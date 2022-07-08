「我放棄了世界上最好的工作」：英國首相強森辭去黨魁，接下來會發生什麼事？誰能取代他？

在不到48小時內、50多名保守黨議員退出內閣後，英國首相強森（Boris Johnson）終於在週四（7日）同意辭職，不過辭去的是保守黨黨魁一職，強森仍會擔任首相直到新黨魁就位。

週四午餐時間，強森站在唐寧街10號外的講台上，在大批英國民眾、媒體圍觀下，發表他的辭職演說。強森一開頭即說，顯然議會保守黨現在希望有個新黨魁，他已經同意下議院保守黨黨團主席布萊迪（Sir Graham Brady）的意見，「現在應該開始選擇新任黨魁，時間表將在下週公布」，而在選出新任黨魁之前，他將會繼續擔任首相，服務到新黨魁就任首相為止。

在簡短的演講中，強森說明他此前遲遲不願辭職的原因，是因為他有責任回應2019年時選民的期許：

在過去的幾天裡，我之所以如此奮力地繼續完成（首相）的任務，不是因為我想這樣做，而是因為我覺得這是我的工作、我的責任、我有義務履行我們在2019年時對你們的承諾。

2019年，強森帶領保守黨贏得過半的365席，創下保守黨1987年大選後新高。強森強調，他在過去的幾天裡試圖說服他的同事，「當我們做了這麼多，距離完成如此龐大的任務只落後幾分時，更換政府是很奇怪的」，但他表示，「我很遺憾，沒有在這些爭論中成功」。

對你們，在英國的各位來說，我知道會有很多人鬆了一口氣，也許還有不少人也會感到失望。 我想讓你們知道，放棄世界上最好的工作，我是多麼難過。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 週四，大批英國民眾在首相辦公室外等候強森的演說。

根據《天空新聞》統計，自週二（5）日以來，強森內閣已經有59人辭職，包括衛生大臣賈維德（Sajid Javid）、財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、威爾斯事務大臣哈特（Simon Hart）、北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）、教育部政務次官昆斯（Will Quince）、主管學校標準的國務大臣華克（Robin Walker）、內政部國務大臣艾特金斯（Victoria Atkins）、財政部經濟事務秘書葛蘭（John Glen）、交通部國會私人秘書卓特（Laura Trott）、商業能源與工業策略部（Department of Business, Energy and Industrial Strategy）國會私人秘書布坎（Felicity Buchan）等人。

強森一直在任命新人事，前英國大學部長唐麗蘭（Michelle Donelan）在週二被新任命為教育大臣，接替被轉任為財政大臣的教育大臣查哈威（ Nadhim Zahawi）空缺 。 但她在被任命不到36小時後便告訴首相，「我認為你沒辦法繼續擔任首相」並辭職。強森隨後任命保守黨議員柯維立（James Cleverly）為教育大臣，這是三天內第三位教育大臣。

The Rt Hon Michelle Donelan MP @MichelleDonelan has been appointed Secretary of State for Education @educationgovuk pic.twitter.com/JGzMEmv9Jd — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 5, 2022

The Rt Hon James Cleverly MP @JamesCleverly has been appointed Secretary of State for Education @educationgovuk. pic.twitter.com/s0VV4cjSBv — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 7, 2022

下一任黨魁怎麼選？

英國首相通常由多數黨黨魁擔任，黨魁一下台就立即需要選舉新的接班人，根據 現行規則，候選人需要8名同黨議員的支持才能參選， 如果有2個以上的候選人，將舉行一系列的投票：

在第一輪中，候選人必須獲得5%的選票才能繼續參選（至少18票）

在第二輪中，候選人必須獲得至少10%的選票（至少36票）

在接下來的幾輪中，得票少的候選人被淘汰

BBC: How is a new Conservative leader elected ? pic.twitter.com/2a6gahYapf — gg.ungaa (@ggungaa) July 7, 2022

誰有可能取代強森？

目前保守黨沒有明顯的繼任者，但有幾位潛在候選人。

前外交大臣韓特（Jeremy Hunt）和已辭職的前衛生大臣 賈維德（Sajid Javid）之前都曾角逐過保守黨黨魁 ，被認為是可能回鍋的人選。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 英國前外交大臣韓特（後）與前衛生大臣賈維德（前）2019年照片。

而民調公司 YouGov訪問了716名保守黨成員，他們希望誰來取代強森，結果國防大臣華勒斯（Ben Wallace）是保守黨成員最喜歡的下一任黨魁。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 英國國防大臣華勒斯（前）

緊接在後的還有前國防大臣摩丹特（Penny Mordaunt）、剛辭職的前 財政大臣蘇納克 （Rishi Sunak）、外交大臣特拉斯（ Liz Truss）也是熱門人選。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 英國外交大臣特拉斯

不過這些候選人之 中，沒有人宣布他們有興趣競選黨魁，目前只有英國總檢察長布雷弗曼（Suella Braverman） 明確宣布她打算參選。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 英國總檢察長布雷弗曼週四於廣播節目中表示，她想成為下一任保守黨領袖。

強森會提前下台嗎？

在演講中，強森打算繼續擔任首相直到新黨魁就位，正如前首相梅伊（ Theresa May）和卡麥隆（David Cameron）一樣。

不過一些批評者呼籲強森立即辭去首相，前保守黨首相梅傑（ Sir John Major）寫信給下議院保守黨黨團主席布萊迪表示，讓強森繼續留任是不明智的，也是不可持續的；在野黨 工黨領袖 施凱爾（Keir Starmer）更揚言， 如果強森不立即辭職，他將發起不信任投票。

不過不信任動議需要所有的國會議員、不僅僅是保守黨議員投票決定（採多數決），這等同是讓保守黨議員投票反對他們的政府，《BBC》指出這不太可能會成功。

Scandal-ridden Boris Johnson announced he would quit as British prime minister after he dramatically lost the support of his ministers and most Conservative lawmakers, but said he would stay on until his successor was chosen https://t.co/7ClgYcy8XV pic.twitter.com/P8RGl2xMup — Reuters (@Reuters) July 7, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元