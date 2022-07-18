《來自精神病的國度》：也許有一天，你會找到一種即使不需抱持自殺意念也能活下去的方法

文：理端（리단）

雖然自殺者本人可能不會知道，但只要自殺事件被他人知曉，之後各種說法就會不斷流傳，甚至變本加厲。人們對他的死感到無比好奇，也很想知道他是怎麼死的，想替他的自殺找出責任歸屬，並指控造成自殺的催化劑。為釐清遺言的內容，甚至還從童年時期開始追溯他自殺的原因和理由，一切都是為了找尋真相。但是，用這種方式找到的真相確實為真嗎？你能夠確定嗎？確認之後又怎樣呢？最後所有的一切都無法成為真相，因為你無法從亡者身上得到任何確認。

正如同自殺會給企圖自盡的人帶來混亂，它同樣也會對自殺者周遭的人造成影響。身為患有精神疾病的人，身邊必定也會有罹患精神病的朋友或家人，總有一天我們也會經歷他人的自殺，或者得知他們過去也同樣有過這樣的經歷。這裡所指的對象，也許是你網路上的朋友、你的家人或是一起生活過的戀人。

自殺引發的死亡有別於一般的死。如果有人因罹患癌症，導致健康惡化而死，那麼他的死亡並不會引起社會的關注，一般也都會替他舉行葬禮。然而自殺卻會被當成是死亡中的異類，大家都會極力隱瞞這個事實，就連葬禮也是倉促舉行，其後關於他的死亡或是這個人的一切，大家往往選擇避而不談，於是他成為人們忌諱的對象。因此，只要過了一段時間之後，就會不禁讓人產生「這個人曾經存在過嗎？」的想法，這時你才發現，大家早已不再提起關於他的任何事。

為了自殺者舉行的喪禮也很混亂。如果有一場為自殺者舉辦的喪禮，而你正好受邀參加，我建議你一定要去看看。即使這只是一場人為的儀式，仍然是一種依照葬禮程序送亡者最後一程的社會禮儀。且在葬禮之後，社會上就再也沒有其他能夠分享其死亡的場所。當自殺的死者是同志或精神病患，父母的怨恨有時會轉嫁到死者的朋友身上。如果在不得已的情況下無法參加葬禮，你也可以找一些共同朋友，聚在一起替死者進行追悼。

此外，在談及關於自殺者的一切時，也分為能夠交流與無法交流的對象，兩者之間有很大差距。獨自哀悼代表著你對亡者的心意與感情，關於他的一切就像一張被打散的拼圖，你所熟悉的他將慢慢消失，再也無法拼湊完整。你們一起度過的時間就像被浪潮席捲而去，曾經歡笑過的瞬間、安靜度過的時間，就像在長久時間侵蝕下而褪色的一幅畫，而你卻必須一個人眼睜睜看著它逐漸變得模糊不清。因此哪怕只有一個人也好，只要有人陪著你一起分享對逝者的回憶，對你就會產生相當大的幫助。

只要聽到有人自殺的消息，但因未能參加他的喪禮，無法確認他是否真的死亡，患者對此很可能出現一種非現實的感受。此時與其任由自己猜測那人是否死亡，執著於打聽他是在何時何地身故，探究其來龍去脈與事情真偽等，還不如花點時間親自去確認實際情況。這麼做並不是件壞事，總比胡亂猜想來得好。與其在意自己是否夠及時、比其他人更快、比別人了解得更多、比任何人都傷心等無意義的比較，不如用自己能接受的方式當作出發點吧。不管是什麼樣的死亡，每個人在接受時所需要的時間和方法，都是因人而異的。

如果自殺者生前處於非常惡劣的環境中，或是從客觀角度來看其精神疾病非常嚴重的時候，如果你曾在一旁目睹他痛不欲生的模樣，也許你會對他的死感到鬆一口氣，或者打從心裡替他感到慶幸也說不定。這並不是錯誤的想法，也不代表你是個瘋子。這是一種很自然的情緒，你會這麼想也是無可厚非的，學者所提及的悲傷的五個階段並不是人人必須遵循的方針。

與其永遠對這件事感到自責，不如找共同的朋友一起分享有關亡者的故事，有時候也可以聊一聊他的糗事，一起笑著度過懷念亡者的時間。否則在一般的情況下，隨著時間流逝，埋藏在心裡的感情會逐漸轉化為一種令人難以承受的悲傷。

如果傳來有人過世、而且還是自殺的消息，那對於有過自殺經驗或曾經想過自殺的精神病患來說，也許會成為一個起因，讓自殺意念在心裡快速膨脹起來。在這種情況下，首先要擔心的人是你自己，建議你一定要前往精神科就診，並請醫師開立能抑制自殺意念的藥劑來服用。另外要盡量避免受到刺激，也要記得與亡者的其他友人們保持聯繫。否則在過了一段時間後，當你已做好準備要與他人進行交流時，可能會發現周圍再也找不到可以跟你談話的對象。

你腦海中的記憶會慢慢消失，再也無法完整記住他的一切，反而逐漸忘卻他。這就是為什麼你需要與擁有相同罪惡感和悲傷經歷的亡者友人一起分享他的故事，藉此讓關於他的回憶重新回到你的心裡。一起絞盡腦汁、一起開玩笑，一起歡笑地回憶，一邊說著：「他就是這樣沒錯。」一邊喚起大家對他的共同記憶，並且確認那是過去實際發生過的事，這樣對情緒的恢復才會產生幫助。

在臨近亡者的忌日或生日時，可能會讓患者病情發作或萌生自殺意念，甚至在實際生活中發生試圖自殺的事件。在這段時間，你可以提前安排好能陪同你去醫院的人、協助進行專業諮商的人和陪你聊天的人，甚至提前做好放聲痛哭一場的心理準備。配合忌日舉行簡單的追悼活動，也是一個不錯的選擇。

如果有人或你自己，因為下列原因想要尋死，那麼還請務必三思：

認為自身的死，可以讓父母反省過去的事。

認為自身的死，可以讓加害者反省錯誤。

認為自身的死，可以讓離開自己的戀人感到後悔。

曾對你施加暴力的父母絕對不會反省，只會把責任推給那些不相關的人，並且去折磨和埋怨那些在你生前與你關係親密的朋友，甚至對外否認你自殺的事實。對你施加暴力的人不會感到內疚或有任何良心上的譴責，他們可以安安穩穩地入睡。離開你的人也不會對此感到後悔，反而會覺得早點離開你是正確的選擇。