開心！」

《美國女孩》從今年台北電影獎提名階段就是最大贏家，值得一提的是，《美國女孩》也入圍了本屆台北電影節國際新導演競賽，成為台灣代表之一，《美國女孩》在本屆台北電影節的雙競賽中表現亮眼。

《美國女孩》的新導演阮鳳儀此次直接挑戰台北電影獎最佳導演，且兩位新演員方郁婷、林品彤雙雙入圍新演員，而片中好評不斷的「爸爸」莊凱勛也入圍了男配角，「媽媽」林嘉欣同樣順利入圍女主角，《美國女孩》一家四口皆順利提名，至於林品彤與莊凱勛，此次的台北電影獎入圍也算補上了金馬獎的缺席憾事。不過最終僅有方郁婷順利獲得個人演技獎項，也算是一點小遺憾。

而對於《美國女孩》在台北電影獎的好表現，導演阮鳳儀上個月接受《關鍵評論網》訪問表示：「每部作品都是團隊共同努力的成果，這次看到眾多主創和四位主演們一同被肯定，真的非常地開心。要成就《美國女孩》，演員一家四口缺一不可，美術指導、攝影、配樂、剪輯功不可沒。謝謝製作方、出品方，謝謝監製書宇，製片人苗華川及馬君慈。謝謝評審的編劇提名及導演提名，能夠跟國際上新導演一起競賽我與有榮焉。最後，我要謝謝我的家人讓我分享我們的故事。」

《美國女孩》基本上可說是這一年最重要的台灣劇情電影之一，入圍金馬獎7項大獎，並且抱走新導演、新演員、攝影等3項大獎，且此前也獲得「金馬獎觀眾票選最佳影片獎」和「國際影評人費比西獎」，更拿下台灣影評人協會最佳影片。如今到了台北電影獎，也拿下最佳劇情長片，好表現獲得媒體、影評、業界一致肯定。

最佳劇情長片（粗體為得獎者）

《月老》

《咒》

《美國女孩》

《童話・世界》

《該死的阿修羅》

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責任編輯：王祖鵬、丁肇九

核稿編輯：羅元祺