衛生紙、鮮奶價格喊漲，政府祭4大措施穩物價，國發會估下半年可望逐步走緩
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近期鮮奶、衛生紙等民生用品漲聲響起，政府持續採取4大穩定物價措施，評估台灣下半年物價可望逐步走緩，後續持續密切關注國際能源等價格變化，審慎因應。
衛生紙鮮奶價格喊漲，經長：與電價上漲沒有關係
《聯合新聞網》報導，通膨壓力來襲，民生物資漲風吹不停，好市多（Cotsco）衛生紙一年內漲三次，去年10月旗下自有品牌「科克蘭衛生紙」漲了一波，今年5月又從一串335元漲到365元，7月1日起又漲到389元，二個月內就漲16％，三次漲幅超過兩成。
《工商時報》報導，味全4日證實旗下林鳳營鮮乳擬調漲國內鮮乳售價。但到目前為止，漲價時間及幅度皆未定。而且在味全之前，量販龍頭好市多廣受歡迎的自有品牌科克蘭牛奶，早在今年4月價格就由原本每組兩瓶229元調漲至269元，一口氣上漲17％，味全林鳳營並非開第一槍。
（中央社）近期鮮奶、衛生紙漲聲響起，外界質疑電價上漲助長物價波動，經濟部長王美花表示，與電價上漲沒有關係，業者受國際燃料、飼料成本、運費上揚等因素，存在成本壓力，會考慮市場狀況審慎因應。
她強調，經近日詢問各2家鮮奶、衛生紙業者，短期並無漲價規劃，目前賣場促銷持續。
王美花5日出席「2022年台灣服務業大評鑑頒獎典禮」，她會前接受媒體訪問。
國內電價1日起平均調幅為8.4％，其中，高壓以上產業用電大戶調漲15％，但扣除6大疫情衝擊產業，且小商店及住宅用電1000度以下不調漲，約97％用戶不受影響。
針對電價上漲是否連動物價，王美花表示，與相關業者持續溝通，行政院穩定物價小組也仍在運作；業者說明，現在原料確實受國際燃料上漲、飼料成本、運費等因素「有些壓力」，但與電價上漲沒有關係，業界對於相關價格，會考慮市場狀況，審慎因應。
王美花指出，根據經濟部這兩天詢問廠商情形，有2家鮮奶業者沒有漲價規劃、2家衛生紙業者短期並不會漲價，目前賣場促銷持續，會密切關注促銷情形。
全聯、愛買、家樂福4日均表示，並未接獲衛生紙漲價訊息。
《中央社》報導，法務部昨晚發出新聞稿指出，面對國內疫情趨緩，為因應電價調漲後仍能維持民生物價穩定，跨部會「物價聯合稽查小組」將針對與民眾日常生活密切相關之連鎖品牌餐飲、便當、早餐業者及近來媒體關注之鮮乳、衛生紙、泡麵等民生物資，持續市場監測。如有恣意漲價或聯合壟斷等疑慮者，將隨時啟動聯合稽查，以遏止不合理漲價及違法囤積、哄抬，確保國內民生物價穩定。
政府4大措施穩物價，國發會：估下半年可望逐步走緩
（中央社）國發會昨（7）日表示，近期國際農工原物料價格走跌，可望舒緩國內通膨壓力，政府持續採取4大穩定物價措施，評估台灣下半年物價可望逐步走緩，後續持續密切關注國際能源等價格變化，審慎因應。
主計總處發布6月消費者物價指數（CPI）飆高到3.59％，創下近14年新高。國發會昨天晚間發布新聞稿，今（2022）年以來，俄烏戰爭加上疫情反覆，全球通膨壓力升高，美國聯準會（Fed）等主要國家央行紛紛開始推動緊縮貨幣政策，以緩解物價上漲壓力。
國發會指出，觀察近期國際能源、大宗物資、重要民生物資及工業物資價格多呈跌勢，加上政府已採行多項穩定物價措施，包括維持油電氣價格穩定、平穩重要民生物資及工業原物料價格、減徵大宗物資稅負等，可望舒緩國內通膨壓力。
第一，在油價部分，國發會指出，國際油價下跌，加上國內汽柴油訂有「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」的雙緩漲機制，以及減徵貨物稅等因應措施，另中油配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，7月液化天然氣民生及工業用戶維持不調漲、桶裝瓦斯價格凍漲至9月底，國內油、氣價格穩定。
第二，國發會指出，近期主要產區天氣良好，黃豆、小麥、玉米價格下半年將逐步走降，且國內業者已提前採購，未來4到6個月供應無虞，加上政府已機動調降關稅及免徵營業稅，確保民生物資量足價穩。
第三，國際鋼鐵價格預估在下半年將走跌，且國內鋼材產能利用率約7成，國內鋼鐵價格呈平穩態勢。政府為減輕水泥廠商成本壓力，持續減半徵收貨物稅至9月底，加以部分廠商已於5月合理調整價格，預期下半年價格可持穩。
第四，政府將持續掌握重要民生物價量變動情勢，觀察產品上、中、下游價格傳遞，嚴查嚴辦壟斷、囤積、哄抬等行為，若有疑慮就由物價稽查小組介入調查，確保民生物資價量穩定。
國發會強調，台灣物價相對其他國家平穩，如果跟經濟合作暨發展組織（OECD）國家相比，台灣物價漲幅僅略高於日本、瑞士，表現優於其他歐洲、美國、南韓等36個國家，今年下半年物價可望逐步走緩。
新聞來源
- 政府4大措施穩物價 國發會：估下半年可望逐步走緩（中央社）
- 衛生紙鮮奶價格喊漲 經長：與電價上漲沒有關係（中央社）
- 電價調漲 法務部密切鎖定鮮乳、衛生紙價格波動（中央社）
- 民生物資吹漲風 官方緊盯（聯合新聞網）
- 鮮乳漲價開第一槍？味全回應了（工商時報）
延伸閱讀
- 油價、外食價格上漲，台灣連續6個月超過2%通膨警戒線，美國通膨年增幅創40年新高
- 物價上漲，盼降低餐飲業負擔，行政院：進口玉米黃豆小麥免營業稅、桶裝瓦斯凍漲至4月底
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。