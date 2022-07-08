2022/07/08,
歐洲

「我放棄了世界上最好的工作」：英國首相強森辭去黨魁，接下來會發生什麼事？誰能取代他？

「我放棄了世界上最好的工作」：英國首相強森辭去黨魁，接下來會發生什麼事？誰能取代他？
英國首相強森7日發表辭職演說。Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

自週二（5）日以來，強森內閣已經有59人辭職，強森說明他此前遲遲不願辭職的原因，是因為他有責任回應2019年時選民的期許。

在不到48小時內、50多名保守黨議員退出內閣後，英國首相強森（Boris Johnson）終於在週四（7日）同意辭職，不過辭去的是保守黨黨魁一職，強森仍會擔任首相直到新黨魁就位。

週四午餐時間，強森站在唐寧街10號外的講台上，在大批英國民眾、媒體圍觀下，發表他的辭職演說。強森一開頭即說，顯然議會保守黨現在希望有個新黨魁，他已經同意下議院保守黨黨團主席布萊迪（Sir Graham Brady）的意見，「現在應該開始選擇新任黨魁，時間表將在下週公布」，而在選出新任黨魁之前，他將會繼續擔任首相，服務到新黨魁就任首相為止。

在簡短的演講中，強森說明他此前遲遲不願辭職的原因，是因為他有責任回應2019年時選民的期許：

在過去的幾天裡，我之所以如此奮力地繼續完成（首相）的任務，不是因為我想這樣做，而是因為我覺得這是我的工作、我的責任、我有義務履行我們在2019年時對你們的承諾。

2019年，強森帶領保守黨贏得過半的365席，創下保守黨1987年大選後新高。強森強調，他在過去的幾天裡試圖說服他的同事，「當我們做了這麼多，距離完成如此龐大的任務只落後幾分時，更換政府是很奇怪的」，但他表示，「我很遺憾，沒有在這些爭論中成功」。

對你們，在英國的各位來說，我知道會有很多人鬆了一口氣，也許還有不少人也會感到失望。我想讓你們知道，放棄世界上最好的工作，我是多麼難過。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
週四，大批英國民眾在首相辦公室外等候強森的演說。

根據《天空新聞》統計，自週二（5）日以來，強森內閣已經有59人辭職，包括衛生大臣賈維德（Sajid Javid）、財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、威爾斯事務大臣哈特（Simon Hart）、北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）、教育部政務次官昆斯（Will Quince）、主管學校標準的國務大臣華克（Robin Walker）、內政部國務大臣艾特金斯（Victoria Atkins）、財政部經濟事務秘書葛蘭（John Glen）、交通部國會私人秘書卓特（Laura Trott）、商業能源與工業策略部（Department of Business, Energy and Industrial Strategy）國會私人秘書布坎（Felicity Buchan）等人。

強森一直在任命新人事，前英國大學部長唐麗蘭（Michelle Donelan）在週二被新任命為教育大臣，接替被轉任為財政大臣的教育大臣查哈威（ Nadhim Zahawi）空缺但她在被任命不到36小時後便告訴首相，「我認為你沒辦法繼續擔任首相」並辭職。強森隨後任命保守黨議員柯維立（James Cleverly）為教育大臣，這是三天內第三位教育大臣。

下一任黨魁怎麼選？

英國首相通常由多數黨黨魁擔任，黨魁一下台就立即需要選舉新的接班人，根據現行規則，候選人需要8名同黨議員的支持才能參選，如果有2個以上的候選人，將舉行一系列的投票：

  • 在第一輪中，候選人必須獲得5%的選票才能繼續參選（至少18票）
  • 在第二輪中，候選人必須獲得至少10%的選票（至少36票）
  • 在接下來的幾輪中，得票少的候選人被淘汰

誰有可能取代強森？

目前保守黨沒有明顯的繼任者，但有幾位潛在候選人。

前外交大臣韓特（Jeremy Hunt）和已辭職的前衛生大臣賈維德（Sajid Javid）之前都曾角逐過保守黨黨魁，被認為是可能回鍋的人選。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
英國前外交大臣韓特（後）與前衛生大臣賈維德（前）2019年照片。

而民調公司YouGov訪問了716名保守黨成員，他們希望誰來取代強森，結果國防大臣華勒斯（Ben Wallace）是保守黨成員最喜歡的下一任黨魁。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
英國國防大臣華勒斯（前）

緊接在後的還有前國防大臣摩丹特（Penny Mordaunt）、剛辭職的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、外交大臣特拉斯（Liz Truss）也是熱門人選。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
英國外交大臣特拉斯

不過這些候選人之中，沒有人宣布他們有興趣競選黨魁，目前只有英國總檢察長布雷弗曼（Suella Braverman）明確宣布她打算參選。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
英國總檢察長布雷弗曼週四於廣播節目中表示，她想成為下一任保守黨領袖。

強森會提前下台嗎？

在演講中，強森打算繼續擔任首相直到新黨魁就位，正如前首相梅伊（Theresa May）和卡麥隆（David Cameron）一樣。

不過一些批評者呼籲強森立即辭去首相，前保守黨首相梅傑（Sir John Major）寫信給下議院保守黨黨團主席布萊迪表示，讓強森繼續留任是不明智的，也是不可持續的；在野黨工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）更揚言，如果強森不立即辭職，他將發起不信任投票。

不過不信任動議需要所有的國會議員、不僅僅是保守黨議員投票決定（採多數決），這等同是讓保守黨議員投票反對他們的政府，《BBC》指出這不太可能會成功。

新聞來源

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元


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2022/06/28,
生活

上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件

上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
Photo Credit：SwitchEasy

我們想讓你知道的是

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本文章內容由「SwitchEasy」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


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