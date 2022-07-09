【2022台北電影獎】百萬首獎《神人之家》：奪3項獎成本屆大贏家，導演感謝評審「用這麼溫柔的方式擁抱我們」

號稱台北電影獎最大獎的「百萬首獎」，從最佳短片、紀錄片、動畫片、劇情長片等4大類最佳影片中選出，而最終以葉如芬為首的評審團，將此獎項頒給盧盈良執導的《神人之家》，這也是台北電影獎連續兩年將「百萬首獎」頒發給紀錄片，去（2021）年則是許哲嘉的《捕鰻的人》。

評審團認為，《神人之家》真摯而貼近地梳理著家人、土地和神明之間的渴望與拉扯，毫不煽情卻無比動人。情感與記錄之間的分寸掌握節制而深刻，有如神來之筆。

致詞時，導演盧盈良首先感謝評審團「謝謝你們用這麼溫柔的方式擁抱我們，這對我們真的是一個很大的鼓勵。」並表示也許神明早就以不同的方式，給了這個家族最美好的祝福。

盧盈良導演也提到，這部片不是自己一個人的成就，是很多人的祝福跟幫忙，「我想我也是看著許多台下的前輩跟他們優秀的作品，去學習跟成長。」

義大利籍的監製陳璽文（Stefano Centini）則首先謝台北電影節，「謝謝台灣電影人把我當作這個大家庭的一份子」，並感謝自己在義大利的家人，以及在台灣和法國的團隊。

陳璽文說，《神人之家》是一部希望大家看完之後會想到自己的家人，會想要回家一趟，擁抱自己的家人。

製片古佳蓁則感慨表示，做紀錄片是個非常神奇但非常辛苦的一段旅程，「我們會持續的拍紀錄片，也謝謝所有在台灣拍紀錄片的人」，並感謝台北電影獎把百萬首獎頒給紀錄片。

導演盧盈良為嘉義縣民雄鄉人，畢業於臺灣藝術大學電影所，根據台北電影節表示，盧盈良平時靠著打影像雜工過活，也是自由紀錄片工作者，熱愛真實電影，影像創作多與弱勢族群的生命相關，近年投入探討信仰及性別議題的領域。

《神人之家》描述導演阿良回到偏遠農村的家鄉，當他與家人重新面對彼此時，卻發現當年迫使他逃跑的人事物不曾改變。國小就通靈的哥哥，與十二尊神明讓信仰成為一家人的救贖，也成了詛咒。從沉默到慢慢說出心裡話，阿良日復一日記錄著這一次的重逢，逐漸意識到他的缺席也是這個家難以癒合的傷口。

《神人之家》導演盧盈良在後台表示，真的沒想到能獲得百萬首獎，再度謝謝大家。監製則說：「這是一個很台灣的故事，而我們開始找這個故事該怎麼和國際作連結，後來也很幸運地被大家看見，也找到很好的工作夥伴。」而《神人之家》除了「百萬首獎」之外，也拿到最佳紀錄片、剪輯，共3項大獎，成為今年台北電影獎大贏家，

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責任編輯：王祖鵬、丁肇九

核稿編輯：羅元祺