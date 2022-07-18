《來自精神病的國度》：人們對這種病有很多想像，但思覺失調症與他們所想像的世界截然不同

文：理端（리단）

思覺失調症：調節音律的人

它取代了你，

讓你忘記了自己，

但你仍一如往昔。

我對思覺失調症（調絃病）有兩種偏頗印象。一種是發病之後，患者會積極地重新編寫自己的故事，在這過程當中，將周遭人們所知的部分全部消滅，讓它被眾人遺忘，然後被某種東西取代，從此再也不復存在。另外一種患者則是對自己的疾病比較淡然置之，不會表現出怨天尤人的樣子，也不會把所有問題都歸咎於疾病，只是多少有點無可奈何、拿它沒辦法，只能用冷靜的態度來詮釋這個疾病。

思覺失調症患者除了從外部世界聽到的聲音之外，他們還知道並擁有另一個世界，也就是存在著幻聽的世界。我想，這種由自己內心產生的聲音，比起跟外面的真實世界做交流，對患者本身而言更有說服力、現實性、重要性和必要性。這些內心的聲音，一般都是殘忍（煽動自殺）、怪誕（說有人正在監視你）以及不當的言論（指使你去跟著那個人），促使聽者產生這樣的想法，並慫恿他付諸行動。聽到這種聲音的人可能會出現下列幾種反應，像是害怕、厭惡、神經質、反應過度、完全相信、沉迷、與其交流、對話或者是妄想。

有時出現的並不是聲音，而是視覺，也就是幻視或幻影。他們甚至可以用氣味或觸感來感受這個世界，讓思覺失調症患者相信他們的妄想即是現實。患有被害妄想症的人，只要有人看著自己，他們就會用眼神來解讀對方，例如「那個人認為我是世上最壞的人」，並對此深信不疑。當思覺失調症發作，自己執著的妄想或幻聽的世界，與現實世界的界限會逐漸變得模糊。但是，他們又無法真的離開現實世界，只能被困在思覺失調的世界與現實之間孤立無援。過去尚未得病時留下的零星痕跡，經常浮現於水面，而調律者就一個人孤零零地，處於病態思考的狀態當中。

思覺失調症患者會用各種理由，將自己記憶和感情分門別類地整理好。他們覺得有人在監視著自己，注意著自己的一舉一動，企圖竊取情報來攻擊我，奪走我的故事，把它當成自己的故事來使用。於是，他們變得驚慌、生氣和敏感，為了不讓對方得逞，他們會攻擊自己的記憶和感情。他們寧可對它進行無情的轟炸，使其成為一座廢墟，而後在這座廢墟當中，又隱約發現了他們的過去。

他們對自己在發病前擁有的悲傷和喜悅、某個人的名字、過去追求的政治理想等殘存下來的東西，百感交集。甚至會把過去的往事當成一種玩笑，類似這樣的玩笑話也能將他們逗笑。消失和遺留下來的東西沒有系統性，他們追不上失去的速度，也沒有能力保存殘存的東西，一切努力都是徒勞，因此有時他們也會覺得自己似乎遭到背叛。

唯一可以確定的是，被疾病奪走的不僅僅是記憶或習慣的一部分，而是與他人交流的方法、理性思考的能力，以及像是洗漱、進食和保護自己等最基礎的自我照顧能力。過去一點一滴累積的人生，已有一大部分被幻覺、幻聽、聲音、妄想以及思考障礙所代替。

我們無法得知那些聲音（幻聽）會有多強烈的影響。特別是對於那些可以不理會這些聲音而繼續過日子的堅強人們，我們完全沒有頭緒，也不明白他們究竟如何生活，也不知他們用什麼方法讓人生維持下去。思覺失調症患者即便深受持續性幻覺所苦，令人難以置信的是，他們仍然能夠找到正確的平衡，如實地扮演好自己的角色。雖然他們無法輕易透過理解自己發生的事而變得幸福，但是他們仍然可以拯救自己。

大部分的患者並不是從一開始就知道自己得到的病是思覺失調症，他們經常被誤認為是憂鬱症或其他身體疾病，帶著這樣的誤解展開了罹病的生活。此時他們已經接受醫師的建議，知道自己固有的思考方式是病態的，在肯定和否定兩者皆有可能的情況下，揭開了「思覺失調症」這道門簾走了出來。

由於主要症狀因人而異，即使存在著共同分母（例如被害妄想、跟蹤妄想以及關係妄想等令人痛苦的特性），每個人展現出來的病症也大不相同。經歷的過程也各自有異，我透過調查後了解的患者們，也都各自有著相當獨特的特質。舉例來說，有人聲稱自己雖出生在有錢人家，卻在其他家庭中長大，現在的家人和親生父母串通起來，將自己捏造成一名思覺失調症患者；也有人說自己正在被國家監視當中。

被害妄想會在腦海中不斷播放各種劇本、影像，透過反饋讓虛有的幻想深深刻進記憶中，於是在治療上也就變得更加困難。雖然幻聽和妄想等是患者共同的症狀，但具體而言，若有一百名患者，就會出現一百種以上的症狀，而且他們完全無法理解他人的狀況，因此患者們只能獨自與威脅自身的巨大危險，進行孤獨的戰鬥。

儘管如此，為了預防或應付疾病復發，他們不僅會累積病識感，也會詢問醫師自己的想法是否恰當，並熟悉忍受疾病的具體方法，積極地為下一次發病做好萬全準備。他們想在妄想之中過著幸福的生活，雖然心裡抗拒著藥物治療，卻以令人吃驚的毅力堅持服藥。為了解開發生在自己身上的無解謎團，他們必須朝著無窮無盡的前方不斷奔跑，無論是強化病識感的方向，還是讓病症惡化的方向，他們都別無選擇，因為他們的存在本身就是一條苦難的道路。

大多數的思覺失調症患者，並不會將自己的病名或症狀告訴那些跟自己不太熟悉的人。隨著精神疾病患者（特別是思覺失調症）的犯罪報導日益增加，若是讓愈多人知道自己罹病，患者們的生活就會受到愈大的影響，甚至會影響到精神疾病患者復原所需的必要治療和社會福利資源。將疾病當作吸引視線的新聞題材是最大的問題所在。