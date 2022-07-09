【2022台北電影獎】評審團主席揭曉評選內幕：女配角、新演員等獎共識極高，肯定九把刀商業成熟度的面面俱到

2022年，以獎勵台灣電影為主旨的「台北電影獎」於今（9）日揭曉賽果，以資深監製葉如芬為主席的評審團，將號稱最大獎的「百萬首獎」頒發給《神人之家》，至於最佳劇情長片則是《美國女孩》，而這也是台北電影獎連續兩年將「百萬首獎」頒發給紀錄片，去（2021）年則是許哲嘉的《捕鰻的人》。

本屆台北電影獎共有268件作品報名，包括劇情長片26件、紀錄片57件、短片159件、動畫片26件。而今年較去年總件數400件下滑了132件作品，但在評審們的共識之下，最終仍選出共計30部作品入圍，其中劇情長片11部、紀錄片6部、短片8部、動畫片5部。

本屆提名階段的最大贏家，為新銳導演阮鳳儀的《美國女孩》入圍12項大獎，至於九把刀的《月老》以及樓一安的《該死的阿修羅》分別以11項、9項提名緊追在後。

而今晚典禮的最大贏家則是《神人之家》，除了百萬首獎之外，也獲得最佳紀錄片、剪輯等獎項，共計抱走3項大獎。而和《神人之家》並列3項大獎的，則有樓一安的《該死的阿修羅》、九把刀的《月老》與黃強華的《素還真》。前者獲得最佳女配角、編劇、配樂獎項，《月老》抱回最佳導演、男主角、視覺效果，後者則是最佳動畫、造型設計、傑出技術。

頒完獎之後，本屆評審團主席葉如芬以及台北電影節總監李亞梅在後台揭曉評選內幕。

決審會議開了6小時，競爭最激烈的獎項為最佳女主角，陳湘琪和林嘉欣初始皆獲得6票僵持不下，之後經過討論，陳湘琪在第二輪獲得7票，以1票勝出。

而男主角獎討論了45分鐘，則是本屆討論最久的獎項，在假投票時未有入圍者過半，而柯震東是在第2輪獲得9票勝出。

特別的是，男配角則是逆風翻盤，高英軒在假投票時的票數最少，但經過討論之後，高英軒不露痕跡的表演說服了評審團，最終在第一輪就以8票獲獎。而最佳剪輯獎競爭也非常激烈，《神人之家》和《金門留念》一開始的票數為6：5，最後《神人之家》獲得7票得獎。

李亞梅表示，本屆台北電影獎的評審團共識極高，許多獎項都獲得壓倒性的票數獲勝，包含最佳女配角王渝萱、新演員方郁婷，第一輪投票紛紛以10票過半獲獎。而其餘超過10票以上壓倒性獲得的獎項，還包含紀錄片、動畫片、攝影、造型、配樂等等。

至於百萬首獎《神人之家》、最佳劇情片《美國女孩》、編劇《該死的阿修羅》，更是在第一輪就以13票的全票之姿，毫無懸念地獲獎。

最佳導演在假投票時並未有人過半，而評審團在討論過程中，肯定九把刀掌握商業成熟度的面面俱到，此外還能夠保有個人特色。因此，第一輪投票時，九把刀就以12票高票勝出。

遺珠之憾的部分，評審團這次認為有紀錄片的《金門留念》、女主角林嘉欣、男主角陳以文、男配角馬志翔、女配角尹馨。

評審團主席葉如芬則說，平常都以作劇情片的標準在看電影，這次擔任評審團主席，看了很多很特別的作品，包含短片、紀錄片等等，發現這些片子真的都非常厲害，當然也有遺珠之憾，《金門留念》、《庭中有奇樹》都很令人喜歡。

而葉如芬個人比較高興的是高英軒獲獎，高英軒身為演員從影20幾年，演過各大角色，這次在《咒》的表現精彩，所有評審都認為該給予鼓勵了；當然還有九把刀，一路從執行導演開始，默默地一直拍，在《月老》展現了身為導演的風采，且在商業、藝術的平衡中做拿捏。

《月老》的男主角柯震東也是，評審團認為柯震東不只在《月老》，甚至在其他作品都有自己的詮釋，而柯震東和九把刀這對組合的配合真的非常完美，這也是我們評審團的共識。

劇情片的部分，兩部新片《夢遊樂園》、《童話・世界》則全數摃龜，葉如芬提到，《童話・世界》的導演非常努力，但評審們覺得這部片較為冗長，雖然這部片在法律的知識絕對充足，但整體缺點比較多，包含服裝造型，仍有需努力的部分，在討論中就比較吃虧，不過我對於唐福睿導演仍舊給予肯定，期待他之後的作品。

至於《夢遊樂園》，評審們認為「樂園」與真正的「現實」相對脫鉤，並沒有做出巧妙地融合，導演也並未交代清楚。不過，評審們非常喜歡温昇豪的演出，葉如芬認為這是温昇豪最好的演出，但這也是整體的評比，《夢遊樂園》的各部門較缺乏一致性。

2022台北電影獎得獎名單如下：

百萬首獎：《神人之家》

最佳劇情長片：《美國女孩》

最佳紀錄片：《神人之家》

最佳動畫片：《素還真》

最佳短片：《詠晴》

最佳導演：九把刀／《月老》

最佳女主角：陳湘琪／《修行》

最佳男主角：柯震東／《月老》

最佳女配角：王渝萱／《該死的阿修羅》

最佳男配角：高英軒／《咒》

最佳新演員：方郁婷／《美國女孩》

最佳剪輯：《神人之家》

最佳編劇：《該死的阿修羅》

最佳攝影：《不想一個人》

最佳配樂：《該死的阿修羅》

最佳造型設計：《素還真》

最佳美術設計：《咒》

最佳視覺效果 ：《月老》

最佳聲音設計：《庭中有奇樹》

傑出技術：《素還真》

卓越貢獻獎：朱延平

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核稿編輯：羅元祺