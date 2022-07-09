英國MI5、美國FBI聯手警告中國是「最大的長期威脅」，若攻下台灣將是「歷來最可怕的商業破壞」
我們想讓你知道的是
英國和美國的安全部門首長前所未有地聯合露面，警告來自中國的威脅。美國聯邦調查局局長克里斯托弗．雷警告說，如果中國武力攻下台灣，就將是「全世界歷來最可怕的商業破壞之一」。
英國和美國的安全部門首長前所未有地聯合露面，警告來自中國的威脅。
美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷（Christopher Wray）表示，中國是「對我們的經濟和國家安全最大的長期威脅」，並且已經干預政治，包括最近的選舉。
英國軍情五處（MI5）處長肯．麥卡雷姆（Ken McCallum）表示，他的機構在最近三年針對中國活動的工作增加了超過一倍，而且將會再次翻倍。
他補充說，MI5現在進行中的與中國共產黨活動有關的調查， 是2018年時的七倍。
美國聯邦調查局局長克里斯托弗．雷警告說，如果中國武力攻下台灣，就將是「全世界歷來最可怕的商業破壞之一」。
這是兩個機構的領導人有史以來第一次聯合公開露面，地點是倫敦泰晤士宮的軍情五處總部。
麥卡雷姆也表示，中國共產黨帶來的挑戰正「改變遊戲規則」，而雷局長則形容這種威脅「巨大」並「令人驚嘆」。
克里斯托．弗向包括商界領袖和大學高層人員在內的與會者警告說，中國政府正在使用一系列工具「盜取你們的技術」。
他說，這種威脅「對於西方企業的威脅，甚至比很多老練的商界人士所意識到更嚴重」。他列舉了一些案例，美國郊區一些與中國公司有關聯的人一直在挖掘基因改造的種子，而如果要他們自己研發的話，這將花費他們數十億美元的成本和將近十年的時間。
他還表示，中國部署網路間諜活動是為了進行「大規模欺騙和盜竊」，其駭客項目規模比其他所有大國加起來都更大。
英國軍情五處處長表示，有關網路威脅的情報已經與37個國家分享，並表示5月份針對航空航天技術的一個複雜的安全威脅已被破壞。
中方回應：「無中生有」
對於英美情報部門首腦的指控，中國駐英大使館發言人在周三（7月6日）回應指，兩國對中國的指責是「無中生有」。
中國駐英大使館官網引述發言人回應指，英美所舉的「所謂案例純屬捕風捉影」，同時指「美英情報部門才是任意對別國搞竊聽、偷盜、滲透、顛覆的慣犯」。
發言人被引述稱：「我們強烈遣責這種賊喊捉賊、欺世盜名的醜陋表演！」
該發言人同時敦促美英情報部門摒棄「冷戰思維」，「停止散布『中國威脅論』」。
中國駐美大使館則在周四再度強調，台灣問題「純屬中國內政」。
麥卡雷姆還指出一系列與中國有關的例子。當中包括一名英國航空專家在網上收到一個邀請，向他提供一個待遇豐厚的工作機會。他兩次前往中國接受「美酒佳餚」款待，然後被一家公司要求提供軍用飛機的技術信息，而該公司實際上是中國情報官員的前線機構。
「到這裡我們就介入了，」麥卡雷姆說。他還表示，一家工程公司收到來自一家中國公司的聯絡，情況導致該公司的技術被拿走，然後協議卻被取消，迫使這家叫「史密斯哈羅（Smith's Harlow）」的公司在2020年進入接管程序。
他還指出1月英國議會發出的有關李貞駒（Christine Lee）活動的干預警報。他說這一類操作意在擴大支持中國共產黨的聲音，並且對那些質疑其管治的人噤聲。「這是需要質疑的。」MI5處長說。
而在美國，聯邦調查局局長說，中國政府已經直接干預了今（2022）年春天紐約的國會選舉，因為他們不想要一個批評者和一個曾在天安門抗議的候選人當選。
他說，他們是透過聘請一個私家偵探挖掘負面信息來做到這一點的。他說，當他們找不到任何東西的時候，就會試圖利用一個性工作者來製造爭議，然後甚至提議設計一場車禍。
克里斯托弗．雷說，中國正在從烏克蘭的軍事衝突中汲取「各種各樣的教訓」。這包括讓自己避免在未來受到任何類似於俄羅斯所受的制裁。他說，如果中國真的入侵台灣，其經濟破壞將會比今年所看到的要大得多，西方在中國的投資會變成「抵押品」，供應鏈也會被擾亂。
「我沒有任何理由認為他們在台灣的利益已經有任何的削弱。」美國聯邦調查局局長在講話結束後向記者表示。
英國軍情五處處長則表示，新的法規將會幫助應對這些威脅，但是英國也需要變成一個「更難針對的目標」，保證全社會各界對於這些風險更有覺察。他說，簽證系統改革之後，已經有50個與中國軍方有聯繫的學生離開了英國。
「中國仰仗著自己不是所有人的首要目標已經有太長時間了，」克里斯托弗．雷說，「他們不會再躲過雷達的偵察。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。