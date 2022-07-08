「幼兒園同學都聽他指揮玩遊戲」，澤倫斯基傳記作者：他天生就有領導基因，普亭顯然低估了他的能耐
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在國家存亡關頭，澤倫斯基為何還能保持鎮定？羅加興研究他的一生後發現，答案其實很簡單：「他總是對自己很誠實，承認自己有弱點，但也充分利用自己的優勢。」
文：林育立（中央社駐柏林特派員）
「澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）讀幼兒園時，同學就已經圍繞著他，聽他指揮玩遊戲」 ，他從小就表現出領導能力和抗壓性，波蘭記者羅加興說，「普亭（Vladimir Putin）顯然低估了他的能耐」。
報導中東歐新聞的資歷超過20年的羅加興（Wojciech Rogacin）說，2019年春天，在娛樂圈打滾多年、以喜劇演員為人所知的澤倫斯基意外當選烏克蘭總統，跌破觀察家眼鏡，羅加興開始對他感到好奇。
他遍訪澤倫斯基的同鄉、同學和同事，最近出了一本澤倫斯基的傳記，先後在波蘭和德國出版，成了書市少見探討澤倫斯基的專門著作。
澤倫斯基在當上總統前是政治素人，毫無執政經驗，上任後烏克蘭的經濟也不見起色，在國內頗受爭議。可是今年2月24日俄羅斯一出兵，他頓時成為領導全國人民對抗入侵的英雄，他的領導統御能力從哪裡來？
羅加興回顧澤倫斯基的出身背景後發現，他天生就有表演天賦和領導基因。他在家鄉克里維里赫（Kryvyi Rih）讀中學時，經常上台演戲，雖然只是演配角，謝幕時總是得到最多的花，因為他實在太愛出風頭。
澤倫斯基不只粉墨登場，也自己寫劇本，他創辦「95街區」（Kvartal 95）工作室為電視台製作娛樂節目，很快就大獲成功。當時為了一個節目，澤倫斯基可同時領導上千人，他又有生意頭腦，為公司賺進數千萬美元。他尤其喜歡跟自己信得過的人共事，很多人從「95街區」時期就一路跟著他參政。
國會議員波土拉耶夫（Mykyta Poturaiev）就是其中之一。他說，澤倫斯基本業終究是演員，必須感受到「觀眾」還在挺他，確定團隊每一位成員都演好自己的角色，不然很容易失去鬥志；幸好這場戰爭打到現在，全世界、尤其主要西方國家都支持他。
按書中描述，澤倫斯基中學時就在練角力，把自己身體鍛鍊得更強壯，以對抗幫派暴力。他當時的朋友都說他的特質是不怕面對困難，有強大的抗壓性。
2003年，當時25歲的澤倫斯基大膽放棄俄國電視台的優渥合約，回基輔草創「95街區」，靠接案養活自己，奠定了後來演藝事業的成就。
「95街區」製作的連續劇《人民公僕》2015年在晚間黃金時段首播，他飾演意外當上總統的主角，一時風靡全國；幾年後，他在真實人生靠著「人民公僕」黨，果真以7成高票當上總統，堪稱是東歐政壇的驚奇。
可以肯定的是身為戰時總統，澤倫斯基現在已經是傳奇人物。他鼓舞人民語氣誠懇，口白緩急有序，把獨有的沙啞嗓音發揮的淋漓盡致；他拒絕美國離開首都的建議，為了捍衛國家主權和領土完整，寧願留在國內與人民站在一起，成了抵抗外侮的精神象徵。
在國家存亡關頭，澤倫斯基為何還能保持鎮定？羅加興研究他的一生後發現，答案其實很簡單：「他總是對自己很誠實，承認自己有弱點，但也充分利用自己的優勢。」
相較之下，他的對手普亭坐在長桌的另一端，表情冷酷給人精密算計的印象，絲毫沒有想說服和討好觀眾。沒人知道這場二戰以來歐洲規模最大戰爭的最後結果，至少在鏡頭面前，兩人高下立判。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
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