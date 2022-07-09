中國新一輪疫情爆發：西安突擊管控、無錫爆發衝突，澳門博彩業亮紅燈

中國新一輪COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在不同地方引發緊張局面。其中，才剛在年初經歷過封城的陝西西安再次實施「臨時性管控」，上海市民也擔心再遭全面封控，江蘇無錫傳出不同防疫亂象，甚至爆發衝突。

中國國家衛生健康委員會7月7日公布，此前一天大陸各省市區新增COVID-19確診病例124例，其中本土病例94例，以安徽省、上海市佔最多；新增無症狀感染者285例，其中本土244例，大多數來自安徽省，也有不少來自江蘇省和上海市。疾控部門指出，新一輪疫情與Omicron變異株BA.5.2分支有關。

澳門特區也新增128例陽性病例。特區政府勸諭工商業界本周盡可能暫停運營或維持最低限度運作，並強調沒有計劃封城。當地數家與大型賭場相連的酒店與購物商場被列為封控區。

國際商界關注滬蘇疫情反撲會否再次影響製造業，澳門商界也對營商前景感到憂慮。

西安突擊管控 強調非封城

人口1300萬的陝西省會西安自7月6日凌晨起實施七天臨時性管控措施，包括下令公眾娛樂休閒場所、人員聚集經營性場所、公共文化活動場所和農村集貿市場暫停營業一周，暫停大型會議，要求「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」。

西安全市同時實行暫停商營餐飲場所堂食一周，中小學、幼兒園提前放假，高校實行封閉管理，培訓機構暫停營業一周。

官方《中新社》引述西安市政府副秘書長張學東說，七天臨時性管控措施是為了盡可能讓社會靜下來，減小社會流動性，快速找出潛在的風險源，降低交叉感染的風險。

Photo Credit: China News Service / BBC News 西安今年年初曾封城兩周。

當地同時開展全民核酸檢測，但由於安排在凌晨時分進行，一些居民和高校宿生在網上抱怨。網絡同時廣傳西安當局向已接受核酸檢測採樣居民發放的憑證——唐朝著名詩人孟浩然卡通形象貼紙。

西安市疫情防控指揮部官員向中國媒體強調，西安「不是封城」，但不少高校生與外地遊客趕在管控實施前離開，西安火車站人滿為患的視頻在網上廣泛流傳。

西安是在7月5日錄得11例新增病例之後宣布實施管控。西安市政府星期四通報，陝西省全省過去一天新增報告本土確診病例三例、無症狀感染者一例，均在西安。

2022年剛剛開始之際，西安曾因疫情而封城兩周。

上海再次封城焦慮升溫 無錫防疫亂象引發衝突

中國國家衛健委數字顯示，上海市7月6日新增本土病例32例、無症狀感染者22例，緊鄰的江蘇新增本土病例四例、無症狀感染者57例。

上海市16區中有12區同樣在7月4日宣布對居民實施全民核酸檢測，在4日至6日之間進行。當地有民眾在微博上對再次實施全市「封控」表達擔憂。

一位上海微博網民稱：「剛說不封到自己上海人已經不想關心疫情，轉眼對面小區又封了三棟。這防控措施不發生改變，分分鐘捲土重來。文件裏一片大好，大街上只見蕭條。 ​​​」

一位內蒙古網民稱：「本來找到實習買好票凖備12日去上海了，結果疫情又反彈了，但現在還沒有嚴重到全員居家辦公的程度，不知道該怎麼和領導開口繼續線上實習。」

Photo Credit: Xinhua / BBC News 大範圍全民檢測陰霾下，因疫情而推遲的上海高考開考。

據中國媒體報導，新一輪疫情與普陀區一家卡拉OK有關。上海市普陀區黨政部門6日晚間通報，該茶室經營卡拉OK部分屬無證經營，已由當局取締罰款，並將相關人員列入嚴重違法失信名單；普陀區文化和旅遊局執法大隊、普陀區曹楊新村街道各有一名官員被中共黨紀部門立案調查。

江蘇則傳出了一些防疫亂象消息，而且都是來自無錫市梁溪區。

其中，梁溪區住宅小區豐涵家園星期一晚傳出居民與防疫人員衝突的消息。梁溪區公安分局6日通報，有防疫人員在豐涵家園發放生活物資時，被多人毆打，兩人被警察刑事拘留。梁溪區警方敦促其他涉案人員盡快自首。

這個說法並未平息爭議。在官方中共《人民日報》旗下《環球時報》的微博帖文下，一位上海網民評論說：「具體什麼情況？如果防疫人員發放生活物資，無端被人毆打，建議重罰，如果是有什麼其他原因，也希望可以調查清楚。」

一位山東網民說：「一個巴掌拍不響，中國人已經很配合了，只懲罰一方只會積壓民怨。」

同樣發生在無錫的還有梁溪區揚名街道社區衛生服務中心要求健康碼「黃碼轉綠碼」者，在接受核酸檢測後須在手上被政府蓋章，讓人聯想到活豬等食用動物檢疫或古代刑罰中的臉上刺字。揚名街道當局在事件曝光後公開道歉，上海《澎湃新聞》評論文章質疑，「出此『餿主意』者，當遠不止『方法』問題，而是頭腦裏缺乏依法行事和尊重人格的『法治弦』」，官方中國中央電視台評論說，「這不僅折射了某些人的權力任性，也說明他們在道德修養上嚴重缺位，對群眾毫無感情」。

此外，網上曝光一份署名梁溪區北大街街道疫情防控指揮部的《告居民書》顯示，被封控小區居民被要求外出購買必要生活物資不得超過兩個小時，出小區將身份證暫存至門崗，逾時未歸者「身份證將上交至公安機關處理」。

但仍有無錫網民擁護防疫措施。其中一條微博評論說：「不管是蓋章，還是打人、押身份證，這些天在網上憤慨的，討伐的，基本都是外地IP吧？因為在無錫的，大多都能夠理解社區和志願者們在酷暑下的不容易。」

澳門勸停百業 博彩業亮紅燈

Photo Credit: Reuters / BBC News 中國當局派遣醫療人員到澳門支援核酸檢測採樣工作。

澳門特區自6月18日爆發新一輪疫情以來，已實施多次全民核酸檢測。最新一次在7月6日晚結束，檢測結果7月7日陸續公布，星期五將開展第六次全民檢測。