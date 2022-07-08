衛生紙、鮮奶價格喊漲，政府祭4大措施穩物價，國發會估下半年可望逐步走緩

衛生紙鮮奶價格喊漲，經長：與電價上漲沒有關係

《聯合新聞網》報導，通膨壓力來襲，民生物資漲風吹不停，好市多（Cotsco）衛生紙一年內漲三次，去年10月旗下自有品牌「科克蘭衛生紙」漲了一波，今年5月又從一串335元漲到365元，7月1日起又漲到389元，二個月內就漲16％，三次漲幅超過兩成。

《工商時報》報導，味全4日證實旗下林鳳營鮮乳擬調漲國內鮮乳售價。但到目前為止，漲價時間及幅度皆未定。而且在味全之前，量販龍頭好市多廣受歡迎的自有品牌科克蘭牛奶，早在今年4月價格就由原本每組兩瓶229元調漲至269元，一口氣上漲17％，味全林鳳營並非開第一槍。

（中央社）近期鮮奶、衛生紙漲聲響起，外界質疑電價上漲助長物價波動，經濟部長王美花表示，與電價上漲沒有關係，業者受國際燃料、飼料成本、運費上揚等因素，存在成本壓力，會考慮市場狀況審慎因應。

她強調，經近日詢問各2家鮮奶、衛生紙業者，短期並無漲價規劃，目前賣場促銷持續。

王美花5日出席「2022年台灣服務業大評鑑頒獎典禮」，她會前接受媒體訪問。

國內電價1日起平均調幅為8.4％，其中，高壓以上產業用電大戶調漲15％，但扣除6大疫情衝擊產業，且小商店及住宅用電1000度以下不調漲，約97％用戶不受影響。

針對電價上漲是否連動物價，王美花表示，與相關業者持續溝通，行政院穩定物價小組也仍在運作；業者說明，現在原料確實受國際燃料上漲、飼料成本、運費等因素「有些壓力」，但與電價上漲沒有關係，業界對於相關價格，會考慮市場狀況，審慎因應。

王美花指出，根據經濟部這兩天詢問廠商情形，有2家鮮奶業者沒有漲價規劃、2家衛生紙業者短期並不會漲價，目前賣場促銷持續，會密切關注促銷情形。

全聯、愛買、家樂福4日均表示，並未接獲衛生紙漲價訊息。

《中央社》報導，法務部昨晚發出新聞稿指出，面對國內疫情趨緩，為因應電價調漲後仍能維持民生物價穩定，跨部會「物價聯合稽查小組」將針對與民眾日常生活密切相關之連鎖品牌餐飲、便當、早餐業者及近來媒體關注之鮮乳、衛生紙、泡麵等民生物資，持續市場監測。如有恣意漲價或聯合壟斷等疑慮者，將隨時啟動聯合稽查，以遏止不合理漲價及違法囤積、哄抬，確保國內民生物價穩定。

Photo Credit: 中央社

政府4大措施穩物價，國發會：估下半年可望逐步走緩

（中央社）國發會昨（7）日表示，近期國際農工原物料價格走跌，可望舒緩國內通膨壓力，政府持續採取4大穩定物價措施，評估台灣下半年物價可望逐步走緩，後續持續密切關注國際能源等價格變化，審慎因應。

主計總處發布6月消費者物價指數（CPI）飆高到3.59％，創下近14年新高。國發會昨天晚間發布新聞稿，今（2022）年以來，俄烏戰爭加上疫情反覆，全球通膨壓力升高，美國聯準會（Fed）等主要國家央行紛紛開始推動緊縮貨幣政策，以緩解物價上漲壓力。

國發會指出，觀察近期國際能源、大宗物資、重要民生物資及工業物資價格多呈跌勢，加上政府已採行多項穩定物價措施，包括維持油電氣價格穩定、平穩重要民生物資及工業原物料價格、減徵大宗物資稅負等，可望舒緩國內通膨壓力。

第一，在油價部分，國發會指出，國際油價下跌，加上國內汽柴油訂有「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」的雙緩漲機制，以及減徵貨物稅等因應措施，另中油配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，7月液化天然氣民生及工業用戶維持不調漲、桶裝瓦斯價格凍漲至9月底，國內油、氣價格穩定。

第二，國發會指出，近期主要產區天氣良好，黃豆、小麥、玉米價格下半年將逐步走降，且國內業者已提前採購，未來4到6個月供應無虞，加上政府已機動調降關稅及免徵營業稅，確保民生物資量足價穩。

第三，國際鋼鐵價格預估在下半年將走跌，且國內鋼材產能利用率約7成，國內鋼鐵價格呈平穩態勢。政府為減輕水泥廠商成本壓力，持續減半徵收貨物稅至9月底，加以部分廠商已於5月合理調整價格，預期下半年價格可持穩。

第四，政府將持續掌握重要民生物價量變動情勢，觀察產品上、中、下游價格傳遞，嚴查嚴辦壟斷、囤積、哄抬等行為，若有疑慮就由物價稽查小組介入調查，確保民生物資價量穩定。

國發會強調，台灣物價相對其他國家平穩，如果跟經濟合作暨發展組織（OECD）國家相比，台灣物價漲幅僅略高於日本、瑞士，表現優於其他歐洲、美國、南韓等36個國家，今年下半年物價可望逐步走緩。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航