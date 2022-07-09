【2022台北電影獎】卓越貢獻獎朱延平：電影圈的大家長，之後要做一輩子的終身義工

2022第24屆台北電影獎，卓越貢獻獎得主為台灣資深電影導演朱延平。

擔任獻獎人的邱瓈寬回憶道，很幸運在剛出道時就跟朱延平導演工作，經歷各種工作。朱導演帶給觀眾歡笑，也帶給國片票房，他對朋友講義氣，對晚輩更是照顧跟提攜。

邱瓈寬說，在早年那個複雜的電影工作環境裡，朱延平承受了很多一般人看不到的壓力，很多不可思議的難題，朱導演都可以用他過人的智慧跟藝術天分，來解決。

邱瓈寬表示，朱延平很厲害，是我見過動作最快最準的導演，他在國片低迷的年代，他一年可以拍好幾部電影，而且每一部都是賣座的電影，可以說是撐起了這個產業鏈，讓很多人有工作、有飯吃，讓國片的人才跟技術不中斷

「朱導演天生幽默，充滿了善念，很樂意幫助每個電影的從業人員，今天業界有很多優秀的電影人都受過他的努力和照顧，說他是電影圈的大家長，一點也不為過。」

朱延平導演上台致詞時表示，去年金馬獎他頒獎給自己的師父蔡揚名導演，「今天阿寬頒獎給我，傳承的感覺真好。」

朱延平笑說，自己的老婆上台前說最好擠出兩滴眼淚，但自己年紀大了，笑的時候有眼淚，感動的時候流不出淚了，但是我心裡真的很感動，再次謝謝台北電影節。

致詞時，朱延平也提到自己的「老朋友」和「小朋友」：老朋友就是許不了、孫越、陶大偉、豬哥亮、吳孟達、顧寶明，他們都不在了，但是沒有他們就沒有今天的我；小朋友就是郝劭文、釋小龍、小彬彬、小小彬等人，是他們跟我一起走過來，我今天才能站在這裡。

最後，朱延平回憶蔡揚名所說「他一生只做一件事情，那就是拍電影」，表示自己也跟他一樣，這一輩子就只會拍電影，接下來要做的就是接李行導演的棒子，做一輩子的終身義工。

朱延平現為中華民國電影事業發展基金會董事長，在八〇至九〇年代期間打造多部膾炙人口的商業電影，發掘新生代演員，近年致力於兩岸電影交流及提拔新導演，將台灣電影推廣至華語市場，台北電影節諮詢委員在評選時以壓倒性票數通過頒發此獎，以表彰他對產業的貢獻。

諮詢委員表示：「朱延平在八〇年代台灣新電影發展時，獨力撐起了商業電影類型，多部經典作品至今仍是一代觀眾的共同記憶，他拍攝電影時，也不忘提拔新生代演員，為商業片型創造新的可能；除了拍攝商業電影，朱延平對台灣電影的推展，兩岸三地電影交流的貢獻，以及對從業人員的提攜等，在台灣電影產業的發展進程中，他絕對是無可替代的存在。」

朱延平從臨演起家，再從場務當上副導，非影視科系出身的他透過自學，後來在導演蔡揚名的提拔下，完成首部劇本《錯誤的第一步》一舉拿下亞太影展編劇獎；隨後他完成首部導演電影《小丑》在口碑票房均創佳績，更捧紅許不了成為票房保證，兩人在八〇年代以笑淚交織的悲喜劇風格，走出另一條不同於台灣新電影與社會寫實電影的通俗喜劇路線。

作品超過百部的朱延平導演，不僅是當代台灣電影文化代表，更是電影史不可或缺的存在，除了與許不了合作的《小丑》、《小丑與天鵝》，朱延平也打造出多部系列作，包括與徐楓共同監製，外銷日韓及東南亞的《好小子》，開創喜劇軍教片類型先河的《大頭兵》系列等，皆締造票房佳績，讓朱延平成為當時台灣商業電影的代表人物。

曾與朱延平合作的知名演員不計其數，從金馬影帝劉德華、成龍、梁家輝、孫越，到金馬影后林青霞、楊惠姍等知名影星都是卡司，而豬哥亮、張小燕、張菲、胡瓜、吳宗憲等綜藝界四王一后，也名列他的演員列表，除知名演員外，朱延平不忘提攜後進，挖掘眾多新生代演員，除顏正國、郝劭文、釋小龍外，當時出道不久的林志穎、金城武、徐若瑄、小虎隊、王傑、張雨生等人，也都參與他執導的電影，讓觀眾透過大銀幕看見他們的巨星潛力。

九〇年代後，朱延平導演將作家柏楊的小說《異域》改編為同名電影，該片以泰北孤軍為題材，為解嚴初期仍保守的電檢制度帶來衝擊，當時新聞局一度要求他修剪相關政治情節，在相關人士奔走之下才一刀未剪通過，該片是影評認為他藝術成就最高的代表作，當年上映後成為年度國片票房冠軍，之後推出的續集更入圍金馬獎最佳劇情片。

近年朱延平導演擔任中華民國電影導演協會（簡稱導演協會）理事長，及中華民國電影事業發展基金會（簡稱電影基金會）董事長，經歷「台北金馬影展執行委員會」的轉型與「兩岸電影交流委員會」的設立，推動導演協會參與成員年輕化、聚焦創作討論與影視推廣，他並以電影基金會董事長身分舉辦在台香港影人與業界交流，讓香港優秀創作者將相關經驗帶入台灣，增進台灣影視產製的實力，在推動電影交流貢獻功不可沒。

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責任編輯：王祖鵬、丁肇九

核稿編輯：羅元祺