「我放棄了世界上最好的工作」：英國首相強森辭去黨魁，接下來會發生什麼事？誰能取代他？
我們想讓你知道的是
自週二（5）日以來，強森內閣已經有59人辭職，強森說明他此前遲遲不願辭職的原因，是因為他有責任回應2019年時選民的期許。
在不到48小時內、50多名保守黨議員退出內閣後，英國首相強森（Boris Johnson）終於在週四（7日）同意辭職，不過辭去的是保守黨黨魁一職，強森仍會擔任首相直到新黨魁就位。
週四午餐時間，強森站在唐寧街10號外的講台上，在大批英國民眾、媒體圍觀下，發表他的辭職演說。強森一開頭即說，顯然議會保守黨現在希望有個新黨魁，他已經同意下議院保守黨黨團主席布萊迪（Sir Graham Brady）的意見，「現在應該開始選擇新任黨魁，時間表將在下週公布」，而在選出新任黨魁之前，他將會繼續擔任首相，服務到新黨魁就任首相為止。
在簡短的演講中，強森說明他此前遲遲不願辭職的原因，是因為他有責任回應2019年時選民的期許：
在過去的幾天裡，我之所以如此奮力地繼續完成（首相）的任務，不是因為我想這樣做，而是因為我覺得這是我的工作、我的責任、我有義務履行我們在2019年時對你們的承諾。
2019年，強森帶領保守黨贏得過半的365席，創下保守黨1987年大選後新高。強森強調，他在過去的幾天裡試圖說服他的同事，「當我們做了這麼多，距離完成如此龐大的任務只落後幾分時，更換政府是很奇怪的」，但他表示，「我很遺憾，沒有在這些爭論中成功」。
對你們，在英國的各位來說，我知道會有很多人鬆了一口氣，也許還有不少人也會感到失望。我想讓你們知道，放棄世界上最好的工作，我是多麼難過。
根據《天空新聞》統計，自週二（5）日以來，強森內閣已經有59人辭職，包括衛生大臣賈維德（Sajid Javid）、財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、威爾斯事務大臣哈特（Simon Hart）、北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）、教育部政務次官昆斯（Will Quince）、主管學校標準的國務大臣華克（Robin Walker）、內政部國務大臣艾特金斯（Victoria Atkins）、財政部經濟事務秘書葛蘭（John Glen）、交通部國會私人秘書卓特（Laura Trott）、商業能源與工業策略部（Department of Business, Energy and Industrial Strategy）國會私人秘書布坎（Felicity Buchan）等人。
強森一直在任命新人事，前英國大學部長唐麗蘭（Michelle Donelan）在週二被新任命為教育大臣，接替被轉任為財政大臣的教育大臣查哈威（ Nadhim Zahawi）空缺。但她在被任命不到36小時後便告訴首相，「我認為你沒辦法繼續擔任首相」並辭職。強森隨後任命保守黨議員柯維立（James Cleverly）為教育大臣，這是三天內第三位教育大臣。
下一任黨魁怎麼選？
英國首相通常由多數黨黨魁擔任，黨魁一下台就立即需要選舉新的接班人，根據現行規則，候選人需要8名同黨議員的支持才能參選，如果有2個以上的候選人，將舉行一系列的投票：
- 在第一輪中，候選人必須獲得5%的選票才能繼續參選（至少18票）
- 在第二輪中，候選人必須獲得至少10%的選票（至少36票）
- 在接下來的幾輪中，得票少的候選人被淘汰
誰有可能取代強森？
目前保守黨沒有明顯的繼任者，但有幾位潛在候選人。
前外交大臣韓特（Jeremy Hunt）和已辭職的前衛生大臣賈維德（Sajid Javid）之前都曾角逐過保守黨黨魁，被認為是可能回鍋的人選。
而民調公司YouGov訪問了716名保守黨成員，他們希望誰來取代強森，結果國防大臣華勒斯（Ben Wallace）是保守黨成員最喜歡的下一任黨魁。
緊接在後的還有前國防大臣摩丹特（Penny Mordaunt）、剛辭職的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）、外交大臣特拉斯（Liz Truss）也是熱門人選。
不過這些候選人之中，沒有人宣布他們有興趣競選黨魁，目前只有英國總檢察長布雷弗曼（Suella Braverman）明確宣布她打算參選。
強森會提前下台嗎？
在演講中，強森打算繼續擔任首相直到新黨魁就位，正如前首相梅伊（Theresa May）和卡麥隆（David Cameron）一樣。
不過一些批評者呼籲強森立即辭去首相，前保守黨首相梅傑（Sir John Major）寫信給下議院保守黨黨團主席布萊迪表示，讓強森繼續留任是不明智的，也是不可持續的；在野黨工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）更揚言，如果強森不立即辭職，他將發起不信任投票。
不過不信任動議需要所有的國會議員、不僅僅是保守黨議員投票決定（採多數決），這等同是讓保守黨議員投票反對他們的政府，《BBC》指出這不太可能會成功。
新聞來源
- Boris Johnson resignation: What happens now?（BBC）
- The UK’s Boris Johnson has stepped down. Here’s what happens next — and who could replace him（CNBC）
- Cabinet resignations: Who's staying and who's going? Ministers reveal if they are backing Boris Johnson after Rishi Sunak and Sajid Javid quit（Sky News）
延伸閱讀
- 英國內閣戲劇性離職潮：短短10分鐘2位重量級部長相繼辭職，強森政府這次會垮台嗎？
- 支持率比梅伊還低！強森躲過不信任投票續任首相，但分析指他「政治生涯已經滅亡」
- 【關鍵眼中盯】多虧了強森，我們可能見證「大不列顛暨北愛爾蘭聯合王國」五年後剩半條命
- 疫情、戰爭，還有脫歐與強森：物價飆漲撐不住，英國人「窮到去偷油」？
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
Tags：
上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
我們想讓你知道的是
SwitchEasy 魚骨牌全新推出觸控筆、支架保護套、磁吸保護殼、玻璃螢幕保護貼等iPad全系列配件，靈活多變符合多種使用情境，絕對是學生與上班族學習、辦公的首選利器。
2022年已是雲端當道時代，上班族日常辦公不再只有桌上型、筆記型電腦能夠選擇，各大電腦品牌也爭先推出能夠與市面上電腦、筆電相匹敵的平板電腦。平板電腦攜帶便利，不僅無論身處何種環境，皆能立即進入工作、學習狀態，甚至能夠取代傳統的紙筆，擁有寫字筆記功能，如今iPad也成為許多學生上課做筆記、上班族遠端工作時入手隨身電腦的絕佳選擇。
多種iPad使用情境，SwitchEasy幫你搞定
iPad帶給使用者高度的便攜性，因此支撐高度與觀看視角的各種使用需求也是或不可缺。SwitchEasy魚骨牌全新推出適合上班族辦公、學生做筆記等iPad系列周邊配件，不論是在家工作、追劇、觀看線上課程，抑或是外出攜帶，皆能符合各種環境的使用需求，質感配件不僅擁有產品的功能性，更讓生活多了些儀式感。
SwitchEasy創立於美國加州，多年來在果粉心中也一直是Apple配件的首選精品，所有產品設計都是為了原廠Apple而生，此次為了讓iPad運用效益最大化，開發出符合人體工學、外出居家兼用的精品配件。
學生必備iPad配件，讓你擁有真實書寫體驗
筆記、繪圖絕對少不了觸控筆的存在，EasyPencil Pro 4 iPad觸控筆只需要接近Apple Pencil一半的價錢，就能買到接近原廠質感的觸控筆，並且一次擁有3種不同筆頭，依據不同使用情境更換，亦可磁吸在iPad側邊、跨代使用，大多數iPad型號皆可支援。
3種觸控筆可替換筆頭分別為：
- 通用款 - 最接近Apple Pencil原廠材質，繪畫與書寫皆順暢
- 書寫款 - 金屬材質，通過15萬次耐磨測試，在類紙膜上書寫，也有原子筆手感
- 繪圖款 - 使用PA66材料，提供繪畫時超滑順與靜音體驗
若想要模擬在紙張上書寫的質感，可搭配PaperLike Note書寫版類紙膜使用，不僅擁有抗藍光護眼，磨砂顆粒模擬真實紙質感，高解析、無眩光，不必擔心沾附手上油污及指紋，是使用iPad創作、筆記的最佳選擇！
還原真實書寫體驗、筆記最佳視角就靠Origami全方位支架保護套，保護套支架提供了觀影、閱讀、繪圖等4種角度，可隨各種使用情境隨心轉換，不論是做筆記或是觀看影片，都能夠擁有最佳視角。此外，保護套擁有磁吸外扣的置筆功能，可收納iPad觸控筆，無觸控筆也不會多出筆槽空間。
針對長時間緊盯螢幕、久坐的iPad工作者，解決眼睛疲憊與肩頸問題
在長時間久坐的辦公環境下，肩頸酸痛也是iPad使用者一大困擾。
SwitchEasy推出符合人體工學設計的MagMount磁吸iPad支架，強力磁吸、加高支撐的特點，可直接吸附於SwitchEasy CoverBuddy巧控鍵盤磁吸保護殼，不需拆卸保護殼即可安裝，讓iPad也能變桌電！
針對上班族需要使用iPad文書處理功能，CoverBuddy提供了巧控鍵盤磁吸保護殼採業界獨家專利設計，可支援Magic Keyboard，讓鍵盤與iPad精準連結、緊密吸附，同時也是全球最輕薄的 iPad保護殼，採用極細纖維內襯，保護iPad不刮傷，還附有ApplePencil專用筆槽，能夠安全收納並支援ApplePencil 2磁吸充電。
上班閒暇之餘也不忘放鬆追劇，擁有抗藍光兼具高清畫質的GlassDefender抗藍光鋼化玻璃螢幕保護貼，也是需要長時間緊盯螢幕的工作者首選。SwitchEasy使用特殊技術處理，讓抗藍光保護膜能夠在還原最佳螢幕解析的同時，保有逼真色彩與裸機體驗，並有效阻擋藍光造成的眼睛疲勞及視力退化的可能。
SwitchEasy獨家推出一系列必入手iPad配件，在兼具外觀與實用的同時，更大幅增加了iPad在工作與學習上的便利性。若欲知更多iPad Air、iPad mini、iPad Pro等配件詳情，可前往 SwitchEasy魚骨牌官網深入了解。
本文章內容由「SwitchEasy」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。