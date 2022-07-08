原來小小兵說的是印尼語？這一切要從有印尼血統的導演兼配音員Pierre Coffin說起

打從第一次在電影院看到可愛單純如單細胞生物的小小兵就被深深吸引，他們無論做什麼事都不瞻前顧後、一股腦兒勇往直前的衝勁與勇氣，常叫人拍案叫絕，對主人與夥伴們一片丹心的傻勁讓人莞爾之餘，更是感動。

小小兵第二集（Minions: The Rise of Gru，中文譯《小小兵2：格魯的崛起》）日前在印尼剛上映，雖仍有些疫情考量，還是忍不住到電影院與小小兵相會。電影中小小兵有自己的「小小兵語」，他們之間七嘴八舌的交談，聽來熱鬧，其實卻不知所云，但又可從他們的表情動作大致猜測其意。突然間聽到一句熟悉的印尼語「謝謝」（Terima Kasih），電影情境中也正是小小兵得到禮物時的道謝。

乍聽之下覺得有些不可思議，原本還懷疑自己對印尼語有移情作用，但觀賞了整部電影，發現竟然真的此起彼落用了好幾個印尼語—-有些詞彙的意義完全符合當時劇情與意義，比如上述的「謝謝」，或者小小兵呼喊同伴「動作快些」（印尼語Cepat lah），或者看到伊麗莎白女王畫像，小小兵說的驚嘆詞為「國王陛下」（印尼語Paduka Raja）。有些則是辭意與情境完全無關，比如在夜晚無法獨自睡覺的小小兵吐出的一句話，口氣聽來有點孤獨又自憐自艾，但其實整句話的直譯印尼語意為「甜醬油炒飯」（印尼語Nasi Goreng Kecap Manis），以及印尼料理有名的烤沙爹（印尼語Sate），也幾次出現在對話中，但對話內容卻與食物完全無關。

在電影中替Kevin、Bob、Stuart、Otto等小小兵角色配音的配音員Pierre Coffin有著印尼血統。Pierre Coffin是創造小小兵系列電影動畫家、導演（《神偷奶爸》與《小小兵》第一集）及配音演員，父親為法國外交官，母親Nh. Dini為印尼著名的小說家及女權運動代表人物之一。他母親的作品在印尼文壇有重要的地位，文評家認為她是少數能將女權主義完美地轉換為文學作品的作家之一。甚至曾在2003年獲得東南亞文壇最高榮譽——S.E.A Write Award （Southeast Asian Writers Award，此獎項自1979年創辦至今，每年都授獎給當年最受肯定的東南亞國協國家的作家或詩人）。由此可見其母親作品的影響力。

可惜的是，父母在他17歲時分居，7年後正式離異，Pierre Coffin跟著父親到法國生活，因此不太會說印尼語，只記得一些簡單的詞彙與語句。他的母親在離異後隻身回到印尼，晚年獨居於養老院，2018年於一場車禍中往生。他曾在印尼媒體的訪談中，承認完全沒能讀過母親的任何作品，因為母親的作品從未翻譯成英文或是法文。這樣因為語言造成的隔閡，會不會是如此優秀的母子二人，人生中的遺憾？小小兵電影中的印尼語，想傳達的會不會其實是他對母親的思念？

多數印尼人對於能說印尼語的外來客會顯得更加熱情。例如兒時曾住過印尼6年的美國前總統歐巴馬在任內曾到訪印尼。一般而言，印尼整體國情並非特別親美，偶而或者更偏反美。但是當歐巴馬在公開場合演說時，第一句話以印尼語的「你好嗎？」（Apa Kabar) 向大家問好，接著只不過連講幾個來自兒時記憶的食物單字—-肉丸（印尼語Bakso）、沙爹（印尼語Sate）、炒飯（印尼語Nasi Goreng），就算與演說內容完全無關，旋即獲得如雷喝采。至今歐巴馬仍是多數印尼人最喜愛的美國總統，甚至把膚色黝黑的他視為自己人，但其實歐巴馬並無印尼血統，只是隨印尼裔繼父在此生活6年即隨再度離異的母親離開。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 美國前總統歐巴馬訪2017年6月訪問印尼時拜訪聯合國世界遺產婆羅浮屠

會說印尼話的小小兵無疑地也讓許多印尼人覺得特別親切。當由我負責管理的飯店要推出贈送給客人的紀念禮品，行銷部門同事們第一個想到的就是訂製小小兵造型的靠枕。一推出果然獲得大小客人們的喜愛，為飯店帶來一股小小兵旋風。

Photo Credit：賴珩佳 筆者負責管理的飯店曾推出贈送給客人的小小兵紀念禮品。

另外，之前於世界羽球聯盟（Badminton World Federation，BWF）世界排名第一的印尼羽球男雙Kevin Sanjaya與Marcus Fernaldi，在球場展現的熱能勁量也深受當地球迷追捧。台灣球迷為贏得奧運金牌的羽球男雙王齊麟與李洋取名「聖茭麟洋」，印尼球迷為此男雙組合取名的暱稱就是小小兵（Minions），除了以此表達對他們的喜愛，另一原因是他們二人身高分別為169公分與170公分，在球場上屬於體型較小的球員，就連世界羽球聯盟的報導只要提到他們，也直接以小小兵稱呼。可惜的是近期他們因傷未能痊癒而接連退出馬來西亞羽球大師賽、馬來西亞羽球公開賽、與新加坡羽球公開賽，導致世界排名下滑。即使如此，球迷們對他們的支持與盼望卻未稍減，媒體仍常能看見對「小小兵」復出進度的關心。

以往看小小兵，僅單純覺得娛樂性高。自從聽到他們說印尼語，感受著其中有創作者或者對母親、對童年，對原生家庭，有著深深的倚戀、複雜的情感，又或者，他藉著看似歡樂無憂的小小兵們，抒發內心深處無處可訴的遺憾。

（Pierre Coffin用小小兵的語調進行英文訪談）

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒