【2022台北電影獎】百萬首獎《神人之家》：奪3項獎成本屆大贏家，導演感謝評審「用這麼溫柔的方式擁抱我們」
我們想讓你知道的是
台北電影獎連續兩年將「百萬首獎」頒發給紀錄片，而《神人之家》除了「百萬首獎」之外，也拿到最佳紀錄片、剪輯，共3項大獎成，為今年台北電影獎大贏家，
號稱台北電影獎最大獎的「百萬首獎」，從最佳短片、紀錄片、動畫片、劇情長片等4大類最佳影片中選出，而最終以葉如芬為首的評審團，將此獎項頒給盧盈良執導的《神人之家》，這也是台北電影獎連續兩年將「百萬首獎」頒發給紀錄片，去（2021）年則是許哲嘉的《捕鰻的人》。
評審團認為，《神人之家》真摯而貼近地梳理著家人、土地和神明之間的渴望與拉扯，毫不煽情卻無比動人。情感與記錄之間的分寸掌握節制而深刻，有如神來之筆。
致詞時，導演盧盈良首先感謝評審團「謝謝你們用這麼溫柔的方式擁抱我們，這對我們真的是一個很大的鼓勵。」並表示也許神明早就以不同的方式，給了這個家族最美好的祝福。
盧盈良導演也提到，這部片不是自己一個人的成就，是很多人的祝福跟幫忙，「我想我也是看著許多台下的前輩跟他們優秀的作品，去學習跟成長。」
義大利籍的監製陳璽文（Stefano Centini）則首先謝台北電影節，「謝謝台灣電影人把我當作這個大家庭的一份子」，並感謝自己在義大利的家人，以及在台灣和法國的團隊。
陳璽文說，《神人之家》是一部希望大家看完之後會想到自己的家人，會想要回家一趟，擁抱自己的家人。
製片古佳蓁則感慨表示，做紀錄片是個非常神奇但非常辛苦的一段旅程，「我們會持續的拍紀錄片，也謝謝所有在台灣拍紀錄片的人」，並感謝台北電影獎把百萬首獎頒給紀錄片。
導演盧盈良為嘉義縣民雄鄉人，畢業於臺灣藝術大學電影所，根據台北電影節表示，盧盈良平時靠著打影像雜工過活，也是自由紀錄片工作者，熱愛真實電影，影像創作多與弱勢族群的生命相關，近年投入探討信仰及性別議題的領域。
《神人之家》描述導演阿良回到偏遠農村的家鄉，當他與家人重新面對彼此時，卻發現當年迫使他逃跑的人事物不曾改變。國小就通靈的哥哥，與十二尊神明讓信仰成為一家人的救贖，也成了詛咒。從沉默到慢慢說出心裡話，阿良日復一日記錄著這一次的重逢，逐漸意識到他的缺席也是這個家難以癒合的傷口。
《神人之家》導演盧盈良在後台表示，真的沒想到能獲得百萬首獎，再度謝謝大家。監製則說：「這是一個很台灣的故事，而我們開始找這個故事該怎麼和國際作連結，後來也很幸運地被大家看見，也找到很好的工作夥伴。」而《神人之家》除了「百萬首獎」之外，也拿到最佳紀錄片、剪輯，共3項大獎，成為今年台北電影獎大贏家，
延伸閱讀
- 【2022台北電影獎】入圍暨得獎完整名單（7/9更新）
- 專訪《美國女孩》導演阮鳳儀（上）：那可不是只要活著就能辦得到的呀
- 專訪《美國女孩》導演阮鳳儀（下）：來一碗聖代，說一聲「it’s so good.」
- 【影評】《月老》影評：別人聚焦國族存亡，九把刀還在緬懷青春異性戀中二魂
- 【影評】《咒》：離「台灣影史最恐怖」還差得遠，但刻畫「女性復仇」倒是獨樹一幟
- 2022台北電影節公布兩大競賽入圍名單：《美國女孩》入圍12項最大贏家，一家四口皆順利提名
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬、丁肇九
核稿編輯：羅元祺
Tags：
百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。