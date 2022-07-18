俄烏戰爭爆發以來，超過30個國家向烏提供軍事援助——烏克蘭至今獲得哪些西方武器？

俄羅斯與烏克蘭戰事持續之際，烏克蘭再次要求西方國家運送武器，抵抗俄羅斯的入侵。烏克蘭總統澤倫斯基早前出席北約會議期間說，烏克蘭需要更多現代化武器，以求「打破俄羅斯榴彈炮的優勢」。

他警告說，如果烏克蘭沒有得到打敗俄羅斯所需的武器，北約領袖很快就會需要自己面對與俄羅斯的衝突。

戰爭爆發以來，超過30個國家已經向烏克蘭提供各種武器，但部份重型武器未能及時運到，而在部份地區，烏克蘭軍隊的火力遠不及俄羅斯軍隊的武器。

哪些國家給烏克蘭提供最多的武器？

Photo Credit: BBC News

單以金錢計算，美國至今給烏克蘭最多軍事援助，英國和波蘭分別排行第二和第三。

如果只計算實際已經付出的軍事援助，美國指白宮自總統拜登去年1月上任以來，已經向烏克蘭提供價值約63億美元的援助。

而英國就說倫敦當局自戰爭開始以來，已經提供了價值約16億美元的援助，還凖備提供另外12億美元的援助。

但澤倫斯基指出，烏克蘭每個月的國防支出約50億美元，因此還需要更多援助。

Photo Credit: BBC News

軍事專家指出，要在戰場上取得勝利，除了一系列的武器，還需要訓練、維修用的零部件等其他支援。

美國參謀長聯席會議主席馬克・米利（Mark Milley）形容，軍隊不能依靠單一種武器就能取得勝利。

但外界普遍認為，到目前為止，一些武器系統被認為在衝突中發揮了關鍵作用。

長程導彈

Photo Credit: BBC News

烏克蘭目前在東部地區受俄軍炮火攻擊，分析認為烏克蘭十分需要更精良的榴彈炮武器，才能守住陣地。

目前美國、英國和德國正在或已經運送了10台遠程導彈系統到當地，但烏克蘭指出，如果要抵抗俄羅斯的進攻，他們就需要更多這種系統。

美國提供的武器，稱為M142高機動性多管火箭系統（又名Himars）。它的射程範圍，主要取決於使用的彈藥類型，但西方國家至今都未提供可以讓這個系統達到最遠射程的火箭。

目前提供的彈藥，射程範圍大約是70公里，與俄軍使用的BM-30火箭炮差不多，但凖確度遠不及M142。

榴彈炮

澳大利亞、加拿大和美國同時合共提供了超過100台M777榴彈炮，以及約30萬發155毫米炮彈給烏克蘭。

M777的射程跟俄軍使用的2A36榴彈炮差不多，而比俄軍使用的另一種D-30榴彈炮就遠很多。

烏克蘭軍隊目前使用的是「華沙公約組織」時期設計的152毫米炮彈，但慢慢開始轉用北約標凖的155毫米炮彈。

Photo Credit: BBC News

分析

BBC防務記者喬納森・比爾（Jonathan Beale）

要改變烏克蘭軍隊的武器供應鏈是個複雜的過程，烏軍據報在部份地區也受到物資短缺影響。

西方國家供應武器的速度，相比烏克蘭要求的速度要慢。戰爭初期，他們都擔心會激怒俄羅斯，而政客也嚴重低估了烏克蘭人抵抗入侵的決心。

這些態度已經慢慢轉變，但外界仍然對西方給烏克蘭提供武器的決心抱有疑問。

他們最初的方法，是提供一些烏軍已經會用的武器。美國和盟友在歐洲通過各種努力尋找這些武器，包括蘇聯時期的坦克、防空系統和彈藥，但庫存已經差不多用光。

因此，目前的趨勢是轉為提供新型的西式武器，希望這個模式可以維持長一點時間。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 西方國家最初提些一些烏軍士兵已經會用的蘇聯時期武器，但之後慢慢改為提供西式武器。

但這個作法也有問題，因為西方的武器系統通常比較複雜，因此需要訓練烏軍如何使用、維護和維修它們。

除了這些，西方武器系統也是為了西方國家的戰爭模式而設計，這種模式通常更強調凖確性，而不側重數量。

但在烏克蘭這場關乎生死的戰爭來說，數量仍然十分重要，因此烏克蘭仍然認為自己沒有取得足夠的武器。

戰爭初期，烏克蘭就已經要求取得更多的戰機，但這個要求至今仍然未獲得回應。

反坦克武器

烏克蘭至今取得約5,000台MBT LAW反坦克飛彈，外界認為，它是俄軍早前試圖攻擊基輔行動失敗的主要原因。

英國皇家聯合三軍研究所研究員賈斯汀・布朗克（Justin Bronk）形容，它在戰爭早期擊敗俄軍攻勢，發揮了「十分重要的作用」。

Photo Credit: BBC News

坦克

烏克蘭從波蘭和捷克，取得了超過230台華沙公約時期設計的坦克。

烏軍多年來都是使用T-72型坦克，也有能力維修這種坦克，同時也有不少受過訓練的操作人員。

波蘭把自己擁有的坦克捐贈給烏克蘭後，就利用北約盟友提供的坦克填補空缺，包括英國提供的挑戰者二型（Challenger 2）。

Photo Credit: BBC News

無人機

無人機至今在戰事中扮演重要的角色，不少無人機用作偵測、運輸用途，也有部隊利用無人機發動攻擊。

土耳其近月向烏克蘭出售拜卡「旗手」TB2無人機，而這款無人機的生產商就免費向援助烏克蘭的眾籌行動捐出一些無人機。

Photo Credit: BBC News

分析人士認為這種無人機十分有效，它們可以在離地7,600米的高度飛行，找到目標後就下降，以雷射導航的炸彈向俄軍發動襲擊。

外界認為烏軍已經成功利用它破壞直升機、船艦和導彈系統。烏軍也利用它找出俄軍的據點位置，之後發動攻擊。

防空設備

Photo Credit: BBC News

俄軍曾經嘗試取得整個烏克蘭的制空權，但最終在烏軍反抗下失敗，烏克蘭至今仍然在爭取，取得更先進的防空系統。

外界預計美國不久就會宣佈，向烏克蘭提供一套名為「挪威先進地對空導彈系統」（Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System，簡稱NASAMS）的設備。

另外，斯洛伐克早前已經向烏克蘭提供S-300防空導彈。