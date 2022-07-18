俄烏戰爭爆發以來，超過30個國家向烏提供軍事援助——烏克蘭至今獲得哪些西方武器？
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BBC防務記者分析，西方武器系統也是為了西方國家的戰爭模式而設計，這種模式通常更強調凖確性，而不側重數量。但在烏克蘭這場關乎生死的戰爭來說，數量仍然十分重要，因此烏克蘭仍然認為自己沒有取得足夠的武器。
俄羅斯與烏克蘭戰事持續之際，烏克蘭再次要求西方國家運送武器，抵抗俄羅斯的入侵。烏克蘭總統澤倫斯基早前出席北約會議期間說，烏克蘭需要更多現代化武器，以求「打破俄羅斯榴彈炮的優勢」。
他警告說，如果烏克蘭沒有得到打敗俄羅斯所需的武器，北約領袖很快就會需要自己面對與俄羅斯的衝突。
戰爭爆發以來，超過30個國家已經向烏克蘭提供各種武器，但部份重型武器未能及時運到，而在部份地區，烏克蘭軍隊的火力遠不及俄羅斯軍隊的武器。
哪些國家給烏克蘭提供最多的武器？
單以金錢計算，美國至今給烏克蘭最多軍事援助，英國和波蘭分別排行第二和第三。
如果只計算實際已經付出的軍事援助，美國指白宮自總統拜登去年1月上任以來，已經向烏克蘭提供價值約63億美元的援助。
而英國就說倫敦當局自戰爭開始以來，已經提供了價值約16億美元的援助，還凖備提供另外12億美元的援助。
但澤倫斯基指出，烏克蘭每個月的國防支出約50億美元，因此還需要更多援助。
軍事專家指出，要在戰場上取得勝利，除了一系列的武器，還需要訓練、維修用的零部件等其他支援。
美國參謀長聯席會議主席馬克・米利（Mark Milley）形容，軍隊不能依靠單一種武器就能取得勝利。
但外界普遍認為，到目前為止，一些武器系統被認為在衝突中發揮了關鍵作用。
長程導彈
烏克蘭目前在東部地區受俄軍炮火攻擊，分析認為烏克蘭十分需要更精良的榴彈炮武器，才能守住陣地。
目前美國、英國和德國正在或已經運送了10台遠程導彈系統到當地，但烏克蘭指出，如果要抵抗俄羅斯的進攻，他們就需要更多這種系統。
美國提供的武器，稱為M142高機動性多管火箭系統（又名Himars）。它的射程範圍，主要取決於使用的彈藥類型，但西方國家至今都未提供可以讓這個系統達到最遠射程的火箭。
目前提供的彈藥，射程範圍大約是70公里，與俄軍使用的BM-30火箭炮差不多，但凖確度遠不及M142。
榴彈炮
澳大利亞、加拿大和美國同時合共提供了超過100台M777榴彈炮，以及約30萬發155毫米炮彈給烏克蘭。
M777的射程跟俄軍使用的2A36榴彈炮差不多，而比俄軍使用的另一種D-30榴彈炮就遠很多。
烏克蘭軍隊目前使用的是「華沙公約組織」時期設計的152毫米炮彈，但慢慢開始轉用北約標凖的155毫米炮彈。
分析
BBC防務記者喬納森・比爾（Jonathan Beale）
要改變烏克蘭軍隊的武器供應鏈是個複雜的過程，烏軍據報在部份地區也受到物資短缺影響。
西方國家供應武器的速度，相比烏克蘭要求的速度要慢。戰爭初期，他們都擔心會激怒俄羅斯，而政客也嚴重低估了烏克蘭人抵抗入侵的決心。
這些態度已經慢慢轉變，但外界仍然對西方給烏克蘭提供武器的決心抱有疑問。
他們最初的方法，是提供一些烏軍已經會用的武器。美國和盟友在歐洲通過各種努力尋找這些武器，包括蘇聯時期的坦克、防空系統和彈藥，但庫存已經差不多用光。
因此，目前的趨勢是轉為提供新型的西式武器，希望這個模式可以維持長一點時間。
但這個作法也有問題，因為西方的武器系統通常比較複雜，因此需要訓練烏軍如何使用、維護和維修它們。
除了這些，西方武器系統也是為了西方國家的戰爭模式而設計，這種模式通常更強調凖確性，而不側重數量。
但在烏克蘭這場關乎生死的戰爭來說，數量仍然十分重要，因此烏克蘭仍然認為自己沒有取得足夠的武器。
戰爭初期，烏克蘭就已經要求取得更多的戰機，但這個要求至今仍然未獲得回應。
反坦克武器
烏克蘭至今取得約5,000台MBT LAW反坦克飛彈，外界認為，它是俄軍早前試圖攻擊基輔行動失敗的主要原因。
英國皇家聯合三軍研究所研究員賈斯汀・布朗克（Justin Bronk）形容，它在戰爭早期擊敗俄軍攻勢，發揮了「十分重要的作用」。
坦克
烏克蘭從波蘭和捷克，取得了超過230台華沙公約時期設計的坦克。
烏軍多年來都是使用T-72型坦克，也有能力維修這種坦克，同時也有不少受過訓練的操作人員。
波蘭把自己擁有的坦克捐贈給烏克蘭後，就利用北約盟友提供的坦克填補空缺，包括英國提供的挑戰者二型（Challenger 2）。
無人機
無人機至今在戰事中扮演重要的角色，不少無人機用作偵測、運輸用途，也有部隊利用無人機發動攻擊。
土耳其近月向烏克蘭出售拜卡「旗手」TB2無人機，而這款無人機的生產商就免費向援助烏克蘭的眾籌行動捐出一些無人機。
分析人士認為這種無人機十分有效，它們可以在離地7,600米的高度飛行，找到目標後就下降，以雷射導航的炸彈向俄軍發動襲擊。
外界認為烏軍已經成功利用它破壞直升機、船艦和導彈系統。烏軍也利用它找出俄軍的據點位置，之後發動攻擊。
防空設備
俄軍曾經嘗試取得整個烏克蘭的制空權，但最終在烏軍反抗下失敗，烏克蘭至今仍然在爭取，取得更先進的防空系統。
外界預計美國不久就會宣佈，向烏克蘭提供一套名為「挪威先進地對空導彈系統」（Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System，簡稱NASAMS）的設備。
另外，斯洛伐克早前已經向烏克蘭提供S-300防空導彈。
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告