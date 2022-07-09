強森爭議史：從記者到首相之路「打破一切規則」，他是否還會捲土重來？

鮑里斯・強森（Boris Johnson）堪稱一位特色鮮明的英國資深政治人物。他被稱為打破所有政治規則的首相，在工黨影響強大的倫敦兩次當選市長，並領導英國退出了歐盟，他獨特的個人風格為他贏得部分對其他政客不屑一顧的選民的支持。

新冠疫情在全球加速擴散前，強森帶領保守黨獲得大選勝利，出任首相，然後帶領英國完成了脫歐長跑。

新冠疫情在英國爆發後，他感染病毒且因症狀嚴重而住院治療。英國的抗疫政策曾招致批評，引發爭議；強森本人也曾捲入「派對門」醜聞。

BBC政治記者布萊恩・維勒（Brian Wheeler）說，公共健康危機對任何國家領導人而言都是重大考驗，但最終導致強森下台的不是首相及其內閣的政策決定，而是他自身的性格和行為招致質疑和批評，發酵成政治醜聞。

強森35年的公共生涯中不止一次遭遇醜聞危機，在足以壓垮其他政客的醜聞纏身之際往往可以脫險反彈，但這一次他的運氣不像以前那麼好了。

兒時的志向——當「世界之王」

鮑里斯・強森1964年6月19日出生在美國紐約，父母都是英國人，兄弟姐妹六人。他一頭金髮遺傳自土耳其裔的曾祖父，阿里・科瑪爾。

Photo Credit: GETTY IMAGES / BBC News 強森的父親斯坦利（左一）、姐姐蕾切爾（左二）、弟弟喬（右一）都有顯赫的職業生涯。

科瑪爾曾是一位無畏的記者，還曾在奧斯曼土耳其帝國崩潰前擔任過內政大臣。20世紀初科馬爾舉家定居英國後將姓氏改為強森。

鮑里斯的童年有一部分時間是在英格蘭埃克斯穆爾自家農場的田園風光中度過的。他的兄弟姐妹們在學習和體育運動方面互不相讓。

強森的父親斯坦利（Stanley Johnson）是英國保守黨資深成員。七十年代早期成為首批歐共體專員，負責污染控制，因此舉家遷往布魯塞爾。鮑里斯在那裏結識了未來的第二任妻子瑪麗娜・惠勒（Marina Wheeler）。

不過，父母的離異讓他不得不回到了英國的寄宿學校。

後來，他得到了著名的伊頓公學獎學金，不僅成了兩位英國王子的學長，他的校長也曾是前首相布萊爾的舍監。

強森很早就宣稱，他的人生志向是成為「世界之王」。

Photo Credit: Reuters / BBC News 強森1983年進入牛津大學，曾任牛津辯論社（Oxford Union）主席，該辯論社1823年成立，有英國政治家的搖籃之稱。圖為1986年6月應邀在辯論社演講的時任希臘文化部長莫麗娜・梅庫利（Melina Mercouri）。

從伊頓到牛津

在伊頓公學參加戲劇表演時，強森因為經常忘記台詞而成為同學的笑柄。他經常遲到，深信自己與眾不同，未來前程無限，校規舍規對他不適用。

當年的舍監說，儘管強森平時不拘小節，有各種瑕疵，他不是真的叛逆，在重要關節點從不越雷池。

1983年，強森進入牛津大學學習古典文化，積極參與各種政治活動，憑借個人魅力贏得眾人歡笑、歡呼、擁戴，當上了牛津辯論社（Oxford Union）主席。跟他爭奪過保守黨黨魁位置的麥可・戈夫（Michael Gove）也擔任過這個精英組織的主席。

不過，這個職位是以偏離保守黨傳統，支持當時流行的社會民主主義換來的。

《紐約客》文章指出，強森在競選牛津辯論社主席職位時，先是表示支持當時很熱門的社會民主黨 ，當選後改變立場，轉而支持保守黨。曾有人提醒他這樣出爾反爾會有後果，但歷史似乎表明沒什麼人在意這種事。

他在牛津娶了據稱是牛津校花的姑娘。可能因為婚禮上錯穿了別人的褲子，也可能因為結婚戒指戴上不到一個小時就失蹤了，他的第一次婚姻只維持了不到三年。

「妙筆生花」的記者

從牛津畢業後，強森的事業起步並不順利，第一份管理諮詢的見習工作只做了一個星期。

1987年開始擔任《泰晤士報》記者，但因編造了一句引語被解僱。該報當時的主編是他的教父，但還是決定炒他魷魚。

後來，《每日電訊報》看中了他，委以重任，1989年派他到布魯塞爾擔任駐歐共同體記者，1994年回倫敦總部擔任助理總編、專欄作者，1999年出任右翼雜誌《觀察家》（The Spectator）主編，一直到 2005年。

Photo Credit: GETTY IMAGES / BBC News 記者出身的強森。

這期間，強森屢次得罪特定讀者群。他曾用貶義詞形容非洲人；曾說單親媽媽的孩子「缺乏教養，愚昧，粗野，私生」。

BBC政治事務副主編皮納（John Pienaar）形容，強森的新聞報導「把事實與歐洲懷疑論者的想象巧妙地結合在一起」。

強森當年執筆的一篇報導宣稱，布魯塞爾聘用專業嗅探「確保歐盟糞肥味道一致」。

皮納說，強森還報導過「香蕉太彎不合法、避孕套尺寸不達標」等等。

但是，在強森掌門期間，《觀察家》發行量大增。

強森的新聞生涯蒸蒸日上，開始成功涉足電視。涉獵範疇從汽車專欄到小說、電視紀錄片，無所不包，他的專欄文集也成了暢銷書。

他不修邊幅，口無遮攔，不拘小節，但很會討公眾歡喜。伴隨著新聞生涯的蒸蒸日上，強森涉足電視，主持BBC熱門秀《新聞問答》。該欄目本周一集，主持人和嘉賓一邊解讀新聞時事，一邊鬥機智、抖包袱。

許多觀察人士認為，強森的「口無遮攔」的言論、觀點或許給他惹火燒身，但同時也為他積攢了人氣。

這為他今後在政壇走紅搭好了台。他的政治生涯中不乏大大小小的風波、危機，也曾因傳出緋聞而丟了影子部長職務。

在入職《觀察家》時，他已經和童年在布魯塞爾的朋友、當時已是大律師的瑪麗娜・惠勒再結連理，兩人生育了四個孩子。

「我就是我」鮑里斯

強森承認同時有記者和政治家雙重身份不容易。他說：「我認為自己成功地同時騎兩匹馬有一段時間了，但兩匹馬之間的距離有些時候拉得非常大。」

他加入了當時的保守黨領袖麥克・霍華德（Michael Howard）的影子內閣，但因隱瞞婚外情被解僱。一年後，他又進入保守黨新領導人大衛・卡麥隆（David Cameron）的影子內閣。