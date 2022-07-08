英國首相強森任內5大醜聞讓「塗油的小豬」好運用盡，當記者時辛辣言論成批評者攻擊利器
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英國首相強森一再逃脫爭議的好運氣，曾令他被冠上「塗油的小豬」稱號，但他這次終於用盡好運。他的辛辣言論，包括形容單親媽媽的孩子「沒教養、無知、好鬥、是私生子」，稱男同性戀者是「穿運動背心的後庭男孩（bumboy）」，還說戴面罩的穆斯林女性像「信箱」和「銀行搶匪」。
英相強森領導脫歐一度聲望高，醜聞不斷用盡好運
（中央社）英相強森（Boris Johnson）2019年掌權後率領脫歐聲勢高漲，但疫情爆發拖垮經濟，又因開趴醜聞被黨內逼宮，驚險挺過再碰上副黨鞭性醜聞，他被控視而不見，讓數十名閣員出走，如今終於鬆口請辭。
《法新社》報導，英國首相強森一再逃脫爭議的好運氣，曾令他被冠上「塗油的小豬」稱號，但他這次終於用盡好運。
壓垮強森的是兩名重要閣員，財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和衛生大臣賈維德（Sajid Javid）5日接連請辭，令飽受壓力的強森失去重要盟友。
在黨內要求辭職的聲浪下，強森昨（7）日宣布請辭保守黨黨魁，離開這個他在大約3年前，從前首相梅伊（Theresa May）手中接下的職務。
強森從梅伊手上接下脫離歐盟的重責後，於2019年底發動提前大選，贏得保守黨自1980年代前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）時代以來最大勝利，替2016年公投後停滯不前的脫歐進展解套，率領英國在2020年1月正式脫歐。
但強森的首相生涯自此急轉直下，他對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的因應處理引發批評，並被指控腐敗、任人唯親、雙重標準和表裡不一。
有些人把強森的執政風格，和他豐富的私生活情史相比。他有3段婚姻，至少7名子女，以及謠傳有過許多婚外情。
強森在《每日電訊報》（Daily Telegraph）的前同事柏尼爾（Sonia Purnell）說，蘇納克和賈維德或許跟她和其他人一樣，看清楚了強森的真面目。
她接受《天空新聞網》（Sky News）訪問表示：「你愈接近他（強森）就愈不喜歡他，愈不信任他。他確實會讓別人失望，會每一次都誤導你。」
58歲的強森全名Alexander Boris de Pfeffel Johnson，家人暱稱他Al，他1964年6月19日出生於美國紐約，家境富裕。14歲之前，強森和家人隨著父親往來於美、英兩地。
強森的父親進入歐盟執委會（European Commission）工作後，舉家遷往布魯塞爾，但母親因為受不了持續搬家和父親的風流，罹患憂鬱症入院。
強森和姊姊被送往英國就讀預備學校，之後就讀伊頓公學（Eton College），畢業後進入牛津大學（Oxford University），是校內風雲人物。1987年大學畢業後，強森迎娶了美麗且富有的第一任妻子莫斯亭－歐文（Allegra Mostyn-Owen），投入記者生涯。
強森起初在《泰晤士報》（The Times）當實習記者，但工作表現差強人意，急於表現的強森於是編造了一段受訪內容，因為造假而遭到開除；但他很快受到《每日電訊報》的編輯延攬，25歲就當上駐布魯塞爾記者。
強森在布魯塞爾5年期間就展露了他的疑歐傾向，雖然文筆犀利，但遭同業質疑過於偏頗，報導可信度存疑，但他的名字卻因此在英國家喻戶曉，初嚐走紅滋味。
強森1994年回到倫敦，成為電訊報的助理主編和首席政治專欄作家，同時在《觀察者》（Spectator）撰寫專欄。
此時的強森開始思考把知名度變為選票，轉換生涯跑道。他在1999年成為《觀察者》主編，2001年投入議員選舉，並向選民承諾若當選會辭去主編職務。然而，當他選上保守黨在牛津郡罕利（Henley）選區的議員後，並沒有兌現承諾，他繼續擔任主編長達4年。
強森在2008年當選倫敦市長，儘管他在第一任期有用人唯親、種族歧視等負面消息，仍在2012年成功連任。
2012年倫敦舉辦奧運時，強森穿戴裝備、手拿著英國國旗，想要帥氣滑鋼索參加在維多利亞公園舉辦的奧運派對，卻卡在半空中，以驚人進場方式登上全球版面。
倫敦奧運的成功，也讓強森的聲望達到最高峰，有近7成5民眾希望他入主唐寧街10號，人氣比當時首相卡麥隆（David Cameron）還高。
不過，卡麥隆2016年因為脫歐公投辭職時，強森遭盟友戈夫（Michael Gove）背叛，未能角逐黨魁，最後由時任內政大臣梅伊出線。
梅伊上任後任命強森為外交大臣。他在2018年7月因為不滿梅伊的脫歐政策宣布請辭，2019年7月當選保守黨黨魁，年底帶領保守黨在下議院大選大獲全勝，奠定脫歐草案通過的基礎。
儘管強森完成政治承諾，但全球無預警爆發COVID-19疫情，令他措手不及，甚至他在2020年4月也因確診入住加護病房。
強森最終痊癒，但這次疫情帶給他最慘痛的不是身體上的後遺症，而是在防疫期間發生的首相官邸開趴「派對門」醜聞。
根據「派對門」調查報告，唐寧街多次違反防疫封城令舉行派對。警方另行調查後，對83人發出126張罰單，強森與蘇納克都因為在2020年6月參加強森56歲生日派對而被罰。
保守黨議員今（2022）年6月初對強森發起不信任投票，他以211票對148票保住權位，但接著保守黨在在兩場國會補選接連慘敗，黨內不滿聲浪升高，又爆出保守黨副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）涉及性醜聞。
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