【2022台北電影獎】卓越貢獻獎朱延平：電影圈的大家長，之後要做一輩子的終身義工
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2022第24屆台北電影獎卓越貢獻獎由導演朱延平獲得。作品超過百部的朱延平導演，不僅是當代台灣電影文化代表，更是電影史不可或缺的存在，致詞中朱延平也表示，接下來接李行導演的棒子，做一輩子的終身義工。
2022第24屆台北電影獎，卓越貢獻獎得主為台灣資深電影導演朱延平。
擔任獻獎人的邱瓈寬回憶道，很幸運在剛出道時就跟朱延平導演工作，經歷各種工作。朱導演帶給觀眾歡笑，也帶給國片票房，他對朋友講義氣，對晚輩更是照顧跟提攜。
邱瓈寬說，在早年那個複雜的電影工作環境裡，朱延平承受了很多一般人看不到的壓力，很多不可思議的難題，朱導演都可以用他過人的智慧跟藝術天分，來解決。
邱瓈寬表示，朱延平很厲害，是我見過動作最快最準的導演，他在國片低迷的年代，他一年可以拍好幾部電影，而且每一部都是賣座的電影，可以說是撐起了這個產業鏈，讓很多人有工作、有飯吃，讓國片的人才跟技術不中斷
「朱導演天生幽默，充滿了善念，很樂意幫助每個電影的從業人員，今天業界有很多優秀的電影人都受過他的努力和照顧，說他是電影圈的大家長，一點也不為過。」
朱延平導演上台致詞時表示，去年金馬獎他頒獎給自己的師父蔡揚名導演，「今天阿寬頒獎給我，傳承的感覺真好。」
朱延平笑說，自己的老婆上台前說最好擠出兩滴眼淚，但自己年紀大了，笑的時候有眼淚，感動的時候流不出淚了，但是我心裡真的很感動，再次謝謝台北電影節。
致詞時，朱延平也提到自己的「老朋友」和「小朋友」：老朋友就是許不了、孫越、陶大偉、豬哥亮、吳孟達、顧寶明，他們都不在了，但是沒有他們就沒有今天的我；小朋友就是郝劭文、釋小龍、小彬彬、小小彬等人，是他們跟我一起走過來，我今天才能站在這裡。
最後，朱延平回憶蔡揚名所說「他一生只做一件事情，那就是拍電影」，表示自己也跟他一樣，這一輩子就只會拍電影，接下來要做的就是接李行導演的棒子，做一輩子的終身義工。
朱延平現為中華民國電影事業發展基金會董事長，在八〇至九〇年代期間打造多部膾炙人口的商業電影，發掘新生代演員，近年致力於兩岸電影交流及提拔新導演，將台灣電影推廣至華語市場，台北電影節諮詢委員在評選時以壓倒性票數通過頒發此獎，以表彰他對產業的貢獻。
諮詢委員表示：「朱延平在八〇年代台灣新電影發展時，獨力撐起了商業電影類型，多部經典作品至今仍是一代觀眾的共同記憶，他拍攝電影時，也不忘提拔新生代演員，為商業片型創造新的可能；除了拍攝商業電影，朱延平對台灣電影的推展，兩岸三地電影交流的貢獻，以及對從業人員的提攜等，在台灣電影產業的發展進程中，他絕對是無可替代的存在。」
朱延平從臨演起家，再從場務當上副導，非影視科系出身的他透過自學，後來在導演蔡揚名的提拔下，完成首部劇本《錯誤的第一步》一舉拿下亞太影展編劇獎；隨後他完成首部導演電影《小丑》在口碑票房均創佳績，更捧紅許不了成為票房保證，兩人在八〇年代以笑淚交織的悲喜劇風格，走出另一條不同於台灣新電影與社會寫實電影的通俗喜劇路線。
作品超過百部的朱延平導演，不僅是當代台灣電影文化代表，更是電影史不可或缺的存在，除了與許不了合作的《小丑》、《小丑與天鵝》，朱延平也打造出多部系列作，包括與徐楓共同監製，外銷日韓及東南亞的《好小子》，開創喜劇軍教片類型先河的《大頭兵》系列等，皆締造票房佳績，讓朱延平成為當時台灣商業電影的代表人物。
曾與朱延平合作的知名演員不計其數，從金馬影帝劉德華、成龍、梁家輝、孫越，到金馬影后林青霞、楊惠姍等知名影星都是卡司，而豬哥亮、張小燕、張菲、胡瓜、吳宗憲等綜藝界四王一后，也名列他的演員列表，除知名演員外，朱延平不忘提攜後進，挖掘眾多新生代演員，除顏正國、郝劭文、釋小龍外，當時出道不久的林志穎、金城武、徐若瑄、小虎隊、王傑、張雨生等人，也都參與他執導的電影，讓觀眾透過大銀幕看見他們的巨星潛力。
九〇年代後，朱延平導演將作家柏楊的小說《異域》改編為同名電影，該片以泰北孤軍為題材，為解嚴初期仍保守的電檢制度帶來衝擊，當時新聞局一度要求他修剪相關政治情節，在相關人士奔走之下才一刀未剪通過，該片是影評認為他藝術成就最高的代表作，當年上映後成為年度國片票房冠軍，之後推出的續集更入圍金馬獎最佳劇情片。
近年朱延平導演擔任中華民國電影導演協會（簡稱導演協會）理事長，及中華民國電影事業發展基金會（簡稱電影基金會）董事長，經歷「台北金馬影展執行委員會」的轉型與「兩岸電影交流委員會」的設立，推動導演協會參與成員年輕化、聚焦創作討論與影視推廣，他並以電影基金會董事長身分舉辦在台香港影人與業界交流，讓香港優秀創作者將相關經驗帶入台灣，增進台灣影視產製的實力，在推動電影交流貢獻功不可沒。
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責任編輯：王祖鵬、丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
我們想讓你知道的是
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告