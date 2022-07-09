中國新一輪疫情爆發：西安突擊管控、無錫爆發衝突，澳門博彩業亮紅燈
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澳門特區也新增128例陽性病例。特區政府勸諭工商業界本周盡可能暫停運營或維持最低限度運作，並強調沒有計劃封城。當地數家與大型賭場相連的酒店與購物商場被列為封控區。國際商界關注滬蘇疫情反撲會否再次影響製造業，澳門商界也對營商前景感到憂慮。
中國新一輪COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在不同地方引發緊張局面。其中，才剛在年初經歷過封城的陝西西安再次實施「臨時性管控」，上海市民也擔心再遭全面封控，江蘇無錫傳出不同防疫亂象，甚至爆發衝突。
中國國家衛生健康委員會7月7日公布，此前一天大陸各省市區新增COVID-19確診病例124例，其中本土病例94例，以安徽省、上海市佔最多；新增無症狀感染者285例，其中本土244例，大多數來自安徽省，也有不少來自江蘇省和上海市。疾控部門指出，新一輪疫情與Omicron變異株BA.5.2分支有關。
澳門特區也新增128例陽性病例。特區政府勸諭工商業界本周盡可能暫停運營或維持最低限度運作，並強調沒有計劃封城。當地數家與大型賭場相連的酒店與購物商場被列為封控區。
國際商界關注滬蘇疫情反撲會否再次影響製造業，澳門商界也對營商前景感到憂慮。
西安突擊管控 強調非封城
人口1300萬的陝西省會西安自7月6日凌晨起實施七天臨時性管控措施，包括下令公眾娛樂休閒場所、人員聚集經營性場所、公共文化活動場所和農村集貿市場暫停營業一周，暫停大型會議，要求「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」。
西安全市同時實行暫停商營餐飲場所堂食一周，中小學、幼兒園提前放假，高校實行封閉管理，培訓機構暫停營業一周。
官方《中新社》引述西安市政府副秘書長張學東說，七天臨時性管控措施是為了盡可能讓社會靜下來，減小社會流動性，快速找出潛在的風險源，降低交叉感染的風險。
當地同時開展全民核酸檢測，但由於安排在凌晨時分進行，一些居民和高校宿生在網上抱怨。網絡同時廣傳西安當局向已接受核酸檢測採樣居民發放的憑證——唐朝著名詩人孟浩然卡通形象貼紙。
西安市疫情防控指揮部官員向中國媒體強調，西安「不是封城」，但不少高校生與外地遊客趕在管控實施前離開，西安火車站人滿為患的視頻在網上廣泛流傳。
西安是在7月5日錄得11例新增病例之後宣布實施管控。西安市政府星期四通報，陝西省全省過去一天新增報告本土確診病例三例、無症狀感染者一例，均在西安。
2022年剛剛開始之際，西安曾因疫情而封城兩周。
上海再次封城焦慮升溫 無錫防疫亂象引發衝突
中國國家衛健委數字顯示，上海市7月6日新增本土病例32例、無症狀感染者22例，緊鄰的江蘇新增本土病例四例、無症狀感染者57例。
上海市16區中有12區同樣在7月4日宣布對居民實施全民核酸檢測，在4日至6日之間進行。當地有民眾在微博上對再次實施全市「封控」表達擔憂。
一位上海微博網民稱：「剛說不封到自己上海人已經不想關心疫情，轉眼對面小區又封了三棟。這防控措施不發生改變，分分鐘捲土重來。文件裏一片大好，大街上只見蕭條。 」
一位內蒙古網民稱：「本來找到實習買好票凖備12日去上海了，結果疫情又反彈了，但現在還沒有嚴重到全員居家辦公的程度，不知道該怎麼和領導開口繼續線上實習。」
據中國媒體報導，新一輪疫情與普陀區一家卡拉OK有關。上海市普陀區黨政部門6日晚間通報，該茶室經營卡拉OK部分屬無證經營，已由當局取締罰款，並將相關人員列入嚴重違法失信名單；普陀區文化和旅遊局執法大隊、普陀區曹楊新村街道各有一名官員被中共黨紀部門立案調查。
江蘇則傳出了一些防疫亂象消息，而且都是來自無錫市梁溪區。
其中，梁溪區住宅小區豐涵家園星期一晚傳出居民與防疫人員衝突的消息。梁溪區公安分局6日通報，有防疫人員在豐涵家園發放生活物資時，被多人毆打，兩人被警察刑事拘留。梁溪區警方敦促其他涉案人員盡快自首。
這個說法並未平息爭議。在官方中共《人民日報》旗下《環球時報》的微博帖文下，一位上海網民評論說：「具體什麼情況？如果防疫人員發放生活物資，無端被人毆打，建議重罰，如果是有什麼其他原因，也希望可以調查清楚。」
一位山東網民說：「一個巴掌拍不響，中國人已經很配合了，只懲罰一方只會積壓民怨。」
同樣發生在無錫的還有梁溪區揚名街道社區衛生服務中心要求健康碼「黃碼轉綠碼」者，在接受核酸檢測後須在手上被政府蓋章，讓人聯想到活豬等食用動物檢疫或古代刑罰中的臉上刺字。揚名街道當局在事件曝光後公開道歉，上海《澎湃新聞》評論文章質疑，「出此『餿主意』者，當遠不止『方法』問題，而是頭腦裏缺乏依法行事和尊重人格的『法治弦』」，官方中國中央電視台評論說，「這不僅折射了某些人的權力任性，也說明他們在道德修養上嚴重缺位，對群眾毫無感情」。
此外，網上曝光一份署名梁溪區北大街街道疫情防控指揮部的《告居民書》顯示，被封控小區居民被要求外出購買必要生活物資不得超過兩個小時，出小區將身份證暫存至門崗，逾時未歸者「身份證將上交至公安機關處理」。
但仍有無錫網民擁護防疫措施。其中一條微博評論說：「不管是蓋章，還是打人、押身份證，這些天在網上憤慨的，討伐的，基本都是外地IP吧？因為在無錫的，大多都能夠理解社區和志願者們在酷暑下的不容易。」
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澳門特區自6月18日爆發新一輪疫情以來，已實施多次全民核酸檢測。最新一次在7月6日晚結束，檢測結果7月7日陸續公布，星期五將開展第六次全民檢測。
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。