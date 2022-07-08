南非小酒館21名青少年離奇死亡、最年輕僅13歲，暴露當地違法販售與未成年酗酒問題

文：梅緣緣

今（2022）年6月底南非東倫敦風景公園（Scenery Park）內，一間名為「恩尤貝尼」（Enyobeni Tavern）的地下酒館傳出21名青少年在店內離奇死亡的案件，其中年紀最大的死者為20歲，而最年輕的死者薩維恩（Thembinkosi Silwane）年齡則僅有13歲。不過，因現場並未發現槍械或有明顯打鬥等跡象，讓當地民眾及警方對此事件感到十分困惑。

根據《路透社》（Reuters）報導，6日哀悼民眾身穿黑衣在東倫敦聚集，一同悼念這次在恩尤貝尼酒館不幸喪命的罹難者。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）也到場致哀，除了對罹難者表示難過與不捨外，拉瑪佛沙也直言：「這個悲劇對南非而言，影響非常巨大。」

薩維恩的媽媽在葬禮現場向記者表示，自己對女兒與其他同齡的青少年為什麼會出現在酒館內感到不解，她說：「我們希望得到答案。」只是，相關法醫團隊的調查結果，至今依然無法提供這群罹難者明確的死因。

小酒館傳21青少年集體死亡

南非媒體《Sowetan Live》報導，多名罹難者生前應是在學校期末考結束後到該酒館慶祝，現場同時內也有不少人在酒館裡開生日派對。事發後有17人在酒館內當場死亡，其餘4人則經醫院搶救後仍回天乏術。另外也有生還者在到院時主訴有胸痛情形，並描述事件發生時酒館內已有多人罹難，剩下的民眾驚慌逃竄卻難以找到出口。

今年17歲化名西霓迪巴（Sinethemba）的當事者表示，她和她的朋友當時在場。因為最初得知會有兩名演肥皂劇的明星現身主持，所以她在晚上趁著爸媽都睡著後才溜出門，「到夜店的時候已經是人擠人的狀態了，很多人還沒進去就被要求離開。」西霓迪巴說。

只是因為後續在場民眾不願意被酒館保全勸離，西霓迪巴就目睹有一名保全直接把酒館門關上後，開始朝群眾噴灑不明物質。「那時候我們就覺得難以呼吸，大家在小酒館裡無用地相互推擠，後來就開始有人陸續死掉。」她說，當時酒館裡充滿了像是瓦斯的味道，但她還來不及確定那到底是催淚瓦斯還是辣椒水，就睡著了。