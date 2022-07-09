7月串流推薦：《媽，別鬧了！》《我願意》兩大話題台劇登場，Netflix、Apple TV+推出人氣男神迎戰

7月串流最受矚目的作品，當屬於7月1日全球上線的《怪奇物語》第四季第二輯，而在第二輯的熱潮之下，《怪奇物語》第四季的總觀看時長順利突破10億，成為Netflix旗下第二部創下此觀看時長的影集，有望超越《魷魚遊戲》28天累積的16.5億小時觀看時長。

然而，本月份的串流戰場，其實除了《怪奇物語》第四季之外，仍舊有許多精彩作品亮相，眾家男神如泰隆艾格頓（Taron Egerton）、雷恩葛斯林（Ryan Gosling）、克里斯伊凡（Chris Evans）都有新作推出；此外，兩部話題台劇也將與觀眾見面，能否延續近年台灣觀眾對於台劇的熱度，也是值得觀察的觀戰重點。

因此，本月份的串流重點片單該看什麼？以下推薦《怪奇物語》第四季之外的五部作品，提供給讀者度過炎炎夏日。

《黑鳥》，Apple TV+播映，7月8日上線

談及新生代英國男星，不少人大概首先會想到湯姆霍蘭德（Tom Holland），不過比起為了適應漫威角色，練就無破綻美國口音的「小蜘蛛」，同樣因系列電影爆紅、挑戰許多動作戲場面的另一位英國演員泰隆艾格頓，在他的成名代表作《金牌特務》裡，則能盡情操著英國口音，並且大玩或許有些刻板、但在商業表現上極為成功的英倫紳士諜報形象。

不論是年僅26歲的湯姆霍蘭德，還是已過而立之年的泰隆艾格頓，先後皆與串流品牌Apple TV+結緣。湯姆霍蘭德以羅素兄弟（Russo Bros）執導的劇情長片《迷途之心》登場，演繹一位藥物成癮的退役軍醫，未來更會透過改編自人格分裂故事《24個比利》的全新影集《The Crowded Room》繼續拓展戲路，與Apple TV+再締緣份；而泰隆艾格頓的心理驚悚影集《黑鳥》，則會於本月首播上架，以6集的篇幅陸續和觀眾見面。

《黑鳥》故事改編自真實事件，描述一名高中足球明星、身兼警察之子身份的吉米基恩，正準備風光進入大學開啟球員生涯，卻因涉嫌販毒被判刑10年。看似可能就此進入「黑歷史」的人生，卻在獄中得到一項絕佳協議：只要吉米能從連環殺人犯賴瑞霍爾套出犯罪自白，就能恢復自由之身。

當然，故事並沒有這麼簡單，從編劇、監製由當代懸疑經典《隔離島》的作者丹尼斯勒翰（Dennis Lehane）擔綱就可略知一二。泰隆艾格頓所飾演的吉米打算以「交朋友」的方式套出自白，為換取自由，不惜一切讓自己被關進重刑牢房與最恐怖的罪犯同住，而面對一直秉持著自己只是在夢中殺人、精神異常的賴瑞，吉米的大腦似乎也逐漸失守。