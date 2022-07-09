【2022台北電影獎】評審團主席揭曉評選內幕：女配角、新演員等獎共識極高，肯定九把刀商業成熟度的面面俱到
我們想讓你知道的是
2022台北電影獎評審團主席揭曉評選內幕。頒完獎之後，本屆評審團主席葉如芬以及台北電影節總監李亞梅在後台揭曉評選內幕。
2022年，以獎勵台灣電影為主旨的「台北電影獎」於今（9）日揭曉賽果，以資深監製葉如芬為主席的評審團，將號稱最大獎的「百萬首獎」頒發給《神人之家》，至於最佳劇情長片則是《美國女孩》，而這也是台北電影獎連續兩年將「百萬首獎」頒發給紀錄片，去（2021）年則是許哲嘉的《捕鰻的人》。
本屆台北電影獎共有268件作品報名，包括劇情長片26件、紀錄片57件、短片159件、動畫片26件。而今年較去年總件數400件下滑了132件作品，但在評審們的共識之下，最終仍選出共計30部作品入圍，其中劇情長片11部、紀錄片6部、短片8部、動畫片5部。
本屆提名階段的最大贏家，為新銳導演阮鳳儀的《美國女孩》入圍12項大獎，至於九把刀的《月老》以及樓一安的《該死的阿修羅》分別以11項、9項提名緊追在後。
而今晚典禮的最大贏家則是《神人之家》，除了百萬首獎之外，也獲得最佳紀錄片、剪輯等獎項，共計抱走3項大獎。而和《神人之家》並列3項大獎的，則有樓一安的《該死的阿修羅》、九把刀的《月老》與黃強華的《素還真》。前者獲得最佳女配角、編劇、配樂獎項，《月老》抱回最佳導演、男主角、視覺效果，後者則是最佳動畫、造型設計、傑出技術。
頒完獎之後，本屆評審團主席葉如芬以及台北電影節總監李亞梅在後台揭曉評選內幕。
決審會議開了6小時，競爭最激烈的獎項為最佳女主角，陳湘琪和林嘉欣初始皆獲得6票僵持不下，之後經過討論，陳湘琪在第二輪獲得7票，以1票勝出。
而男主角獎討論了45分鐘，則是本屆討論最久的獎項，在假投票時未有入圍者過半，而柯震東是在第2輪獲得9票勝出。
特別的是，男配角則是逆風翻盤，高英軒在假投票時的票數最少，但經過討論之後，高英軒不露痕跡的表演說服了評審團，最終在第一輪就以8票獲獎。而最佳剪輯獎競爭也非常激烈，《神人之家》和《金門留念》一開始的票數為6：5，最後《神人之家》獲得7票得獎。
李亞梅表示，本屆台北電影獎的評審團共識極高，許多獎項都獲得壓倒性的票數獲勝，包含最佳女配角王渝萱、新演員方郁婷，第一輪投票紛紛以10票過半獲獎。而其餘超過10票以上壓倒性獲得的獎項，還包含紀錄片、動畫片、攝影、造型、配樂等等。
至於百萬首獎《神人之家》、最佳劇情片《美國女孩》、編劇《該死的阿修羅》，更是在第一輪就以13票的全票之姿，毫無懸念地獲獎。
最佳導演在假投票時並未有人過半，而評審團在討論過程中，肯定九把刀掌握商業成熟度的面面俱到，此外還能夠保有個人特色。因此，第一輪投票時，九把刀就以12票高票勝出。
遺珠之憾的部分，評審團這次認為有紀錄片的《金門留念》、女主角林嘉欣、男主角陳以文、男配角馬志翔、女配角尹馨。
評審團主席葉如芬則說，平常都以作劇情片的標準在看電影，這次擔任評審團主席，看了很多很特別的作品，包含短片、紀錄片等等，發現這些片子真的都非常厲害，當然也有遺珠之憾，《金門留念》、《庭中有奇樹》都很令人喜歡。
而葉如芬個人比較高興的是高英軒獲獎，高英軒身為演員從影20幾年，演過各大角色，這次在《咒》的表現精彩，所有評審都認為該給予鼓勵了；當然還有九把刀，一路從執行導演開始，默默地一直拍，在《月老》展現了身為導演的風采，且在商業、藝術的平衡中做拿捏。
《月老》的男主角柯震東也是，評審團認為柯震東不只在《月老》，甚至在其他作品都有自己的詮釋，而柯震東和九把刀這對組合的配合真的非常完美，這也是我們評審團的共識。
劇情片的部分，兩部新片《夢遊樂園》、《童話・世界》則全數摃龜，葉如芬提到，《童話・世界》的導演非常努力，但評審們覺得這部片較為冗長，雖然這部片在法律的知識絕對充足，但整體缺點比較多，包含服裝造型，仍有需努力的部分，在討論中就比較吃虧，不過我對於唐福睿導演仍舊給予肯定，期待他之後的作品。
至於《夢遊樂園》，評審們認為「樂園」與真正的「現實」相對脫鉤，並沒有做出巧妙地融合，導演也並未交代清楚。不過，評審們非常喜歡温昇豪的演出，葉如芬認為這是温昇豪最好的演出，但這也是整體的評比，《夢遊樂園》的各部門較缺乏一致性。
2022台北電影獎得獎名單如下：
- 百萬首獎：《神人之家》
- 最佳劇情長片：《美國女孩》
- 最佳紀錄片：《神人之家》
- 最佳動畫片：《素還真》
- 最佳短片：《詠晴》
- 最佳導演：九把刀／《月老》
- 最佳女主角：陳湘琪／《修行》
- 最佳男主角：柯震東／《月老》
- 最佳女配角：王渝萱／《該死的阿修羅》
- 最佳男配角：高英軒／《咒》
- 最佳新演員：方郁婷／《美國女孩》
- 最佳剪輯：《神人之家》
- 最佳編劇：《該死的阿修羅》
- 最佳攝影：《不想一個人》
- 最佳配樂：《該死的阿修羅》
- 最佳造型設計：《素還真》
- 最佳美術設計：《咒》
- 最佳視覺效果 ：《月老》
- 最佳聲音設計：《庭中有奇樹》
- 傑出技術：《素還真》
- 卓越貢獻獎：朱延平
延伸閱讀
- 【2022台北電影獎】影帝柯震東、影后陳湘琪，完整得獎名單一次看
- 專訪《美國女孩》導演阮鳳儀（上）：那可不是只要活著就能辦得到的呀
- 專訪《美國女孩》導演阮鳳儀（下）：來一碗聖代，說一聲「it’s so good.」
- 【影評】《月老》影評：別人聚焦國族存亡，九把刀還在緬懷青春異性戀中二魂
- 【影評】《咒》：離「台灣影史最恐怖」還差得遠，但刻畫「女性復仇」倒是獨樹一幟
- 2022台北電影節公布兩大競賽入圍名單：《美國女孩》入圍12項最大贏家，一家四口皆順利提名
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：羅元祺
Tags：
百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。