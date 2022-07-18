《來自精神病的國度》：人們對這種病有很多想像，但思覺失調症與他們所想像的世界截然不同
我們想讓你知道的是
身為第一型躁鬱症患者暨反社會人格障礙者，以創作為業的理端，在獲得妥善診斷與治療前也曾有過荒唐歲月。她最終明白「心病」的關鍵不僅是心，更多時候是「病」，如果自己沒有足夠的病識感，周遭沒有能接住他們的安全網，那被疾病扭曲的思想與感官，只會把患者帶往貧窮與失序的深淵。
文：理端（리단）
思覺失調症：調節音律的人
它取代了你，
讓你忘記了自己，
但你仍一如往昔。
我對思覺失調症（調絃病）有兩種偏頗印象。一種是發病之後，患者會積極地重新編寫自己的故事，在這過程當中，將周遭人們所知的部分全部消滅，讓它被眾人遺忘，然後被某種東西取代，從此再也不復存在。另外一種患者則是對自己的疾病比較淡然置之，不會表現出怨天尤人的樣子，也不會把所有問題都歸咎於疾病，只是多少有點無可奈何、拿它沒辦法，只能用冷靜的態度來詮釋這個疾病。
思覺失調症患者除了從外部世界聽到的聲音之外，他們還知道並擁有另一個世界，也就是存在著幻聽的世界。我想，這種由自己內心產生的聲音，比起跟外面的真實世界做交流，對患者本身而言更有說服力、現實性、重要性和必要性。這些內心的聲音，一般都是殘忍（煽動自殺）、怪誕（說有人正在監視你）以及不當的言論（指使你去跟著那個人），促使聽者產生這樣的想法，並慫恿他付諸行動。聽到這種聲音的人可能會出現下列幾種反應，像是害怕、厭惡、神經質、反應過度、完全相信、沉迷、與其交流、對話或者是妄想。
有時出現的並不是聲音，而是視覺，也就是幻視或幻影。他們甚至可以用氣味或觸感來感受這個世界，讓思覺失調症患者相信他們的妄想即是現實。患有被害妄想症的人，只要有人看著自己，他們就會用眼神來解讀對方，例如「那個人認為我是世上最壞的人」，並對此深信不疑。當思覺失調症發作，自己執著的妄想或幻聽的世界，與現實世界的界限會逐漸變得模糊。但是，他們又無法真的離開現實世界，只能被困在思覺失調的世界與現實之間孤立無援。過去尚未得病時留下的零星痕跡，經常浮現於水面，而調律者就一個人孤零零地，處於病態思考的狀態當中。
思覺失調症患者會用各種理由，將自己記憶和感情分門別類地整理好。他們覺得有人在監視著自己，注意著自己的一舉一動，企圖竊取情報來攻擊我，奪走我的故事，把它當成自己的故事來使用。於是，他們變得驚慌、生氣和敏感，為了不讓對方得逞，他們會攻擊自己的記憶和感情。他們寧可對它進行無情的轟炸，使其成為一座廢墟，而後在這座廢墟當中，又隱約發現了他們的過去。
他們對自己在發病前擁有的悲傷和喜悅、某個人的名字、過去追求的政治理想等殘存下來的東西，百感交集。甚至會把過去的往事當成一種玩笑，類似這樣的玩笑話也能將他們逗笑。消失和遺留下來的東西沒有系統性，他們追不上失去的速度，也沒有能力保存殘存的東西，一切努力都是徒勞，因此有時他們也會覺得自己似乎遭到背叛。
唯一可以確定的是，被疾病奪走的不僅僅是記憶或習慣的一部分，而是與他人交流的方法、理性思考的能力，以及像是洗漱、進食和保護自己等最基礎的自我照顧能力。過去一點一滴累積的人生，已有一大部分被幻覺、幻聽、聲音、妄想以及思考障礙所代替。
我們無法得知那些聲音（幻聽）會有多強烈的影響。特別是對於那些可以不理會這些聲音而繼續過日子的堅強人們，我們完全沒有頭緒，也不明白他們究竟如何生活，也不知他們用什麼方法讓人生維持下去。思覺失調症患者即便深受持續性幻覺所苦，令人難以置信的是，他們仍然能夠找到正確的平衡，如實地扮演好自己的角色。雖然他們無法輕易透過理解自己發生的事而變得幸福，但是他們仍然可以拯救自己。
大部分的患者並不是從一開始就知道自己得到的病是思覺失調症，他們經常被誤認為是憂鬱症或其他身體疾病，帶著這樣的誤解展開了罹病的生活。此時他們已經接受醫師的建議，知道自己固有的思考方式是病態的，在肯定和否定兩者皆有可能的情況下，揭開了「思覺失調症」這道門簾走了出來。
由於主要症狀因人而異，即使存在著共同分母（例如被害妄想、跟蹤妄想以及關係妄想等令人痛苦的特性），每個人展現出來的病症也大不相同。經歷的過程也各自有異，我透過調查後了解的患者們，也都各自有著相當獨特的特質。舉例來說，有人聲稱自己雖出生在有錢人家，卻在其他家庭中長大，現在的家人和親生父母串通起來，將自己捏造成一名思覺失調症患者；也有人說自己正在被國家監視當中。
被害妄想會在腦海中不斷播放各種劇本、影像，透過反饋讓虛有的幻想深深刻進記憶中，於是在治療上也就變得更加困難。雖然幻聽和妄想等是患者共同的症狀，但具體而言，若有一百名患者，就會出現一百種以上的症狀，而且他們完全無法理解他人的狀況，因此患者們只能獨自與威脅自身的巨大危險，進行孤獨的戰鬥。
儘管如此，為了預防或應付疾病復發，他們不僅會累積病識感，也會詢問醫師自己的想法是否恰當，並熟悉忍受疾病的具體方法，積極地為下一次發病做好萬全準備。他們想在妄想之中過著幸福的生活，雖然心裡抗拒著藥物治療，卻以令人吃驚的毅力堅持服藥。為了解開發生在自己身上的無解謎團，他們必須朝著無窮無盡的前方不斷奔跑，無論是強化病識感的方向，還是讓病症惡化的方向，他們都別無選擇，因為他們的存在本身就是一條苦難的道路。
大多數的思覺失調症患者，並不會將自己的病名或症狀告訴那些跟自己不太熟悉的人。隨著精神疾病患者（特別是思覺失調症）的犯罪報導日益增加，若是讓愈多人知道自己罹病，患者們的生活就會受到愈大的影響，甚至會影響到精神疾病患者復原所需的必要治療和社會福利資源。將疾病當作吸引視線的新聞題材是最大的問題所在。
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
我們想讓你知道的是
位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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