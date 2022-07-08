斯里蘭卡破產，多國拉警報：全球12億人身陷「完美風暴」，辛巴威通膨率逾130％、土耳其債臺高築

（中央社）斯里蘭卡正經歷最近記憶中最嚴重危機，政府宣告國家破產。美聯社報導，阿富汗、阿根廷、埃及、寮國、黎巴嫩、緬甸、巴基斯坦、土耳其、辛巴威經濟也深陷困境或面臨極大風險。

報導指出，斯里蘭卡並非唯一陷入嚴重困境的經濟體。糧食、燃料和其他日常必需品價格因烏克蘭戰爭而飆升，包括寮國、巴基斯坦、委內瑞拉和幾內亞在內，全球各地許多國家都在拉警報。

聯合國秘書長全球危機應對小組（Global Crisis Response Group）上個月在報告中指出，94個國家的約16億人在糧食、能源和金融體系其中至少一個面向陷入危機，當中約12億人生活在「完美風暴」國家，對生活費危機和其他長期壓力極度脆弱。

這些國家陷入困境的確切原因各異，但就在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情對旅遊和其他商業活動衝擊消退之際，它們都陷入俄羅斯——烏克蘭戰爭推升糧食和燃料成本的風險中。世界銀行（World Bank）因此估計，開發中經濟體今（2022）年的人均收入將會比疫情前低5％。

經濟壓力不但在許多國家助長示威潮，為疫情紓困方案提供資金的短期高息借貸，還讓早就幾乎難以履行還款義務的國家累積更多債務。根據聯合國數據，全球最貧窮國家當中，逾半陷入債務困境或處於高風險中。

早已飽受貪腐、內戰、政變或其他災難蹂躪的國家發生了若干最嚴重危機。這些國家承受著不成比例的痛苦負擔，卻得過且過。以下是一些陷入極度困境或面臨最大風險的經濟體。

阿富汗

自從美國及其北大西洋公約組織（NATO）盟國去（2021）年撤軍以來，外援這項長期重要支柱說停就停，使得塔利班（Taliban）重新掌權下的阿富汗深陷嚴重經濟危機。加上各國不承認塔利班合法性而升高制裁力道、停止銀行交易、貿易為之癱瘓。美國總統拜登（Joe Biden）政府更凍結了阿富汗存放美國的70億美元外匯儲備。

阿富汗3900萬人口中約半數面臨危及生命的糧食不安全，醫護人員和教師在內的大多數公務員遭欠薪數月。最近發生的地震奪走1000多條人命，更加劇這個國家的苦難。

阿根廷

每10個阿根廷人中約有4個人貧窮。隨著貨幣貶值，阿根廷中央銀行的外匯儲備低到危險程度。今年通貨膨脹率預計會超過70％。

數以百萬計阿根廷人，大體上得靠慈善廚房和國家福利計畫才能活命，其中許多是透過與執政黨有關、政治影響力強大的社會運動進行。最近與國際貨幣基金（IMF）達成的一項440億美元債務重整協議挨批作出會妨礙經濟復甦的讓步。

埃及

埃及4月通膨率飆升近15％，造成其1億300萬人口其中近三分之一活在貧困中。而在此之前，他們早就因為浮動貨幣政策和削減燃料、水電補貼等緊縮措施在內的野心勃勃改革計畫而受害。

央行升息以抑制通膨並且允許貨幣貶值，增加埃及償還巨額外債的難度。埃及的淨外匯儲備持續減少，沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國已承諾提供220億美元存款和直接投資等援助。

寮國

在疫情爆發前，內陸小國寮國是成長最快經濟體之一。但其債務水平飆升，而且和斯里蘭卡一樣，正與債權國就如何償還價值數十億美元貸款展開談判。由於政府財政脆弱，問題迫在眉睫。

世銀表示，寮國外匯儲備相當於不到兩個月的進口額。寮國貨幣貶值30％使情勢惡化，疫情導致物價上漲和失業，恐造成貧困加劇。

黎巴嫩

與斯里蘭卡一樣，黎巴嫩也是同時面臨貨幣崩潰、物品短缺、通膨嚴峻、飢餓問題加劇、出現買汽油人龍和中產階級人數銳減等諸多不利條件。它也曾經歷漫長內戰，政府失能和恐怖攻擊則阻礙復甦。

2019年底政府擬議開徵新稅，對統治階級的長期憤怒就此引爆，造成長達數月示威。接下來，黎巴嫩貨幣開始貶值，未能償還達國內生產毛額（GDP）170％的約900億美元債務。黎巴嫩是全球債務最高國家之一。

世銀2021年6月在黎巴嫩鎊已貶值近90％之際表示，當地陷入超過150年以來舉世最嚴重危機。

緬甸

疫情和政治不穩定夾擊緬甸經濟，軍方2021年2月發動政變上台後局勢更加混亂，導致西方對軍方持有的商業控股公司實施制裁。緬甸經濟去年萎縮18％，預測今年幾乎不會成長。

超過70萬人因武裝衝突和政治暴力而逃離或被迫離開家園。由於情勢如此不確定，世銀最近發布的全球經濟成長預測排除對緬甸2022年至2024年的預測。

巴基斯坦

和斯里蘭卡一樣，巴基斯坦也一直在與IMF緊急協商，期盼重啟一項60億美元紓困計畫。原油價格飆漲推升燃料價格，助長其他成本攀高，使得通膨率超過21％。

一位部長呼籲民眾少喝茶，以降低6億美元茶葉進口額，激怒許多巴基斯坦人。過去一年，巴基斯坦貨幣兌美元匯價貶值約30％。截至3月底，巴基斯坦外匯儲備已降至135億美元，僅相當於兩個月的進口額。

土耳其

政府財政惡化、貿易逆差不斷擴大，加劇土耳其債臺高築。與此同時，當地通膨率超過60％、失業率居高不下。土耳其里拉兌美元和歐元匯價去年底跌至歷史低點後，央行拋售外匯儲備來抵抗貨幣危機。

為緩解高通膨帶來的打擊，當局實施減稅並且進行燃料補貼，卻削弱了政府財政。家家戶戶只能勉強設法購買糧食和其他物資。土耳其外債規模約達GDP的54％。

辛巴威