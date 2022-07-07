放鬆防疫限制，香港暫停實施航班熔斷

文：德國之聲中文網

香港政府7月7日宣佈，即日起暫緩實施因防疫需要而對外來個別航班實施的「熔斷機制」。港府認為，持續加強為抵港人士進行更頻密的核酸檢測會更有效阻斷輸入個案。

新冠病毒疫情爆發以來，港府一再禁止海外高風險疫區的航班飛港。此外對所有航線實施「熔斷機制」，即假如抵港航班有一定比例的乘客確診感染新冠肺炎（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎、COVID-19），該航線將被禁飛14天，情況好轉後，再決定是否延長或取消。

自一月爆發第五波疫情後，來自澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國等地航班都曾遭「熔斷」。

近幾個月來，包括這一機制在內的港府對外實施的防疫措施受到香港一些工商界人士及團體批評，認為過嚴的限制導致投資者卻步，而且已有人因此離港，影響香港的貿易和金融中心地位。

港府7日的公報稱，自六月中起，從海外地區或台灣抵港人士確診比率徘徊在百分之一至三之間，即每日錄得的輸入個案僅數十宗至少於二百宗，佔香港整體個案數目不足百分之十。而且，超過一半的輸入個案均可通過在機場以核酸檢測實施「檢測待行」發現。

而其後在檢疫期進行檢測，包括第五天於指定檢疫飯店進行的核酸檢測，「可揪出絕大多數輸入個案，令輸入風險引發社區感染相對極微」。而且，這類病例帶來的風險在嚴謹的防疫措施下，對當地疫情影響相對較低，因此通過「熔斷機制」措施來遏制病例入境的效益不大。

政府稱，會持續加強入境人士在機場、檢疫期間及檢疫期後的核酸檢測，增加抵港人士的檢測次數。要求抵港人士於指定檢疫飯店檢疫時，在第三天進行多一次核酸檢測，以盡早發現感染者，阻斷輸入個案流出社區。

當局承認，航班「熔斷機制」令大量乘客來港行程被打亂，在機位和指定檢疫飯店供應緊張的時候，其衍生的社會成本相當高。七、八月份向來是海外港人，尤其是留學海外的學生回港的高峰期，「熔斷機制」造成的航班紊亂為這些留學生及其家庭帶來不必要的困擾。

港府發言人表示，有關措施有助減少對抵港人士的影響，特別是讓身處外地的青年人可在暑假順利回港與家人團聚。政府改變措施旨在「以最低的社會成本達致最大抗疫效益的目標」。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin