阿根廷稱得到中國「正式支持」加入金磚國家集團，誰支持、誰反對？
我們想讓你知道的是
除了阿根廷，伊朗也於今年6月申請加入金磚國家集團，金磚國家佔全球人口的40%以上，佔全球經濟的26%左右。
阿根廷外交部長卡菲羅（Santiago Cafiero）週四於峇里島舉行的二十國集團（G20）峰會上與中國外長王毅會面，阿根廷外交部稍後於一份聲明中表示，王毅正式確認支持阿根廷成為金磚國家成員，並強調這「符合金磚國家領導人達成的共識」。
中國今年擔任金磚國家主席國，對提名阿根廷加入的支持和承諾至關重要，卡菲羅表示，如果阿根廷加入該組織，它將「加強並擴大捍衛發展中國家利益的聲音」。
阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）今年6月受邀參與金磚國家峰會，當時就表示希望能加入金磚國家集團。該國目前正面臨對抗高通膨、外匯存底疲軟的經濟危機。
金磚國家由由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成，佔全球人口的40%以上，佔全球經濟的26%左右，被視為是強大的新興經濟市場。而中國仍是金磚國家中最大的經濟體，佔其27.5兆美元經濟總值的七成以上；印度經濟總值佔比為13%，俄羅斯和巴西約佔7%。
阿根廷想加入金磚國家集團，誰支持、誰反對？
阿根廷外長強調，該國四個主要貿易夥伴中，有三個是金磚國家，阿根廷的參與能擴大發展中國家的話語權。
已表態支持的中國目前是阿根廷第二大貿易夥伴與第二大出口國，僅次於巴西。今年是中阿建交50週年，阿根廷總統2月前往中國拜訪領導人習近平時，正式宣布阿根廷加入中國「一帶一路」計畫，強化雙方投資與基礎建設方面的合作；中國在馬爾維納斯群島（英國稱福克蘭群島）的議題上也支持阿根廷。中阿在經濟、國防、核能技術方面都有密切交流合作，中國國家電力投資集團本月才與阿根廷核工業公司（INVAP）簽署了《戰略合作框架協議》。
不過根據《印度斯坦時報》，印度並不樂見金磚國家再度擴張，特別是新成員的加入可能倒向中國，強化中國作為該集團的權力中心。
印度是阿根廷第四大貿易夥伴，也是阿根廷第四大出口國。《外交家》雜誌分析，阿根廷如果加入金磚國家，它的農業出口可能會分散其他國家對中國的依賴──而印度、中國和巴西都需要阿根廷的大豆，金磚國家內部是否允許存在這種貿易競爭的空間？
同時，阿根廷的加入也可能會削弱巴西的地位，因為它將是美洲大陸在該集團的第二個成員國，也會增加主要農工業市場的商業競爭。
分析也指出，由於烏克蘭的戰爭，俄羅斯的地位變得更加複雜，目前不知道金磚國家在這樣緊張的地緣政治局勢中會採取什麼行動，也不清楚他們能否在所有成員國之間達成協議。
中阿觀察站的政治分析家吉斯托（Patricio Giusto）表示，「目前看來，也很難看出阿根廷加入金磚國家能獲得哪些實質性的好處。它將開始參與這些國家最高層級的討論，但這是它在20國集團中已經擁有的東西」，吉斯認為，在經濟利益方面也沒有多大發展潛力，因為這是一個成員國之間雙邊對談的議題。
於此同時，加入金磚國家可能會對阿根廷與美國和歐洲的關係產生負面影響。
除了阿根廷，伊朗也於今年6月申請加入金磚國家集團，伊朗外交部發言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）表示，伊朗希望能對該集團的運作做出貢獻、並能使組織獲利。
新聞來源
- Argentina says has China's support to join BRICS group（Reuters）
- Argentina consiguió el respaldo oficial de China para ingresar a los Brics（Télam）
- Could Argentina Join the BRICS?（The Diplomat）
- ‘China-centric bloc’: Why India doesn’t want Argentina and Iran to join BRICS（The Hindustan Times）
延伸閱讀
- 若伊朗、阿根廷，沙烏地都成為BRICS Plus，那麼G7將被形塑成西方霸權領導集團
- 普亭：俄羅斯貿易將轉向「金磚國家」，考慮在俄開設印度超市、多買中國汽車
- 阿根廷正式加入中國「一帶一路」計畫，中國報以對福克蘭群島主權的支持
- 中國有意打造「發展中國家版本」G7，但國際社會已逐漸看透「一帶一路」的詭計
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核稿編輯：吳象元
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